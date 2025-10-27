H2SITE consolida su liderazgo con una nueva sala de control, desarrollada en colaboración con Siemens, para supervisar de forma remota las tecnologías de reactores y separadores de membranas para la producción de hidrógeno en Europa

BILBAO, España--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, la empresa deep-tech que está revolucionando la producción de hidrógeno de alta pureza mediante la tecnología avanzada de membranas de paladio, continúa desplegando su presencia en el sector con proyectos en varios países europeos. Para garantizar el rendimiento y la optimización continua de sus reactores y separadores de membranas, H2SITE puso en marcha una sala de control y recopilación de datos desarrollada en colaboración con Siemens basada en la versión beta del software WinCC Unified Collaboration y Datahub de Siemens.

La sala de control ya está integrada y seguirá desarrollándose en diversos proyectos actuales y futuros que abarcan una amplia gama de segmentos de mercado y reflejan la versatilidad de la tecnología basada en membranas de H2SITE. En el ámbito del craqueo de amoníaco (NH₃), proyectos como EIC, APOLO y KATA están incorporando esta herramienta para monitorear en tiempo real la eficiencia de la producción de hidrógeno y la fiabilidad del sistema. En el segmento de la producción de hidrógeno a partir de residuos (Waste-to-Hydrogen [WtH₂]), el proyecto HYIELD utiliza la sala de control para optimizar los parámetros del proceso y garantizar una operación estable durante la conversión de flujos de residuos en hidrógeno limpio.

En aplicaciones de recuperación de hidrógeno, como AREARA, HERMES y CleanToPureH₂, la plataforma permite realizar una supervisión continua del rendimiento, un mantenimiento predictivo y un análisis de datos detallado, por lo que garantiza los más altos niveles de recuperación y estándares de seguridad operativa.

La sala de control se basa en la versión beta del software WinCC Unified Collaboration y Datahub de Siemens.

WinCC Unified es una plataforma flexible y escalable que unifica la visualización, el control y la gestión de datos dentro del portal TIA. Como está basada en estándares web, permite el acceso seguro desde cualquier navegador o dispositivo, lo que asegura la transparencia de los datos, la integración IT/OT y un alto nivel de ciberseguridad. Su rendimiento y capacidad de gestión de datos permiten implementaciones que van desde simples interfaces HMI hasta soluciones SCADA completas, ya sean hiperdifundidas o centralizadas, que maximizan la disponibilidad y el desempeño.

Esta solución pionera puede ofrecer soporte técnico y supervisión global en tiempo real de todos los reactores instalados mediante una VPN segura basada en SINEMA Remote Connect, incluso si están integrados a redes complejas o aisladas. Desde la plataforma, los equipos de H2SITE pueden visualizar fácilmente indicadores clave, como las horas de funcionamiento, los indicadores clave de rendimiento (KPI) operativo, la producción de hidrógeno, el consumo energético, el uso de amoníaco y, también, gráficos en vivo de temperatura, presión y pureza del hidrógeno que permiten optimizar la eficiencia operativa y la disponibilidad del sistema.

La visualización de los datos ayuda a tomar decisiones ágiles sobre la base de información precisa y en tiempo real. Además, la sala de control está diseñada para mejorar el análisis de procesos, la captación y el almacenamiento de datos, y la optimización operativa mediante paneles de control inteligentes.

“La implementación de esta plataforma de control está en marcha en todos los sistemas que se encuentran en etapa de instalación o diseño en H2SITE. Este desarrollo nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones robustas, escalables y conectadas”, señaló José Medrano, director técnico de H2SITE.

Acerca de H2SITE

H2SITE desarrolla y comercializa reactores y tecnologías de separación de membranas para la producción y recuperación de hidrógeno de alta pureza a partir de una variedad de materias primas (amoníaco, metanol, portadores de hidrógeno líquido orgánico y mezcla de gases). La empresa se estableció como una potencia industrial única dentro de Europa, que tiene la capacidad de diseñar, manufacturar e implementar soluciones de forma local a fin de acelerar la transición energética. https://h2site.eu/.

Acerca de Siemens

Siemens es una compañía de tecnología internacional que tiene sede en Alemania y opera en más de 190 países. La empresa es líder en automatización, digitalización y electrificación. Siemens impulsa la innovación y eficiencia en las industrias, la infraestructura y la atención de salud. Dentro del grupo, Siemens Digital Industries (DI) lidera la automatización industrial y la transformación digital con una combinación de hardware, software y soluciones en la nube a través de su plataforma Xcelerator para ayudar a las industrias a construir un futuro más inteligente, conectado y sustentable. www.siemens.com.

