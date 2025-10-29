Swiss Rockets annonce l’acquisition stratégique, auprès de MGI Tech et Complete Genomics, de la licence exclusive d’une technologie de séquençage de pointe

BÂLE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Swiss Rockets, MGI US LLC et Complete Genomics Inc. ont annoncé aujourd’hui avoir signé un accord de licence exclusif avec MGI Tech et Complete Genomics USA. Cet accord accorde à Swiss Rockets une licence perpétuelle, transférable, sous-licenciable et libre d’exploitation pour les États-Unis, l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie centrale, avec option d’extension à l’Asie-Pacifique en 2026. La licence couvre les brevets et autres droits de propriété intellectuelle nécessaires au développement, à la fabrication et à la commercialisation de la plateforme de séquençage CoolMPS de nouvelle génération, qui permettra la réalisation plus rapide, moins coûteuse et plus précise d’un séquençage du génome entier et d’autres tests omiques. L’accord prévoit des paiements liés au transfert de technologies et des redevances basées sur les revenus.

Le développement futur de Swiss Rockets sera axé sur l’amélioration des produits CoolMPS grâce à un code-barres de lecture innovant. Ces innovations permettront la réalisation de tests omiques complets pour la recherche génomique avancée et la surveillance de la santé moléculaire.

La chimie de CoolMPS offre les technologies MPS/NGS les plus avancées, lesquelles génèrent des lectures de séquençage Sanger de 600 à 700 bases à un prix compétitif. Elle permet également des lectures typiques de 150 à 200 β ultra-précises. Associée à des bibliothèques propriétaires de barcoding moléculaire, l’offre de CoolMPS comprend le séquençage complet du génome, du transcriptome et du microbiome en phase haplotypique pour la prévention des maladies et le choix optimal des traitements, notamment dans le domaine de la détection des cancers.

Elle permet également la détection précoce la plus précise du cancer et de la MRD basée sur le WGS (séquençage du génome entier), une fois combinée à une bibliothèque spéciale de séquençage de l’ADN double brin sans cellule permettant de séquencer les deux brins d’origine dans une nanobille d’ADN, ce qui élimine presque toutes les fausses mutations somatiques dues à des dommages à l’ADN ou à des erreurs d’amplification et de séquençage.

L’accès anticipé aux premiers séquenceurs CoolMPS, qui permettent des lectures SE600+ rentables pour de nouvelles applications telles que le CompleteWGS, le CompleteTranscriptome et le CompleteMicrobiom, est prévu pour le premier trimestre 2026.

Cet accord prometteur entre Swiss Rockets, MGI et Complete Genomics nous permettra de poursuivre le développement de notre technologie révolutionnaire CoolMPS et de concrétiser notre vision initiale : contribuer à une vie plus longue en bonne santé grâce aux technologies omiques pour tous. « Pour moi, c’est un rêve qui se réalise », a déclaré le Dr Rade Drmanac, directeur scientifique de MGI et fondateur de Complete Genomics. « Nous avons désormais tous les atouts en main pour exploiter pleinement le potentiel de notre technologie de pointe CoolMPS. »

« Ce partenariat de licence stratégique avec MGI et Complete Genomics complète parfaitement les activités avancées de développement thérapeutique de précision de Swiss Rockets », a déclaré Vladimir Cmiljanovic, fondateur et PDG de Swiss Rockets. « Il nous permet de proposer des tests multi-omiques abordables, précis et informatifs pour la santé préventive et le diagnostic précoce, ainsi que des traitements efficaces en médecine de précision et de prolongation de la durée de vie. »

À propos de Swiss Rockets AG :

À la fois incubateur et accélérateur, Swiss Rockets AG soutient la croissance des start-ups de biotechnologies et de soins de santé de précision, notamment en oncologie. Son portefeuille de thérapies par radioligands, de petites molécules et de vaccins en phase préclinique et clinique, a déjà attiré l’attention des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales en vue de futurs partenariats. Swiss Rockets AG a été fondée par une équipe composée du Dr Vladimir Cmiljanovic (CEO) ; de la Dr Natasa Cmiljanovic (CEO) ; de Manuel Ebner ; du Dr Thomas Sander et du Dr Thomas Staehelin.

À propos de MGI

MGI Tech Co., Ltd. (ou ses filiales, dénommées collectivement MGI) se consacre au développement d’outils et de technologies clés qui stimulent l’innovation dans les sciences de la vie. Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente d’instruments, de réactifs et de produits connexes dans le domaine des sciences de la vie et des biotechnologies. Nous fournissons des équipements et systèmes multi-omiques en temps réel et une gamme complète d’équipements et de systèmes numériques pour la médecine de précision, l’agriculture, les soins de santé et divers autres secteurs.

Fondée en 2016, MGI est devenue un leader des sciences de la vie au service de clients sur six continents. L’entreprise dispose de sites de recherche, de fabrication, de formation et de service après-vente dans le monde entier. MGI se distingue comme l’une des rares entreprises capables de développer et de produire en série de manière indépendante des séquenceurs de gènes de grade clinique, avec des débits variables, du Gb au Tb. Forte de son expertise inégalée, MGI s’appuie sur son engagement en faveur d’un impact mondial et ses produits de pointe pour continuer à façonner l’avenir des sciences de la vie.

Pour plus d’informations, visiter https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X et YouTube.

Complete Genomics

Complete Genomics, pionnière des sciences de la vie, est une entreprise qui propose des solutions innovantes de séquençage d’ADN de bout en bout. Depuis sa création en 2005, elle est à l’avant-garde du développement de technologies de séquençage à haut débit et rentables. Nos produits ont donné lieu à plus de 10 900 publications sur un large éventail d’applications. Pour plus d’informations, visiter le site web www.completegenomics.com.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Swiss Rockets AG a rédigé consciencieusement le présent communiqué de presse. Les informations générales relatives aux activités de Swiss Rockets AG sont à jour à la date du présent communiqué. Ces informations sont fournies sous forme de résumé et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation ni une offre d’achat, de vente, ni de négociation, ni aucune transaction similaire portant sur les actions de Swiss Rockets AG. Les informations présentées ici comprennent des déclarations et estimations prospectives. Ces informations sont assujetties à d’importantes incertitudes scientifiques, économiques, commerciales et financières qui sont imprévisibles. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des projections. Ni Swiss Rockets AG ni les sociétés de son groupe ne fournissent aucune garantie concernant les données et informations figurant dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, concernant leur exactitude, leur actualité, leur exhaustivité, leur potentiel commercial, leur utilité marchande ou leur adéquation à un usage particulier, et notamment en ce qui concerne les déclarations prospectives. Swiss Rockets AG ne donne aucune garantie quant au développement et au succès futur de ses produits, stratégies ou activités commerciales.

La présente clause de non-responsabilité est régie par le droit suisse. Tout litige découlant du présent communiqué de presse ou en rapport avec celui-ci sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du Canton de Bâle-Ville, en Suisse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.