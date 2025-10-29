Die The Estée Lauder Companies geht Partnerschaft mit Shopify ein, um den digitalen Beauty-Handel neu zu definieren und das Kundenerlebnis zu verbessern

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) gab heute eine strategische Partnerschaft mit Shopify Inc. bekannt, einer weltweit führenden Handelsplattform, um seine digitale Technologieinfrastruktur zu modernisieren und erstklassige Omnichannel-Kundenerlebnisse zu bieten. Diese Zusammenarbeit wird eine neue Grundlage für den digitalen Handel schaffen, die darauf abzielt, die Kundenorientierung zu stärken, nachhaltiges Wachstum zu fördern und die Geschwindigkeit und Effizienz im gesamten vielfältigen Portfolio der renommierten und luxuriösen Kosmetikmarken von The Estée Lauder Companies zu steigern.

Diese bahnbrechende und einzigartige Omnichannel-Partnerschaft ist Teil der „Beauty Reimagined“-Strategie von The Estée Lauder Companies, deren Schwerpunkt darauf liegt, Verbraucher auf intelligentere, schnellere und personalisiertere Weise zu erreichen. Gemeinsam werden The Estée Lauder Companies und Shopify ein modernes, einheitliches Einkaufserlebnis entwickeln, das Daten und neue Technologien nutzt, um die Markteinführungszeit zu verkürzen und ein einheitliches Markenerlebnis zu bieten, das unsere Direktvertriebsstrategie in Online- und Einzelhandelsgeschäften beschleunigt.

„Shopify ist einer der weltweit renommiertesten Marktführer im E-Commerce-Bereich und hat sich nachweislich der kontinuierlichen Innovation verschrieben. Durch diese Partnerschaft sind wir bereit, neue Dimensionen der Kundenorientierung und des Omnichannel-Einkaufserlebnisses zu erschließen“, sagte Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer von The Estée Lauder Companies. „Dies ist „Beauty Reimagined“ in Aktion: Wir nutzen Daten, Technologie und Kreativität, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu antizipieren und ihre Markenerlebnisse über alle Kanäle und Kontaktpunkte hinweg nahtlos miteinander zu verbinden. Dies ist erst der Anfang unserer bemerkenswerten Reise, auf der wir mit den besten strategischen Partnern zusammenarbeiten, um unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“

„The Estée Lauder Companies ist eine Legende in der Welt der Schönheit“, erklärte Harley Finkelstein, President von Shopify. „Gemeinsam gestalten wir die nächste Ära des Einzelhandels, in der ikonische Marken und Weltklasse-Technologie neue Maßstäbe setzen.“

Die erste Phase der Partnerschaft soll im ersten Quartal des Kalenderjahres 2026 auf Shopify starten.

„Während wir die Transformation von The Estée Lauder Companies vorantreiben, ist Shopify der ideale strategische Partner, um gemeinsam brillante und innovative Direct-to-Consumer-Erlebnisse zu schaffen, die unser Wachstum fördern“, erklärte Brian Franz, Chief Technology, Data & Analytics Officer bei The Estée Lauder Companies. „Shopify wird uns mit Echtzeitdaten, Einblicken und KI-gestützten Funktionen ausstatten, wodurch wir agiler werden, unsere Kunden dort abholen können, wo sie sich befinden, und eine bahnbrechende Personalisierung bieten können.“

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu solchen Aussagen gehören auch die verschiedenen Zitate. Obwohl ELC davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen innerhalb der Grenzen seiner Kenntnisse über sein Geschäft und seine Geschäftstätigkeit beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören die Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie, einschließlich „Beauty Reimagined“ und des Plans zur Gewinnsteigerung und zum Wachstum, sowie andere Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder anderweitig zu ergänzen.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

ELC-C

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.