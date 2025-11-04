Operadoras globais são incentivadas a apoiar novo “sinal de golpe” para ajudar a prevenir fraude de engenharia social

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Com o aumento dos golpes realizados por meio de dispositivos móveis em todo o mundo, a Jersey Telecom (JT) e a líder global em software analítico FICO, com apoio da maior associação da indústria móvel, a GSMA, estão trabalhando juntas para acelerar a expansão global do Scam Signal - uma premiada solução de prevenção a fraudes que já vem apresentando resultados positivos para bancos no Reino Unido. Lançado em 2024, o Scam Signal utiliza dados de telefonia em tempo real para detectar e interromper golpes enquanto eles acontecem, ajudando a proteger os consumidores contra perdas financeiras significativas.

As organizações agora estão convocando operadoras de telefonia móvel em diversos países a agir rapidamente e adotar a solução para conter o crescimento das fraudes. Na África do Sul e na Espanha, as operadoras já começaram a disponibilizar a solução por meio de APIs. Os parceiros estão entrando em contato com operadoras nos Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Filipinas, Malásia, Alemanha, Suécia, Itália, Espanha, África do Sul, Brasil, México, Colômbia, Peru e Chile.

De acordo com relatórios da Global Anti-Scam Alliance (GASA), os golpes custaram à economia global mais de 1 trilhão de dólares em 2024. A fraude de pagamento autorizado (APP fraud) é reconhecida como a principal ameaça global neste campo.

O Scam Signal foi desenvolvido para combater esse tipo de fraude, na qual as vítimas são induzidas a transferir dinheiro para criminosos. É a primeira solução de API de rede que combina dados de telefonia em tempo real com informações de clientes e transações durante o processo - permitindo que os bancos identifiquem os sinais sutis de golpes à medida que eles se desenrolam.

Integrado à Plataforma FICO, o Scam Signal se baseia em sinais em tempo real das redes móveis e fixas para identificar atividades suspeitas. Quando uma ameaça é detectada, o recurso de engajamento omnicanal da Plataforma FICO permite que os bancos intervenham durante a transação, enviando mensagens personalizadas ao cliente que ajudam a interromper a fraude imediatamente. Importante ressaltar que a solução mantém uma conexão direta com os bancos para permitir qualquer ação adicional necessária à proteção dos consumidores.

Resultados obtidos por bancos do Reino Unido que utilizam o Scam Signal dentro da Plataforma FICO - Recurso de Engajamento Omnicanal:

Redução de 41% do número de pessoas vítimas de golpes;

Queda de 44% nas perdas financeiras por fraude;

Redução de 55% em falsos positivos (transações legítimas identificadas incorretamente como fraude).

“A fraude de pagamento autorizado custa bilhões em todo o mundo e corrói a confiança dos consumidores - com 25% das vítimas encerrando suas contas bancárias após um golpe, segundo um relatório recente da Juniper Research”, afirmou Henry Howe, chefe de Desenvolvimento de Produto para Inteligência Móvel da JT. “Desenvolvemos o Scam Signal para ajudar as operadoras a transformar a inteligência de rede em proteção em tempo real. Ele já demonstrou reduzir perdas e falsos positivos, mas seu impacto depende da ação em larga escala pela indústria. Este é um momento para as operadoras liderarem - não apenas em conectividade, mas também na proteção do consumidor.”

As APIs disponibilizadas pela iniciativa GSMA Open Gateway permitem que instituições financeiras acessem de forma segura os dados das redes móveis em tempo real, dentro de um ambiente regulamentado - uma capacidade essencial na luta contra as fraudes. A API do Scam Sginal pode analisar eventos de telefonia como chamadas de personificação, que muitas vezes antecedem solicitações de pagamento fraudulentas. Ao padronizar essas APIs entre operadoras, a indústria garante interoperabilidade, escalabilidade e implantação mais rápida de ferramentas antifraude em diversas redes de telecomunicações e instituições financeiras.

A GSMA apoiará a iniciativa por meio de um programa que conecta operadoras móveis e o setor de serviços financeiros, ajudando seus membros a projetar, desenvolver e lançar APIs padronizadas voltadas à prevenção de fraudes. Isso contribuirá para a adoção universal dessas interfaces e para uma proteção mais consistente aos consumidores.

“Para proteger o maior número possível de consumidores em diferentes mercados, precisamos que as operadoras móveis apoiem os bancos e viabilizem as APIs apropriadas”, disse Paresh Modi, diretor sênior da GSMA Fusion. “Essa é mais uma oportunidade para que as operadoras atuem diretamente no combate ao crime financeiro, protegendo os consumidores e atendendo às novas exigências regulatórias.”

“A luta contra a fraude financeira é uma responsabilidade compartilhada”, afirmou Scott Taylor, consultor principal da FICO. “A colaboração entre os setores é fundamental, e as principais operadoras, junto com os bancos, precisam atuar como inovadoras nesse combate, especialmente em um momento em que criminosos estão explorando novas tecnologias, como a inteligência artificial. Ao promover parcerias entre grandes operadoras e instituições financeiras, podemos combater os golpes de forma eficaz e fortalecer a confiança dos clientes.”

Em seu primeiro ano completo desde o lançamento, em 2024, o Scam Signal recebeu o prêmio de Melhor Solução Antifraude no Credit & Collections Technology Awards e a Medalha de Prata na categoria Fraud Impact Award for Best Scam and APP Fraud Prevention, concedida pela Datos Insights em 2024 e 2025. A Barclays e a FICO também conquistaram o Credit Award 2025 de Excelência em Prevenção a Fraudes, com base na implantação da solução por meio da Plataforma FICO - Recurso de Engajamento Omnicanal.

