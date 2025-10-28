Thredd與LoanPro攜手進軍信用領域，為下一代信用功能提供支援

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 下一代全球支付處理領軍企業Thredd今日宣布，已選定現代信用平台LoanPro為其技術基石，為金融科技公司和金融機構打造全新信用解決方案套裝。此次合作是Thredd策略部署的重要里程碑，旨在提供涵蓋信用、扣帳和儲值功能的內建式全堆疊發卡及處理服務。

透過將LoanPro先進的模組化信用基礎設施與Thredd的下一代即時發卡與處理能力（包括數位錢包和內建式詐騙偵測功能）深度融合，客戶將能以前所未見的速度和個人化水準設計、發表並擴充差異化信用產品。本次合作既充分發揮了LoanPro的頂尖專業優勢，推動領先金融機構實現創新信用方案，同時也鞏固了Thredd平台優先全球支付服務商的地位。

Thredd執行長Jim McCarthy表示：「以信用為基礎的價值主張不僅為B2B和B2C垂直領域帶來更多商機，還能為發卡機構、金融科技公司和企業創造更多收入。LoanPro平台有效解決了提供差異化信用服務的內在複雜性，使我們能夠為客戶提供建構高粘性、高盈利信用產品所需的工具，同時確保符合法規的營運與操作效率。」

LoanPro共同創辦人兼執行長Rhett Roberts補充說道：「能夠以真正貼合個人和企業實際需求的方式在美國乃至全球推出信用產品，這是一個巨大的商機。金融的未來在於個人化。Thredd整合了推出循環信用產品所需的完整生態系統，配合LoanPro現代化的模組化平台，客戶可實現大規模個人化，打造差異化服務，從而提升錢包佔有率。我們很榮幸能支援Thredd實現全球信用創新的願景。」

該合作消息在拉斯維加斯舉辦的Money20/20大會上正式公佈，Thredd和LoanPro共同向業界領袖展示了聯合解決方案。此次合作將加快現代信用解決方案在全球多地的部署，為Thredd客戶擴大業務版圖、升級產品組合提供支援。

關於LoanPro

LoanPro是市場首屈一指的現代信用平台，賦能貸款機構加快創新，在推動帳戶成長的同時實現營運效率最佳化。目前，已有600多家貸款機構採用LoanPro全面升級其借款人服務、代理商體系及後臺營運體驗。憑藉模組化架構，LoanPro正踐行其提供未來金融創新平台的使命，協助貸款機構完善貸前獲客、貸中管理、支付結算及貸後催收全流程，所有功能均建構于現代信用核心系統之上。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.loanpro.io。

關於Thredd

Thredd是值得信賴的下一代支付處理合作夥伴，為希望在全球實現支付產品現代化的創新者提供支援。我們每年處理數十億筆簽帳金融卡、儲值卡和信用卡交易，服務來自47個國家的100多家金融科技公司、數位銀行和內建式金融服務提供者，涵蓋從個人到企業的客戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.thredd.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。