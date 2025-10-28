-

Thredd ingresa al sector del crédito mediante una alianza con LoanPro para hacer posibles capacidades de crédito de próxima generación

La alianza combina las modernas capacidades de créditos y préstamos de LoanPro con la emisión y el procesamiento de tarjetas globales de Thredd para ofrecer soluciones de crédito escalables y conformes a normativas en los Estados Unidos y otros territorios

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Thredd, el procesador de pagos global de próxima generación líder, anunció hoy que eligió a LoanPro, la plataforma de crédito moderna, para respaldar el nuevo paquete de soluciones de crédito de Thredd para empresas fintech y organizaciones financieras. Esta alianza representa un hito importante en la estrategia de Thredd, que consiste en ofrecer un paquete completo de capacidades integradas de emisión y procesamiento que incluye tarjetas de crédito, débito y prepagas.

Al integrar la infraestructura de crédito componible y avanzada de LoanPro con las capacidades de emisión y procesamiento de tarjetas en tiempo real de próxima generación de Thredd, que incluye monederos digitales y detección de fraude integrada, los clientes podrán diseñar, lanzar y escalar productos de crédito diferenciados con una velocidad y una personalización sin precedentes.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Simeon Lando
Director de marketing
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese SimplifiedJapanese

Contacts

Simeon Lando
Director de marketing
press@thredd.com

More News From Thredd

Resumen: Thredd lanza la primera solución contra fraudes del mercado en colaboración con Featurespace

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, el procesador de pagos globales de próxima generación líder, anunció hoy la presentación de One View, la primera solución contra fraudes del mercado, desarrollada en colaboración con los innovadores de detección de delitos financieros y fraude globales Featurespace, una solución de Visa. La solución permite la monitorización inteligente de transacciones con tarjeta y pagos sin tarjeta en una sola interfaz independiente de la red y un motor de reglas para mejora...

Resumen: PhotonPay se asocia con Thredd para mejorar la infraestructura de tarjetas

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--PhotonPay, una plataforma de infraestructura financiera con tecnología de IA, suscribió una alianza estratégica con Thredd, un procesador de pagos global líder, para fortalecer la arquitectura de procesamiento de emisor subyacente de la tarjeta PhotonPay a nivel mundial. Esta colaboración permite que PhotonPay refine aún más las capacidades de su producto de tarjeta, incluidos controles de gastos de tarjeta avanzados, enrutamiento de liquidación más rápido y pagos toke...

Resumen: Thredd impulsa la proliferación de tarjetas corporativas OFX en los principales mercados mundiales

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, procesador líder de pagos globales de última generación, acaba de anunciar la ampliación de su asociación con OFX, especialista global en tarjetas, pagos y cambio de divisas en el que confían más de 37 000 clientes corporativos y PYMES de todo el mundo. La plataforma integrada de OFX aúna la emisión de tarjetas, la gestión de gastos, las soluciones de divisas y los pagos en una potente solución, que permite a las empresas un controlar totalmente su flujo de caj...
Back to Newsroom