Carbon Measures und die International Chamber of Commerce gründen ein Expertengremium für Kohlenstoffbilanzierung

NEW YORK UND PARIS--(BUSINESS WIRE)--Carbon Measures und die International Chamber of Commerce (ICC) haben heute die Bildung eines unabhängigen Expertengremiums bekannt gegeben, das Richtlinien und Umsetzungsschritte zur Einrichtung eines globalen Systems zur Erfassung von CO2-Emissionen auf der Grundlage von Finanzbuchhaltungsgrundsätzen entwickeln wird.

Das Technical Expert Panel on Carbon Accounting (Fachgremium für Kohlenstoffbilanzierung) setzt sich aus Experten aus Wissenschaft, Finanzbuchhaltung, Industrie und Zivilgesellschaft zusammen, die unterschiedliche Perspektiven und Regionen vertreten. Gemeinsam werden sie die Grundsätze, den Umfang und die Anwendungen eines Systems zur Erfassung von Kohlenstoffemissionen definieren, das sich an den Grundsätzen der Finanzbuchhaltung orientiert. Ein solches System würde genaue, transparente, überprüfbare und zeitnahe Daten auf Unternehmens- und Produktebene liefern und sicherstellen, dass jede Tonne CO2-Emissionen nur einmal gezählt und in jedem Schritt der Wertschöpfungskette korrekt zugeordnet wird.

Das Panel wird gemeinsam von Amy Brachio, CEO von Carbon Measures, und Karthik Ramanna, Professor für Wirtschaft und öffentliche Politik und Direktor des Transformational Leadership Fellowship an der Blavatnik School of Government der Universität Oxford sowie Mitbegründer und Hauptforscher am E-ledgers Institute, geleitet. S&P Global Commodity Insights, der führende unabhängige Anbieter von Informationen, Analysen, Software für die Infrastruktur des Kohlenstoffmarktes und Referenzpreisen für globale Rohstoff- und Energiemärkte sowie ein Geschäftsbereich von S&P Global (NYSE: SPGI), wird als unabhängiger Wissenspartner des Gremiums fungieren. In den kommenden Wochen wird die ICC einen Aufruf zur Interessenbekundung veröffentlichen, um Expertengremiumsmitglieder, Beiratsmitglieder und Wissenspartner zu finden.

„Dieses Panel wird Experten aus der ganzen Welt zusammenbringen – aus den Bereichen Finanzbuchhaltung, Chemieingenieurwesen, Wirtschaft und Wissenschaft –, um die Grundsätze und Umsetzungswege zu entwickeln, mit denen ein globales Rahmenwerk für die Kohlenstoffbilanzierung verwirklicht werden kann“, erklärte Amy Brachio, CEO von Carbon Measures. „Dies ist ein notwendiger Schritt, der auf den derzeitigen Systemen aufbaut und diese verbessert, um Marktkräfte freizusetzen, die die Transparenz erhöhen und von politischen Entscheidungsträgern genutzt werden können, um Vorschriften zu untermauern, die Anreize schaffen, Kapital freisetzen und letztendlich Emissionen reduzieren. Das Panel wird bei der Entwicklung des Systems mitwirken, das erforderlich ist, um zeitnahe und genaue Daten bereitzustellen, damit Kohlenstoff korrekt nachverfolgt und zugeordnet werden kann, da man nur das effektiv verwalten kann, was man auch genau messen kann."

„Die ICC spielt eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen weltweit“, erklärte Andrew Wilson, Deputy Secretary-General der ICC. „Seit fast 100 Jahren bringen wir Branchen zusammen, um Standards festzulegen, die Unternehmen grenzüberschreitend anwenden können. Mit einem Netzwerk von 45 Millionen Unternehmen in 170 Ländern sind wir uns bewusst, dass ein Bedarf an einer Veränderung besteht, die die Marktgenauigkeit im Bereich der Kohlenstoffverfolgung verbessert und es Unternehmen ermöglicht, ihre Produkte zu differenzieren.

„Vor etwa 90 Jahren versammelte sich eine kleine Gruppe von Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft im Interesse der Allgemeinheit, um GAAP für Finanzberichte zu entwickeln. Ihre Innovation ermöglichte es den Kapitalmärkten, in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu wachsen“, erklärte Karthik Ramanna, Professor für Wirtschaft und öffentliche Politik und Direktor des Transformational Leadership Fellowship an der Universität Oxford. „Wir befinden uns heute in einer Phase, in der ähnliche strenge, technologieneutrale und politikunabhängige Rechnungslegungsgrundsätze für Emissionen in der Lieferkette erforderlich sind. Bei korrekter Umsetzung können diese Grundsätze die volle Kraft des Kapitalismus zur Beschleunigung der Dekarbonisierung und zur Förderung der Energieversorgung zum Tragen bringen.“

„S&P Global Commodity Insights freut sich, als unabhängiger Wissenspartner an dieser bedeutenden Initiative mitzuwirken, deren Ziel die Harmonisierung der Quantifizierung, Berichterstattung und Bilanzierung von Emissionen auf Produktebene ist“, erklärte Dave Ernsberger, Co-President von S&P Global Commodity Insights. „Unsere umfassende, langjährige und weitreichende Expertise in den Rohstoffmärkten, die Daten, Analysen und insbesondere auch Nachhaltigkeit und Emissionsquantifizierung umfasst, wird für die Koalition bei der Verfolgung ihrer Ziele von entscheidender Bedeutung sein.“

Das Panel wird:

bestehende Ansätze zur Bilanzierung von Kohlenstoffemissionen sowie deren Stärken, Herausforderungen und Möglichkeiten zur Angleichung erfassen;

Leitprinzipien für einen Rahmen zur Erfassung von Kohlenstoffemissionen entwickeln, der auf den positiven Eigenschaften bestehender Ansätze zur Erfassung von Kohlenstoffemissionen aufbaut, die Herausforderungen der derzeitigen Praktiken angeht und eine globale Angleichung ermöglicht; die Leitprinzipien werden auch Erkenntnisse aus der Chemie, der Finanzbuchhaltung und erfolgreichen Standardsetzungen auf Produktebene berücksichtigen;

die Grundsätze anwenden, um Vorschläge zu entwickeln, die die Annahme durch Normungsgremien und politische Entscheidungsträger unterstützen;

detaillierte Roadmaps für die Umsetzung auf Produktebene entwickeln, um die praktische Anwendung zu fördern;

Empfehlungen zur Verbesserung der Datenqualität, der Methoden und der Governance für eine globale Angleichung aussprechen und einen Konsens zwischen den Interessengruppen herstellen;

einen Fahrplan für die Umsetzung festlegen, einschließlich vorgeschlagener Standardsetzer für die Übernahme und der Bedingungen, die für eine erfolgreiche Übernahme in großem Maßstab erforderlich sind, wie z. B. implementierende Organisationen, Bescheinigungsstandards, Durchsetzungsanforderungen, Aufklärung und Aufsicht; und

und Berichte und begutachtete Veröffentlichungen veröffentlichen und befürworten.

Um mehr über Carbon Measures zu erfahren, besuchen Sie bitte carbonmeasures.org. Weitere Informationen über die International Chamber of Commerce finden Sie unter iccwbo.org. Für Informationen zu S&P Global Commodity Insights besuchen Sie bitte www.spglobal.com/commodity-insights.

Über Carbon Measures

Carbon Measures ist eine globale Allianz führender Unternehmen, die ein Ledger-basiertes Framework für die CO2-Bilanzierung entwickeln, das präzise, überprüfbare und schnelle Daten auf Unternehmens- und Produktebene bereitstellt. Zudem setzt sich Carbon Measures für neue politische Initiativen ein, die Innovationen, Wettbewerb und marktbasierte Lösungen zur Emissionsreduzierung fördern.

Über die International Chamber of Commerce (ICC)

Die International Chamber of Commerce (ICC) ist die institutionelle Vertretung von mehr als 45 Millionen Unternehmen in über 170 Ländern. Die Mission der ICC besteht darin, den Geschäftsbetrieb für alle, jeden Tag und überall zu ermöglichen. Durch eine einzigartige Kombination aus Interessenvertretung, Lösungsansätzen und Festlegung von Standards fördern wir den internationalen Handel, verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und einen globalen Regulierungsansatz und bieten darüber hinaus marktführende Dienstleistungen im Bereich der Streitbeilegung an. Zu unseren Mitgliedern zählen zahlreiche weltweit führende Unternehmen, KMU, Wirtschaftsverbände und lokale Handelskammern.

Über S&P Global Commodity Insights

Bei S&P Global Commodity Insights ermöglicht unsere umfassende Sicht auf die globalen Energie- und Rohstoffmärkte unseren Kunden, Entscheidungen mit Überzeugung zu treffen und langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen. S&P Global Commodity Insights ist ein Geschäftsbereich von S&P Global (NYSE: SPGI). S&P Global ist der weltweit führende Anbieter von Kreditratings, Benchmarks, Analysen und Workflow-Lösungen für die globalen Kapital-, Rohstoff- und Automobilmärkte. Mit jedem unserer Angebote unterstützen wir zahlreiche weltweit führende Unternehmen dabei, sich in der Wirtschaftslandschaft zurechtzufinden, damit sie heute schon für morgen planen können.

