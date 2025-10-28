Cameco et Brookfield établissent un partenariat transformationnel avec le gouvernement des États-Unis pour accélérer le déploiement des réacteurs nucléaires de Westinghouse

SASKATOON, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Cameco Corporation (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) annonce aujourd’hui avoir conclu, avec Brookfield Asset Management (Brookfield), une feuille de modalités contraignante avec le ministère du Commerce des États-Unis en vue d’établir un partenariat stratégique qui devrait accélérer le déploiement mondial des technologies de réacteur nucléaire de Westinghouse Electric Company (Westinghouse) et redynamiser les chaînes d’approvisionnement et la base industrielle de l’énergie nucléaire aux États-Unis et à l’international.

L'accord prévoit que le gouvernement américain organise le financement et facilite l'autorisation et l'approbation la construction de nouveaux réacteurs nucléaires Westinghouse aux États-Unis, avec une valeur d'investissement globale d'au moins 80 milliards USD, y compris le financement à court terme d'éléments à long terme. Une fois construits, les réacteurs devraient générer une énergie fiable et sécurisée pour le réseau américain, notamment en alimentant d'importants centres de données et une capacité de calcul pour stimuler la croissance de l'intelligence artificielle aux États-Unis.

« Nous sommes heureux de voir le gouvernement américain prendre cet engagement d’accroître la capacité nucléaire en utilisant la technologie éprouvée de Westinghouse. Nous espérons que notre partenariat très fructueux avec Brookfield en tant que propriétaires de Westinghouse sera encore renforcé grâce à cette collaboration stratégique avec le gouvernement américain », déclare Tim Gitzel, CEO de Cameco. « La création de valeur est au cœur de ce nouveau partenariat. Lorsqu’elle est associée aux décrets du 23 mai 2025, nous pensons que la participation du gouvernement américain au partenariat crée les incitations appropriées pour déployer toute sa gamme d’outils derrière la construction des réacteurs de Westinghouse, y compris un soutien financier, réglementaire, politique et diplomatique. Ce soutien devrait apporter une valeur ajoutée au partenariat et aux nombreuses parties prenantes qui devraient bénéficier d'une sécurité énergétique, nationale et climatique accrue dans le monde entier.

« Nous espérons que les nouveaux engagements pris par les États-Unis renforceront la confiance dans le profil de croissance durable de l’énergie nucléaire et soutiendront une demande accrue pour les produits, services et technologies de Westinghouse et de Cameco. Ce nouveau partenariat souligne le rôle que les technologies des réacteurs de Westinghouse, basées sur des réacteurs entièrement conçus, agréés et en exploitation, devraient jouer dans l’expansion prévue de la capacité nucléaire et la diversification des chaînes d’approvisionnement nucléaires mondiales. Cameco reste un fournisseur sûr et fiable capable d'alimenter l’exploitation à long terme de la technologie de Westinghouse aux États-Unis et dans le monde. »

Le lancement d’un programme de construction de centrales nucléaires devrait accélérer la croissance du segment des systèmes énergétiques de Westinghouse au cours de la phase de construction, ainsi que de ses activités de fabrication de combustible de base et de services aux réacteurs pendant la durée de vie des réacteurs. À la clôture de la transaction et avec le financement facilité par le gouvernement américain, Westinghouse prévoit de commencer l'exécution du projet et de lancer des commandes d'équipements critiques avec de longs délais, ce qui devrait tirer parti des chaînes d'approvisionnement de l'industrie nucléaire qui ont été établies lors de la construction des unités Vogtle 3 et 4.

En tant que l’un des fournisseurs les plus importants et les plus fiables au monde de services et de composants pour l’uranium et le combustible nucléaire, Cameco a toutes les cartes en main pour tirer parti d'une optionnalité considérable et pour bénéficier de l’expansion continue de l’énergie nucléaire aux États-Unis et dans le monde, grâce à l’accélération attendue de la croissance de la demande de combustible nucléaire résultant de ce partenariat.

Structure du partenariat

Dans le cadre du nouveau partenariat stratégique, le gouvernement des États-Unis se verra accorder une participation (intérêt de participation) qui, une fois acquise, lui donnera le droit de recevoir 20% de toute distribution en espèces supérieure à 17,5 milliards USD effectuée par Westinghouse après l'octroi de l'intérêt de participation. Pour que l'intérêt de participation soit acquis, le gouvernement américain doit prendre une décision d'investissement finale et conclure des accords définitifs pour achever la construction de nouveaux réacteurs nucléaires Westinghouse aux États-Unis d'une valeur totale d'au moins 80 milliards USD.

De plus, compte tenu de l'accélération prévue de la création de valeur à long terme que le gouvernement américain devrait aider à débloquer en déployant ses outils financiers, réglementaires, politiques et diplomatiques pour soutenir les objectifs du partenariat, si, au plus tard en janvier 2029, l'intérêt de participation a été acquis, et si l'évaluation dans un premier appel public à l'épargne (PAPE) de Westinghouse devrait être de 30 milliards USD ou plus à ce moment-là, le gouvernement américain aura le droit d'exiger un PAPE. Immédiatement avant ou dans le cadre du PAPE, l'intérêt de participation se convertira directement ou indirectement en un bon de souscription, d'une durée de cinq ans, pour acheter des titres de participation équivalant à 20 % de la valeur publique de l'entité du PAPE au moment de l'exercice, déduction faite de 17,5 milliards USD de la valeur publique.

Brookfield et Cameco ont acquis Westinghouse en novembre 2023. Ce partenariat a réuni l’expertise de Cameco dans la chaîne d’approvisionnement en combustible nucléaire et la position reconnue de Brookfield en tant que l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les technologies de production d’énergie.

Les transactions et autres questions envisagées dans la feuille de modalités avec le gouvernement des États-Unis sont soumises, entre autres risques, aux facteurs décrits ci-dessous dans la rubrique Informations prospectives. Il est attendu que le gouvernement des États-Unis, Brookfield, Cameco et Westinghouse négocient et concluent des accords définitifs remplaçant la feuille de modalités, mais, si de tels accords ne sont pas conclus, la feuille de modalités en vigueur. Les transactions sont soumises à l'obtention des approbations réglementaires requises et à la satisfaction d'autres conditions habituelles.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations sur les attentes de Cameco pour l’avenir, que nous appelons des informations prospectives. Les informations prospectives sont des informations qui ne sont pas des faits historiques. Des mots tels que « prévisions », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « estimer », « projeter », « avoir l’intention de », « perspectives », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et des expressions similaires sont destinés à identifier des informations prospectives. Les informations prospectives sont fondées sur les points de vue actuels de Cameco, qui peuvent changer considérablement, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de ce que nous attendons actuellement. Voici des exemples d'informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse : les attentes concernant l’accélération du déploiement mondial des technologies des réacteurs nucléaires de Westinghouse et la relance des chaînes d’approvisionnement et de la base industrielle de l’énergie nucléaire aux États-Unis et à l’international ; les attentes concernant la production par les réacteurs d'énergie fiable et sécurisée pour le réseau américain, y compris pour les centres de données et la capacité de calcul ; les attentes concernant la participation du gouvernement américain au partenariat stratégique en tant que moteur de valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne le renforcement de la sécurité énergétique, nationale et climatique dans le monde ; les attentes concernant l’augmentation de la demande pour les produits Westinghouse et Cameco; la capacité de Cameco à alimenter l’exploitation fiable à long terme de la technologie de Westinghouse aux États-Unis et dans le monde ; les attentes concernant l’impact du lancement d’un programme de construction de centrales nucléaires sur l’accélération de la croissance du segment des systèmes énergétiques de Westinghouse, de la fabrication de combustible de base et des services liés aux réacteurs ; les attentes concernant le début prévu de l’exécution du projet par Westinghouse ; l'accélération prévue de la croissance de la demande de combustible nucléaire à la suite du partenariat stratégique; les attentes concernant le montant prévu des investissements dans la construction de réacteurs nucléaires aux États-Unis utilisant la technologie nucléaire de Westinghouse ; et les attentes concernant le mécanisme de participation aux bénéfices impliqué dans le partenariat stratégique et la participation à celui-ci.

Les risques importants qui pourraient conduire à des résultats différents comprennent : les risques liés au développement et au déploiement des réacteurs nucléaires de Westinghouse ; le calendrier prévu du partenariat stratégique, y compris tout manquement à l’obligation d’obtenir les autorisations gouvernementales ou les consentements de tiers requis pour fermer le partenariat stratégique ou mettre en œuvre le mécanisme de participation aux bénéfices ou l’imposition de conditions matérielles dans le cadre de l’obtention de ces autorisations ou consentements et tout manquement à toute autre condition du partenariat stratégique ou de la mise en œuvre du mécanisme de participation aux bénéfices ; l'incapacité de Westinghouse et du gouvernement américain de conclure des accords définitifs relatifs à la transaction stratégique ou d'exécuter leurs obligations futures liées aux transactions envisagées par le partenariat stratégique ; le recours potentiel à des tiers indépendants pour la passation de commandes ou d’autres obligations liées à la construction et au déploiement des réacteurs nucléaires de Westinghouse ; la dépendance potentielle du gouvernement américain à l'égard de mécanismes de financement non conventionnels pour honorer tout engagement futur d'achat de la technologie des réacteurs nucléaires de Westinghouse ; la disponibilité d'un financement public et d'un soutien pour les transactions envisagées par le partenariat stratégique, y compris la capacité du pouvoir exécutif du gouvernement américain à obtenir un financement et un soutien par le biais du processus de crédits ou d'autres sources; la disponibilité de fonds supplémentaires ou de remplacement pour les projets et l'exploitation des réacteurs nucléaires, si nécessaire; à la suite de l'exécution des documents de transaction définitifs par les parties, la détermination par les pouvoirs législatif, judiciaire ou exécutif du gouvernement fédéral ou de tout gouvernement d'État que tout engagement de financement futur ou tout autre aspect des transactions envisagées par le partenariat stratégique était ou n'est pas conforme à la loi ; l’évaluation financière, fiscale et comptable et le traitement des différentes obligations et engagements au titre de la documentation relative au partenariat stratégique, une fois exécutés ; la demande continue d'énergie nucléaire et, plus généralement, les marchés de l'énergie nucléaire; la demande future d'énergie nucléaire ; les litiges, les enquêtes du Congrès ou les enquêtes menées par d'autres autorités américaines ou non américaines, liées à la transaction stratégique ou autrement ; les défis associés à l'identification d'autres emplacements, canaux de vente et clients pour les produits nucléaires hautement spécialisés envisagés par les transactions stratégiques en cas de modification ou de résiliation du partenariat stratégique; la capacité de Cameco à réaliser efficacement les avantages escomptés de la transaction stratégique; la capacité des parties à se conformer aux exigences légales et réglementaires plus larges et à un contrôle renforcé associés aux partenariats et contrats gouvernementaux; les changements dans l'énergie, l'intelligence artificielle et d'autres politiques et priorités dans les gouvernements américains et étrangers ; les fluctuations, les variations et l’incertitude de la demande et des prix sur le marché de l’énergie nucléaire et de l’intelligence artificielle ; les éventuelles réactions négatives ou modifications des relations commerciales résultant de l'annonce, de la négociation ou de l'exécution de la transaction stratégique ; les complexités et les incertitudes liées à l'élaboration et à la mise en œuvre de nouveaux projets nucléaires; les conditions macroéconomiques et les tensions et conflits géopolitiques ; les risques liés à la chaîne d’approvisionnement complexe de Westinghouse qui soutient ses réacteurs nucléaires, notamment les perturbations, les retards, les tensions commerciales et les conflits ou pénuries; volatilité et incertitude en ce qui concerne les politiques commerciales internationales ; les risques liés au développement et à l'utilisation des réacteurs nucléaires de Westinghouse, y compris les défauts du produit ; les vulnérabilités potentielles en matière de sécurité dans les réacteurs nucléaires de Westinghouse ; et le risque de litiges entre les parties à la transaction stratégique.

En présentant les informations prospectives, Cameco a formulé des hypothèses importantes qui peuvent s'avérer incorrectes en ce qui concerne : le succès de la technologie du réacteur nucléaire de Westinghouse et la capacité de Westinghouse à construire et à commencer des opérations commerciales dans de nouvelles centrales nucléaires à grande échelle ; la capacité de Westinghouse et du gouvernement des États-Unis de conclure des accords définitifs pour exécuter leurs obligations futures liées aux transactions envisagées par le partenariat stratégique, y compris en ce qui concerne les engagements d'acheter la technologie du réacteur nucléaire de Westinghouse et d'effectuer le mécanisme de participation aux bénéfices ; la disponibilité du financement et du soutien du gouvernement pour les transactions envisagées par le partenariat stratégique, y compris tout engagement futur d'acheter la technologie du réacteur nucléaire de Westinghouse ; la disponibilité de fonds supplémentaires ou de remplacement pour les projets et l'exploitation des réacteurs nucléaires, si nécessaire ; l'évaluation financière, fiscale et comptable et le traitement des différentes obligations et engagements au titre de la documentation relative au partenariat stratégique, la poursuite de la demande d'énergie nucléaire et, plus généralement, la croissance des marchés de l'énergie nucléaire ; la demande future d'énergie nucléaire ; les estimations et prévisions de la situation de trésorerie de Cameco, les résultats d’exploitation et d’autres indicateurs de performance financière et opérationnelle ; la capacité de Westinghouse à effectuer des distributions à ses partenaires ; la capacité de Westinghouse à atténuer les risques opérationnels et les perturbations, retards, tensions commerciales, conflits ou pénuries éventuels ; qu’il n’y aura pas de conséquences négatives importantes pour le partenariat stratégique résultant de perturbations commerciales ou d’incertitudes économiques ou politiques; que les parties respecteront leurs obligations au titre du partenariat stratégique ; et que Westinghouse maintiendra des protections contre la responsabilité pour les dommages nucléaires.

Veuillez également passer en revue la discussion dans le rapport de gestion annuel 2024 de Cameco, le rapport de gestion du deuxième trimestre 2025 et le formulaire d’information annuel le plus récent pour d’autres risques significatifs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes actuelles de Cameco, ainsi que d’autres hypothèses importantes que nous avons formulées. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne nous y obligent.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible à l'uranium nécessaire pour assurer un avenir énergétique sûr. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves de qualité supérieure et les opérations à faible coût au monde, ainsi que sur des investissements importants tout au long du cycle du combustible nucléaire, y compris des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur Cameco pour fournir des solutions mondiales de combustible nucléaire pour la production d'énergie nucléaire sûre, fiable et sans carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada.

Tels qu’utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « nos », « société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf mention contraire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.