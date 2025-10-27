Carbon Measures與國際商會共同成立碳會計技術專家小組

紐約和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Carbon Measures與國際商會(ICC)今日宣布成立獨立專家小組，該小組將致力於制定相關指南和實施步驟，以根據財務會計原則建立全球碳排放核算體系。

碳會計技術專家小組由來自學術界、財務會計領域、產業界和民間社會的專家組成，體現多元視角和地區代表性。專家們將共同明確以財務會計原則為藍本的碳排放核算體系的原則、範圍和應用方式。該體系將提供準確、透明、可驗證且及時的企業級與產品級碳排放資料，確保每一公噸碳排放僅被統計一次，並在價值鏈的每個環節得到準確歸屬。

該專家小組將由Carbon Measures執行長Amy Brachio以及牛津大學布拉瓦尼克政府學院商業與公共政策教授、轉型領導力獎學金計畫主任、電子帳簿研究所(E-ledgers Institute)共同創辦人兼首席研究員Karthik Ramanna共同擔任主席。S&P Global Commodity Insights將擔任小組的獨立知識合作夥伴。該機構是全球大宗商品和能源市場資訊、分析、碳市場基礎設施軟體和基準價格的領先獨立供應商，隸屬於S&P Global (NYSE: SPGI)。未來幾周內，ICC將啟動意向徵集，招募專家小組成員、顧問委員會成員和知識合作夥伴。

Carbon Measures執行長Amy Brachio表示：「該專家小組將匯聚全球各地代表財務會計、化學工程、商業和學術界的專家，共同制定相關原則與實施路徑，推動全球碳核算架構成為現實。這是必要的一步，將在現有體系基礎上進行完善與提升，以釋放市場力量、提高透明度，同時為政策制定者提供支援，協助其制定能夠協調激勵機制、釋放資本並最終減少排放的監管措施。專家小組將協助設計所需體系，提供及時準確的資料，確保碳排放得到追蹤和準確歸屬，因為無法準確計量的事物，就無法有效管理。」

ICC副秘書長Andrew Wilson表示：「ICC在支援全球企業方面扮演著不可或缺的角色。近百年來，我們一直召集各產業制定可跨地域被企業採用的標準。我們的網路涵蓋170個國家的4500萬家企業，深知市場對提升碳追蹤精準度、協助企業實現產品差異化的變革需求。」

牛津大學商業與公共政策教授、轉型領導力獎學金計畫主任Karthik Ramanna表示：「約90年前，一小群來自企業界與學術界的專家為維護更廣泛的公共利益聚集在一起，制定了用於財務核算的公認會計原則(GAAP)。他們的創新成果推動資本市場實現了前所未見的規模化發展。如今，我們正處於相似的階段，供應鏈排放核算同樣需要一套嚴謹、不依賴特定技術、保持政策中立的會計原則。若能成功制定，這些原則將充分發揮資本主義的力量，在推動能源充足供應的同時加快脫碳進程。」

S&P Global Commodity Insights共同總裁Dave Ernsberger表示：「S&P Global Commodity Insights欣然成為這一重要倡議的獨立知識合作夥伴，該倡議旨在推動產品級排放量化、報告與核算的標準化。我們在大宗商品市場擁有深厚、長期且廣泛的專業知識，涵蓋資料、分析，尤其是永續發展與排放量化領域，這對該聯盟達成其目標至關重要。」

該專家小組將展開以下工作：

梳理現有碳排放核算方法，分析其優勢、挑戰和機會以形成一致性；

制定碳排放核算架構的指導原則，延續現有碳排放核算方法的優勢、解決目前實務中的挑戰並推動全球一致性；同時，指導原則還將借鑒化學領域、財務會計實務和產品級標準制定的成功經驗；

運用上述原則制定提案，為標準制定機構和政策制定者的採用提供依據；

制定詳細的產品級實施路線圖，以促進真實世界的應用；

提出改善資料品質、方法和治理的方案，以促進全球統一並凝聚利害關係人共識；

確定實施路線圖，包括建議採用該架構的標準制定機構，以及支援大規模成功實施所需的條件（如執行機構、鑒證標準、法規遵循要求、培訓和監督機制）；以及

發表並肯定相關報告和同儕審查出版品。

如欲瞭解更多關於Carbon Measures的資訊，請造訪carbonmeasures.org。如欲瞭解更多關於國際商會的資訊，請造訪iccwbo.org。如欲瞭解更多關於S&P Global Commodity Insights的資訊，請造訪www.spglobal.com/commodity-insights。

關於Carbon Measures

Carbon Measures是由全球領先企業組成的聯盟，致力於推進以分類帳為基礎的碳核算架構，提供精準、可驗證且及時的企業級和產品級碳資料。此外，Carbon Measures還呼籲頒布新政策，釋放創新活力、促進競爭，並推動以市場為基礎的減排解決方案。

關於國際商會(ICC)

國際商會(ICC)是170多個國家逾4500萬家企業的機構代表。ICC的使命是讓商業每一天都能在世界的每一個地方為每個人服務。透過宣導、解決方案與標準制定的獨特結合，我們不僅提供市場首屈一指的爭議解決服務，還致力於促進國際貿易、負責任的商業行為和全球性監管方法。我們的成員包括眾多全球首屈一指的公司、中小企業、產業協會和地方商會。

關於S&P Global Commodity Insights

在S&P Global Commodity Insights，我們憑藉對全球能源和大宗商品市場的全面洞察，協助客戶做出堅定的決策並創造長期永續價值。S&P Global Commodity Insights隸屬於S&P Global (NYSE: SPGI)。S&P Global是全球資本、大宗商品和汽車市場信用評等、基準指數、分析和工作流程解決方案的世界領導廠商。透過提供的每一項服務，我們協助全球眾多領先企業洞察經濟態勢，在當下為未來做好規劃。

