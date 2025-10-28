Thredd ingresa al sector del crédito mediante una alianza con LoanPro para hacer posibles capacidades de crédito de próxima generación
La alianza combina las modernas capacidades de créditos y préstamos de LoanPro con la emisión y el procesamiento de tarjetas globales de Thredd para ofrecer soluciones de crédito escalables y conformes a normativas en los Estados Unidos y otros territorios
LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Thredd, el procesador de pagos global de próxima generación líder, anunció hoy que eligió a LoanPro, la plataforma de crédito moderna, para respaldar el nuevo paquete de soluciones de crédito de Thredd para empresas fintech y organizaciones financieras. Esta alianza representa un hito importante en la estrategia de Thredd, que consiste en ofrecer un paquete completo de capacidades integradas de emisión y procesamiento que incluye tarjetas de crédito, débito y prepagas.
Al integrar la infraestructura de crédito componible y avanzada de LoanPro con las capacidades de emisión y procesamiento de tarjetas en tiempo real de próxima generación de Thredd, que incluye monederos digitales y detección de fraude integrada, los clientes podrán diseñar, lanzar y escalar productos de crédito diferenciados con una velocidad y una personalización sin precedentes.
