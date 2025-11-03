Merkle s'associe à Airship pour créer une solution mobile d'accélération de la fidélisation pour Salesforce Marketing Cloud

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Merkle, le cabinet de conseil de dentsu spécialisé dans la transformation de l’expérience client, annonce aujourd’hui un nouvel accord avec Airship et Salesforce Marketing Cloud. Cette collaboration vise à développer une solution intégrée permettant de créer des expériences de fidélisation client plus connectées sur mobile. Les équipes marketing et produit utilisant Salesforce pour leurs programmes de fidélisation pourront désormais s’appuyer sur Airship pour transformer plus rapidement les signaux mobiles des clients en actions concrètes, en engagement durable et en valeur mesurable.

Le nouveau cadre de fidélisation axé sur le mobile réunit le meilleur de chaque plateforme :

La gestion de la fidélisation de Salesforce Marketing Cloud offre une base solide et évolutive pour acquérir, cumuler et échanger des points de fidélité à chaque point de contact.

Airship apporte une dimension mobile centrée sur l'expérience client, en permettant des interactions personnalisées en temps réel à travers les messages, les applications et les expériences web, afin de renforcer l'engagement et la fidélisation.

Merkle assure la connexion entre stratégie, données et orchestration, en concevant et en activant des parcours clients mobiles qui font de la fidélité un système vivant, fluide et réactif.

« Une approche de fidélisation centrée sur le mobile est désormais essentielle pour les marketeurs qui souhaitent créer des expériences guidées par les signaux, adaptées à des consommateurs toujours en mouvement. », a déclaré David Novak, responsable mondial du CRM chez Merkle. « Salesforce Loyalty Management offre un engagement client de premier ordre sur toutes les plateformes. Désormais, grâce à l’expertise mobile et à la connectivité d’Airship, nos clients peuvent étendre cette puissance au canal mobile et instaurer un véritable échange de valeur en temps réel, directement dans la paume de la main de leurs utilisateurs. En associant ces deux partenaires d’exception aux capacités avancées de Merkle en matière de données et d’identité, ainsi qu’aux données first-party des marques, nous créons de nouvelles opportunités de fidélisation mobile, plus pertinentes, plus personnalisées et plus engageantes que jamais. »

Grâce à cette nouvelle intégration, Merkle peut concevoir et mettre en œuvre pour ses clients des programmes de fidélisation centrés sur le mobile, optimisés dès le départ pour les applications, le web, les portefeuilles électroniques, les notifications push, le RCS et l'expérience en magasin. Ce partenariat permet une mise sur le marché plus rapide grâce à des parcours alignés sur Salesforce, au portefeuille électronique unifié d'Airship, à la messagerie et aux expériences cross-canal, y compris une intégration bidirectionnelle en temps réel avec Salesforce Marketing Cloud et des modèles de campagne basés sur des signaux.

« Les consommateurs d’aujourd’hui attendent des programmes de fidélisation qui allient ergonomie personnalisée, avantages économiques et expériences renforçant leur lien avec la marque. Être présent et réactif à tout moment, dans la paume de leur main, leur poche ou leur sac, est donc devenu essentiel. Et dans ce domaine, personne ne le fait mieux qu’Airship. », a déclaré Brett Caine, PDG d'Airship. « En combinant l'expertise de Merkle en matière de stratégie client, les capacités de Salesforce en matière de données connectées et de fidélisation, et l'expertise mobile éprouvée d'Airship, nous redéfinissons la valeur que les programmes de fidélisation apportent aux marques et à leurs clients. Ensemble, nous donnons aux marques les moyens d'offrir des expériences personnalisées en temps réel qui permettent d'établir des relations durables et de générer une croissance mesurable. »

« Les expériences mobiles intégrées deviennent un besoin de plus en plus important pour nos clients. Cette solution répond aux besoins des membres là où ils se trouvent, sur leur mobile pour faire leurs achats, pratiquer le commerce social, s'engager dans la communauté, et elle est essentielle pour des programmes de fidélisation faciles à utiliser et à valeur ajoutée », a déclaré David Adler, directeur de la gestion des produits, chez Salesforce Loyalty Management. « Compte tenu des différences et des coûts liés à la connexion non seulement à une plateforme mobile, mais aussi à deux environnements technologiques distincts, iOS et Android, la mise en place, la maintenance et l’évolution des programmes de fidélisation mobile peuvent rapidement devenir complexes et chronophages. Grâce à notre partenariat avec Airship, les marques et les équipes marketing peuvent désormais tirer pleinement parti d’intégrations mobiles avancées et offrir les meilleures expériences de fidélisation, sans avoir à gérer plusieurs bases de code, ni à supporter les mises à jour constantes des écosystèmes ou les coûts associés à la configuration de différents environnements cloud. Merkle apporte une expertise approfondie des capacités de Salesforce Loyalty Management et une solide expérience dans la création et la gestion de packages AppExchange, afin de concevoir des parcours cohérents et connectés qui relient la technologie, les marketeurs et leurs membres. »

À propos de Merkle :

Merkle, une société du groupe dentsu, est un moteur de l'économie de l'expérience. Depuis plus de 35 ans, l'entreprise place l'humain au cœur de son approche de la transformation numérique des entreprises. Seule société de conseil au monde à posséder une longue expérience dans les domaines de la science des données et de la performance commerciale, Merkle offre des expériences holistiques et complètes qui stimulent la croissance, l'engagement et la fidélité. L'expertise de Merkle lui a valu d'être reconnue comme « leader » par les principaux cabinets d'analystes du secteur, dans des catégories telles que la transformation numérique et le commerce, la conception d'expériences, l'ingénierie et l'intégration technologique, le marketing numérique, la science des données, la gestion de la relation client et la fidélisation, ainsi que la gestion des données clients. Avec plus de 16 000 employés, Merkle est présente dans plus de 30 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.merkle.com.

À propos d'Airship

Airship est le partenaire de confiance de grandes marques mondiales telles qu’Alaska Airlines, la BBC et The Home Depot, qui s’appuient sur son expertise mobile-first pour offrir des expériences clients fluides et multicanales générant à la fois performance et fidélisation. Sa plateforme d’expérience client mobile-first permet à chacun de créer, d’orchestrer et d’optimiser des parcours hyper-personnalisés de bout en bout sur tous les canaux : e-mail, notifications push, SMS, RCS, portefeuilles mobiles ainsi que les applications et sites web où les conversions prennent tout leur sens. Grâce à un réseau modulaire d’agents d’intelligence artificielle, Airship accélère les efforts des équipes marketing, produit et croissance pour enrichir en continu les données clients, lancer rapidement des expérimentations et optimiser chaque interaction et chaque résultat, qu’il s’agisse d’augmenter les conversions répétées, de renforcer la valeur vie client ou de soutenir une croissance durable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.airship.com.