Esri conclut un partenariat stratégique avec AWS pour intégrer l’IA générative dans ArcGIS

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial des systèmes d'information géographique (SIG) et des technologies d'intelligence artificielle géospatiale, a conclu un accord de collaboration stratégique (SCA) avec Amazon Web Services (AWS) pour accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle générative (GenAI) dans les solutions et flux de travail géospatiaux. Ce partenariat associe la puissance de la plateforme ArcGIS d’Esri à l’infrastructure cloud évolutive d’AWS, permettant aux organisations de déployer à grande échelle des solutions d’IA géospatiale plus efficaces, plus fiables et plus performantes. Les utilisateurs bénéficieront ainsi des capacités avancées du cloud d'AWS, alliées aux outils de cartographie, d'analyse spatiale et d'automatisation de pointe d'ArcGIS.

« En combinant la puissance du cloud d'AWS et l’expertise géospatiale d’Esri, nous aidons nos clients à relever des défis complexes en tirant parti d’informations géographiques avancées », a déclaré Amy Belcher, directrice des ventes mondiales et de la stratégie de commercialisation pour les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) – division secteur public mondial (WWPS) d’AWS. « Ce partenariat stratégique va accélérer le développement de solutions d’intelligence artificielle générative à fort impact, tout en simplifiant l’exploitation des données géospatiales à grande échelle pour obtenir des résultats concrets et mesurables », a-t-elle ajouté.

Alors que les besoins des organisations en matière de données géospatiales évoluent, cette intégration leur offre la flexibilité nécessaire pour adapter leurs opérations de manière agile, tout en optimisant les performances et la rentabilité. Ce partenariat renforcé génère une valeur ajoutée tangible dans des cas d'utilisation clés pour les clients, notamment les suivants :

Autorités nationales : identification accélérée grâce à l’intelligence artificielle, aux images satellites d’ArcGIS et à l’analyse topographique, permettant de passer de plusieurs heures à quelques minutes tout en réduisant considérablement le nombre de faux positifs.

Infrastructures : en combinant l'intelligence artificielle et l'analyse spatiale, ArcGIS permet d'anticiper les besoins en matière de maintenance. Le logiciel aide ainsi les services publics à prévenir les pannes, à optimiser les coûts et à prolonger la durée de vie des équipements grâce à des capacités avancées de modélisation prédictive.

Sécurité publique : grâce à la modélisation spatiale d’ArcGIS, les services d’urgence peuvent évaluer les risques de catastrophe, planifier les itinéraires d’évacuation et identifier les zones de sécurité optimales, ce qui permet de réduire les délais d’intervention et de renforcer la protection des populations.

« Notre collaboration avec AWS marque une avancée majeure dans l’intégration de l’IA géospatiale au service de nos utilisateurs communs », a déclaré Jay Theodore, directeur technique d’Esri pour l’IA et les technologies d’entreprise. « Cet accord permettra aux entreprises d’exploiter pleinement le potentiel des SIG augmentés par l’IA, que ce soit pour protéger des communautés, entretenir des infrastructures ou intervenir efficacement en cas d’urgence », a-t-il ajouté.

Avec l’accessibilité croissante des outils d’IA générative, le volume de données géospatiales ne cesse d’augmenter, poussant les organisations à rechercher des méthodes plus intelligentes pour traiter et analyser l’information spatiale. Dans ce contexte, le nouvel accord entre Esri et AWS vise à accélérer le développement de solutions interopérables. Cette collaboration renforcée portera sur trois axes majeurs : le développement de l’IA géospatiale à travers de nouveaux modèles de base (Foundation Models), une formation et une inférence à grande échelle ; l’évolution des assistants IA d'ArcGIS pour accroître la productivité des utilisateurs ; et la mise en place d’architectures orientées agents simplifiant et enrichissant l’expérience utilisateur.

« La distribution et le déploiement restent des obstacles majeurs à la mise en œuvre de l’IA générative », a déclaré Bruno Sanchez-Andrade Nuño, directeur exécutif de Clay, une organisation à but non lucratif spécialisée dans l’analyse des données issues de l’observation de la Terre. « C’est pourquoi notre collaboration actuelle avec AWS et Esri représente une véritable avancée. Les capacités d’intelligence artificielle géospatiale d’Esri permettent en effet aux utilisateurs du monde entier de déployer efficacement des modèles de données ouverts », a-t-il ajouté.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement d’une collaboration de longue date entre Esri et AWS, qui a déjà permis l’intégration d’ArcGIS à plusieurs services clés d’AWS, tels qu’Amazon Redshift, Amazon EMR et AWS IoT Core. Pour en savoir plus sur les solutions d’intelligence artificielle géospatiale d’Esri et découvrir comment elles permettent d’accélérer l’analyse et la résolution des problèmes tout en modernisant les flux de travail, rendez-vous sur : esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans des centaines de milliers d’organisations à travers le monde, parmi lesquelles figurent des entreprises du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires, lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forts de l’engagement pionnier de l’entreprise dans les technologies géospatiales et dans l’analyse, les ingénieurs d’Esri conçoivent des solutions extrêmement innovantes qui mettent à profit une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes de notre planète en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Tous droits réservés. Esri, les logos Esri Globe et Frame, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées d’Esri aux États-Unis, dans l’Union européenne ou dans d’autres juridictions. Les autres entreprises, produits ou services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.