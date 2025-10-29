FPT unterzeichnet Platin-Partnerschaft mit Clearlake Capital, um die digitale Transformation im Private-Equity-Sektor zu beschleunigen

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--FPT, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der digitalen Transformation, meldete die Unterzeichnung einer Platin-Partnerschaftsvereinbarung mit der Clearlake Capital Group, L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Clearlake“), einer weltweit tätigen Investmentfirma, die Private-Equity, Barmittel und Privatdarlehen sowie sonstige verwandte Strategien umspannende integrierte Plattformen verwaltet. Die strategische Partnerschaft markiert einen kühnen Schritt von FPT bei dessen Vorstoß in den Privatsektor, um richtungweisende branchenübergreifende Technologielösungen bereitzustellen.

„Die Platin-Partnerschaft mit Clearlake ist ein stolzer Meilenstein in unserer Entwicklung zu einem globalen Hauptakteur im Bereich der digitalen Transformation - der Geschäftswert schöpft und dauerhafte Auswirkungen für die Gemeinschaften herbeiführt, die wir mit unserer Technologie versorgen“, erklärte Pham Minh Tuan, Executive VP der FPT Corporation und CEO von FPT Software. „Wir sind bestrebt, den Portfolio-Unternehmen von Clearlake und anderen Firmen modernste, KI-gestützte Lösungen und Dienstleistungen bereitzustellen, die Innovation, Effizienz und nachhaltiges Wachstum vorantreiben. Unser gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen und Wandel macht diese Partnerschaft zu einem logischen und kraftvollen Schritt.“

Im Rahmen der Vereinbarung bietet FPT für Unternehmen geeignete technische und technologische Lösungen an, insbesondere KI-gestützte Transformation, um im gesamten Portfolio von Clearlake messbare, wachstumsorientierte Wirkung herbeizuführen. In der Partnerschaft spiegelt sich zudem die strategische Ambition von FPT wider, seine Präsenz in den USA, in Großbritannien und auf den globalen Private-Equity-Märkten auszudehnen und dabei auf seine bewährten Fähigkeiten in den Bereichen digitale Plattformen und IT-Dienstleistungen für Unternehmen aufzubauen.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, der in drei Kernbereichen tätig ist: Technologie, Telekommunikation und Bildung. Seit mehr als drei Jahrzehnten stellt FPT kontinuierlich wirkungsvolle Lösungen für Millionen von Menschen und Zehntausende von Organisationen weltweit bereit. Als KI-orientiertes Unternehmen ist FPT bestrebt, die Position Vietnams in der globalen Technologielandschaft zu stärken und erstklassige KI-gestützte Lösungen für globale Unternehmen anzubieten. Dabei konzentriert sich FPT auf drei entscheidende Transformationsbereiche: digitale Transformation, Intelligence-Transformation und grüne Transformation. Im Jahr 2024 erzielte FPT einen Gesamtumsatz von 2,47 Milliarden US-Dollar und beschäftigte über 54.000 Mitarbeitende in seinen Kerngeschäftsbereichen. Weitere Informationen zu den globalen IT-Dienstleistungen von FPT erhalten Sie unter: https://fptsoftware.com

