H2SITE、シーメンスと共同開発の新たな制御室でリーダーシップを強化、欧州全域の水素製造向けメンブレンリアクターおよびセパレーター技術を遠隔監視へ

スペイン、ビルバオ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 最先端のパラジウム膜技術により高純度水素製造の分野に革新をもたらしているディープテック・スタートアップのH2SITEは、複数の欧州諸国で展開しているプロジェクトを通じて、産業分野でのプレゼンスを拡大しています。同社はメンブレンリアクター（膜反応器）およびセパレーターの性能を確保し、継続的に最適化するため、シーメンス「WinCC Unified Collaboration and Datahub」ソフトウェアのベータ版を基盤とした、シーメンスと共同開発の制御・データ収集室を開設しました。
この制御室はすでに導入されており、現在進行中および今後のさまざまなプロジェクトにおいてさらに発展させていく予定で、H2SITEが有する膜技術の多用途性を反映した幅広い市場セグメントに対応しています。アンモニア（NH₃）分解の分野では、「EIC」「APOLO」「KATA」といったプロジェクトがこのツールを導入しており、水素製造効率やシステムの信頼性をリアルタイムで監視しています。廃棄物から水素を生成するWaste-to-Hydrogen（WtH₂）分野では、「HYIELD」プロジェクトが制御室を活用し、廃棄物の処理フローをクリーン水素へ変換する際のプロセスパラメータを最適化し、安定した運転を実現しています。
「AREARA」「HERMES」「CleanToPureH₂」などを含む水素回収用途では、このプラットフォームにより、連続的な性能監視、予知保全、詳細なデータ分析が可能となり、最高水準の回収率および運転安全基準を確保しています。

この制御室は、シーメンスのWinCC Unified Collaboration and Datahubソフトウェアのベータ版を基盤としています。
WinCC Unifiedは、TIAポータル内で可視化、制御、データ管理を統合する、柔軟でスケーラブルなプラットフォームです。ウェブ標準に基づいて構築されており、あらゆるブラウザやデバイスから安全にアクセスでき、データの透明性、IT/OTの統合、高いレベルのサイバーセキュリティを実現します。また、優れた処理能力とデータ管理機能により、単純なHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）から、超分散型または集中型を問わず、最大限の可用性と性能を備えた完全なSCADA（監視制御およびデータ収集）ソリューションまで、幅広い用途に対応しています。

この先駆的なソリューションにより、「SINEMA Remote Connect」に基づく安全なVPNを通じて、複雑なネットワークまたは独立したネットワークに統合されている場合でも、設置済みのすべてのリアクターを遠隔で、グローバルかつリアルタイムにサポート・監視することが可能です。本プラットフォームより、H2SITEのチームは稼働時間、運用KPI、水素生産量、エネルギー消費量、アンモニア使用量などの主要指標を容易に可視化できるほか、温度、圧力、水素純度に関するリアルタイムチャートも確認できます。これらの機能により、運用効率とシステムの稼働率を最適化しています。

データの可視化は、正確かつリアルタイムな情報に基づく迅速な意思決定を支援します。さらに、この制御室は、インテリジェントなダッシュボードを通じてプロセス分析、データの取得・保存、および運用の最適化を強化するために設計されています。

「本制御プラットフォームの導入は、現在H2SITEで試運転中または設計段階にあるすべてのシステムに展開されています。この取り組みにより、当社は堅牢でスケーラブルかつ接続性の高いソリューションを顧客に提供できるようになりました」と、H2SITEのテクニカル・ディレクターであるホセ・メドラーノは述べています。

H2SITEについて
H2SITEは、アンモニア、メタノール、液体有機水素キャリア、ガス混合物など、さまざまな原料から高純度水素を生成・回収するためのリアクターおよび膜分離技術を開発・商業化しています。同社は、エネルギー転換を加速させるためのソリューションを現地で設計・製造・展開する能力を備えた、欧州で唯一無二の産業プレーヤーとしての地位を確立しています。https://h2site.eu/

シーメンスについて
ドイツに本社を構えるシーメンスは、190か国以上で事業を展開するグローバル・テクノロジー企業です。同社は自動化、デジタル化、電化の分野で世界をリードし、産業、インフラ、ヘルスケアの各分野においてイノベーションと効率化を推進しています。グループ内では、シーメンス・デジタル・インダストリーズ（DI）が産業自動化とデジタル・トランスフォーメーションを牽引しており、Xceleratorプラットフォームを通じてハードウェア、ソフトウェア、クラウド・ソリューションを統合し、よりスマートでつながりのある持続可能な未来の実現のために産業界を支援しています。www.siemens.com

Contacts

For more information:
Jose A. Medrano: + 34 630116649; E-mail: jose.medrano@h2site.com
Raúl Ramos - Movil: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com
Miguel Ángel Gavira - Movil: +34 91 514 8221; E-mail: miguel.gavira_duran@siemens.com

