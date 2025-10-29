The Estée Lauder Companies se asocia con Shopify para reinventar el comercio digital de belleza y mejorar la experiencia del consumidor

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunció hoy una alianza estratégica con Shopify Inc., una de las principales plataformas comerciales, para modernizar su infraestructura tecnológica digital y ofrecer experiencias de primer nivel mediante estrategias omnicanal. Esta colaboración establecerá una nueva base para el comercio digital orientada a una mayor centralidad en el consumidor, a impulsar un crecimiento sostenible y a mejorar la velocidad y eficiencia a gran escala de la diversa cartera de productos de belleza con la imagen de prestigio y lujo de la marca The Estée Lauder Companies.

Esta innovadora asociación, pionera en su tipo, integra todos los canales disponibles y es parte de la estrategia Beauty Reimagined de The Estée Lauder Companies, cuyo objetivo es llegar a los consumidores de manera más inteligente, rápida y personalizada. The Estée Lauder Companies y Shopify innovarán y desarrollarán en forma conjunta una experiencia comercial moderna y unificada que utiliza datos y tecnologías emergentes para acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado y ofrecer experiencias de marca que sean consistentes y aceleren la estrategia de venta directa al consumidor tanto en línea como en tiendas físicas.

“Shopify es uno de los líderes en materia de comercio más reconocidos del mundo y ya ha probado su compromiso con la innovación continua. A través de esta asociación, estamos listos para desbloquear nuevos niveles de centralidad del consumidor y experiencias de compra omnicanal”, afirmó Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies. "Esto es Beauty Reimagined en acción: utilizar datos, tecnología y creatividad para anticipar las necesidades de nuestros consumidores y conectar sus experiencias de marca en todos los canales y puntos de contacto sin interrupciones. Este es solo el comienzo de un camino asombroso de colaboración con los mejores socios estratégicos para ofrecer las mejores experiencias al consumidor”.

“The Estée Lauder Companies es una leyenda en el ámbito de la belleza”, dijo Harley Finkelstein , presidente de Shopify. “Juntos, estamos dando forma a la próxima era del comercio minorista, donde las marcas icónicas y la tecnología de nivel mundial redefinan el horizonte de lo posible”.

La primera etapa de la alianza está prevista para lanzarse en Shopify en el primer trimestre del año 2026.

“Durante nuestro avance en la transformación de The Estée Lauder Companies, Shopify es el aliado estratégico ideal para crear en conjunto experiencias directas al consumidor que sean brillantes e innovadoras e impulsen nuestro crecimiento”, comentó Brian Franz, director de Tecnología, Datos y Análisis de The Estée Lauder Companies. “Shopify nos proporcionará información, capacidades impulsadas por IA y datos en tiempo real, lo que nos permitirá ser más ágiles, encontrarnos con nuestros consumidores donde quiera que estén y brindarles una experiencia personalizada sin precedentes”.

Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas

Las declaraciones en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido que lo prevé la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Se incluyen dentro de estas declaraciones las contenidas en las diversas citas. Si bien ELC considera que sus expectativas se basan en supuestos razonables dentro de los límites de su conocimiento del negocio y las operaciones, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las expectativas de la compañía. Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran se incluyen los siguientes: la capacidad para implementar con éxito la estrategia de la compañía, incluida Beauty Reimagined y el plan de recuperación y crecimiento de beneficios, y otros factores descritos en los documentos presentados por la compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa. La compañía no se compromete a actualizar las declaraciones prospectivas realizadas aquí o de otro tipo.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores internacionales de productos de cuidado de la piel, maquillaje, perfumes y cuidado capilar de alta calidad. Es referente mundial en marcas de lujo y prestigio. Los productos de la compañía se venden en aproximadamente 150 países y territorios con nombres de marca, tales como Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM que incluye The Ordinary y NIOD, y BALMAIN Beauty.

ELC-C

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.