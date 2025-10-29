Le gouvernement des États-Unis, Brookfield et Cameco annoncent un partenariat transformationnel pour offrir une valeur à long terme en utilisant la technologie des réacteurs nucléaires de Westinghouse

TOKYO et CRANBERRY, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company (« Westinghouse »), Cameco Corporation (« Cameco ») et Brookfield Asset Management (« Brookfield ») annoncent aujourd’hui que le gouvernement des États-Unis (« gouvernement américain ») a conclu un partenariat stratégique pour accélérer le déploiement de l’énergie nucléaire, conformément aux décrets présidentiels du 23 mai 2025.

Au centre du nouveau partenariat stratégique, au moins 80 milliards de dollars de nouveaux réacteurs seront construits à travers les États-Unis en utilisant la technologie des réacteurs nucléaires de Westinghouse. Ces nouveaux réacteurs redynamiseront la base industrielle de l'énergie nucléaire.

À la suite de cet accord historique, le déploiement de l’énergie nucléaire sera un pilier central du programme américain visant à maintenir le leadership mondial dans le développement de l’énergie nucléaire et de l’intelligence artificielle (IA).

Howard Lutnick, secrétaire du département du Commerce des États-Unis, a déclaré :

« Notre administration se concentre sur la mise au point, le déploiement et l’utilisation rapides de technologies nucléaires avancées. Ce partenariat historique appuie nos objectifs de sécurité nationale et améliore nos infrastructures essentielles. Avec Westinghouse, nous allons libérer l'énergie américaine. Ce partenariat incarne la vision audacieuse du président Trump : reconstruire notre souveraineté énergétique, créer des emplois bien rémunérés et propulser l’Amérique à l’avant-garde de la renaissance nucléaire ».

Chris Wright, secrétaire du ministère de l'Énergie des États-Unis, a déclaré :

« Ce partenariat historique avec la principale entreprise nucléaire américaine contribuera à concrétiser la grande vision du président Trump consistant à dynamiser pleinement l’Amérique et à remporter la course mondiale à l’IA. Le président Trump a promis une renaissance de l’énergie nucléaire, et il tient aujourd'hui sa promesse ».

Connor Teskey, président de Brookfield Asset Management, a déclaré :

« Ce partenariat avec le gouvernement américain contribuera à libérer le potentiel que Westinghouse et l’énergie nucléaire peuvent jouer pour accélérer la croissance de l’intelligence artificielle aux États-Unis, tout en répondant à la demande croissante d’électricité et aux besoins de sécurité énergétique à grande échelle. Brookfield a investi plus d’un demi-milliard de dollars dans les infrastructures critiques qui sous-tendent l’économie américaine, et nous prévoyons doubler cet investissement au cours de la prochaine décennie à mesure que nous mettrons en place l’épine dorsale des infrastructures de l’intelligence artificielle ».

Tim Gitzel, CEO de Cameco, a déclaré :

« Notre partenariat très fructueux avec Brookfield en tant que propriétaires de Westinghouse sera encore renforcé grâce à cette collaboration avec le gouvernement américain. Nous espérons que ce nouveau partenariat soutiendra les possibilités de croissance mondiale pour les produits, services et technologies nucléaires de Westinghouse et de Cameco, en ajoutant une valeur significative à long terme pour nos parties prenantes et en renforçant la sécurité énergétique, nationale et climatique dans le monde entier. En tant que partenaire stratégique, Cameco est un fournisseur occidental sûr et fiable du combustible à l’uranium nécessaire pour soutenir le déploiement civil et l’exploitation fiable à long terme de la technologie de Westinghouse aux États-Unis et dans le monde ».

Un nouveau partenariat pour la croissance

Le partenariat facilitera la croissance et l'avenir de l'industrie nucléaire américaine et de la chaîne d'approvisionnement qui la soutient. Chaque projet de deux unités Westinghouse AP1000 crée ou soutient 45 000 emplois dans la fabrication et l'ingénierie dans 43 États, et un déploiement national créera plus de 100 000 emplois dans la construction. Le programme consolidera les États-Unis en tant que l’une des centrales nucléaires mondiales et augmentera les exportations de la technologie de production d’énergie nucléaire de Westinghouse à l’échelle mondiale.

Dans le cadre de ce partenariat, au moins 80 milliards de dollars de réacteurs nucléaires seront construits à l'aide de la technologie Westinghouse. Une fois construits, les réacteurs produiront une énergie fiable et sécurisée, y compris pour une capacité importante de centres de données et de calcul qui stimulera la croissance de l’IA aux États-Unis.

Le partenariat contient des mécanismes de partage des bénéfices qui permettent à toutes les parties, y compris le peuple américain, une fois certains seuils atteints, de participer à la valeur financière et stratégique à long terme qui sera créée au sein de Westinghouse par la croissance de l'énergie nucléaire et l'avancement des investissements dans les capacités d'IA aux États-Unis.

Supervision de Westinghouse

Westinghouse est un chef de file mondial reconnu dans le domaine de l’énergie nucléaire, sa technologie servant de base à plus de la moitié du parc nucléaire mondial en exploitation. La propriété intellectuelle de pointe de l’entreprise est ancrée dans l’ingénierie américaine, pionnière dans la construction de centrales nucléaires aux États-Unis dans les années 1950 et dans l’industrialisation de sa technologie dans le monde entier.

Le réacteur AP1000 est le réacteur le plus avancé disponible dans le commerce, avec des systèmes de sécurité entièrement passifs, une conception de construction modulaire et la plus petite empreinte par MWe sur le marché. Six réacteurs AP1000 établissent actuellement des records de performance opérationnelle et de disponibilité dans le monde entier, avec 14 réacteurs supplémentaires en construction et cinq autres sous contrat. La technologie AP1000 a été sélectionnée pour des programmes d'énergie nucléaire en Pologne, en Ukraine et en Bulgarie.

Brookfield et Cameco ont formé un partenariat stratégique pour acquérir Westinghouse en octobre 2022. Ce partenariat réunit l’expertise de Cameco dans l’industrie nucléaire et la chaîne d’approvisionnement en combustible nucléaire avec le statut reconnu de Brookfield en tant que l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les technologies de production d’énergie. Brookfield a initialement acquis Westinghouse en 2018 et a réalisé un redressement réussi pour repositionner la société afin de bénéficier de la résurgence des investissements nucléaires.

À propos de Westinghouse

Westinghouse Electric Company est l'avenir de l'énergie, fournissant des technologies et des services nucléaires fiables et innovants à l'échelle mondiale. Westinghouse a été le pionnier de l’énergie nucléaire commerciale et a livré le premier réacteur à eau sous pression commercial au monde en 1957. La société a industrialisé plus de réacteurs nucléaires que toute autre société, sa technologie constituant la base de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Plus de 135 ans d'innovation font de Westinghouse le partenaire privilégié pour les technologies de pointe couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'énergie nucléaire. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.westinghousenuclear.com.

À propos de Brookfield

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE : BAM, TSX, BAM) est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial de premier plan, dont le siège social est à New York, avec plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie renouvelable et de la transition, du capital-investissement, de l'immobilier et du crédit. Nous investissons le capital des clients à long terme en mettant l'accent sur les actifs réels et les entreprises de services essentiels qui constituent l'épine dorsale de l'économie mondiale. Nous proposons une gamme de produits d’investissement alternatifs aux investisseurs du monde entier, notamment des régimes de retraite publics et privés, des fonds de dotation et des fondations, des fonds souverains, des institutions financières, des compagnies d’assurance et des investisseurs privés. Nous nous appuyons sur l’héritage de Brookfield en tant que propriétaire et exploitant pour investir dans la valeur et générer de solides rendements pour nos clients, tout au long des cycles économiques. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.brookfield.com.

À propos de Cameco

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible à l'uranium nécessaire pour assurer un avenir énergétique sûr. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves de qualité supérieure et les opérations à faible coût au monde, ainsi que sur des investissements importants tout au long du cycle du combustible nucléaire, y compris des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur Cameco pour fournir des solutions mondiales de combustible nucléaire pour la production d'énergie nucléaire sûre, fiable et sans carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations sur les attentes futures de Cameco, Westinghouse et Brookfield, que nous appelons des informations prospectives. L'information prospective est une information qui n'est pas un fait historique. Des mots tels que « prévisions », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « estimer », « projeter », « avoir l’intention de », « perspectives », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et des expressions similaires sont destinés à identifier des informations prospectives. Les informations prospectives sont fondées sur les points de vue actuels de Cameco, Westinghouse et Brookfield, qui peuvent changer de manière significative, et les résultats et événements réels peuvent être sensiblement différents de ce que nous attendons actuellement. Voici des exemples d'informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse : les attentes concernant le montant prévu des investissements dans la construction de réacteurs nucléaires aux États-Unis utilisant la technologie nucléaire de Westinghouse ; les attentes des parties en ce qui concerne l’accélération et la croissance de l’énergie nucléaire et le soutien à la chaîne d’approvisionnement et au déploiement de l’IA aux États-Unis et dans le monde ; la capacité du partenariat stratégique à faciliter le programme américain visant à maintenir le leadership mondial dans le développement de l’énergie nucléaire et de l’IA , à renforcer la sécurité nationale, énergétique, climatique et économique et à renforcer les infrastructures critiques ; la capacité du partenariat stratégique à soutenir les possibilités de croissance mondiale pour Westinghouse, Cameco et Brookfield, y compris les possibilités d'exportation ; les attentes en matière de création d'emplois dans le cadre de la construction et du déploiement de chaque projet de réacteur nucléaire ; et les attentes concernant le mécanisme de partage des bénéfices impliqué dans le partenariat stratégique et la participation à celui-ci, y compris par le peuple américain.

Les risques matériels qui pourraient conduire à des résultats différents comprennent : les risques liés au développement et au déploiement des réacteurs nucléaires de Westinghouse ; le calendrier prévu du partenariat stratégique, y compris tout manquement à l’obligation d’obtenir les autorisations gouvernementales ou les consentements de tiers requis pour fermer le partenariat stratégique ou mettre en œuvre le mécanisme de participation aux bénéfices ou l’imposition de conditions matérielles dans le cadre de l’obtention de ces autorisations ou consentements et tout manquement à toute autre condition du partenariat stratégique ou de la mise en œuvre du mécanisme de participation aux bénéfices ; l'incapacité de Westinghouse et du gouvernement des États-Unis de conclure des accords définitifs relatifs à la transaction stratégique ou d'exécuter leurs obligations futures liées aux transactions envisagées par le partenariat stratégique ; le recours potentiel à des tiers indépendants pour la passation de commandes ou d’autres obligations liées à la construction et au déploiement des réacteurs nucléaires de Westinghouse ; la dépendance potentielle du gouvernement américain à l'égard de mécanismes de financement non conventionnels pour honorer tout engagement futur d'achat de la technologie des réacteurs nucléaires de Westinghouse ; la disponibilité du financement et du soutien du gouvernement pour les transactions envisagées par le partenariat stratégique, y compris la capacité du pouvoir exécutif du gouvernement des États-Unis d'obtenir du financement et du soutien par le biais du processus de crédits ou d'autres sources ; la disponibilité de fonds supplémentaires ou de remplacement pour les projets et l'exploitation des réacteurs nucléaires, si nécessaire ; à la suite de l'exécution des documents de transaction définitifs par les parties, la détermination par les pouvoirs législatif, judiciaire ou exécutif du gouvernement fédéral ou de tout gouvernement d'État que tout engagement de financement futur ou tout autre aspect des transactions envisagées par le partenariat stratégique était ou n'est pas conforme à la loi ; l’évaluation financière, fiscale et comptable et le traitement des différentes obligations et engagements au titre de la documentation relative au partenariat stratégique, une fois exécutés ; la demande continue d’énergie nucléaire et d’IA, et les marchés de l’énergie nucléaire et de l’IA en général ; la demande future d’énergie nucléaire et d’IA ; les litiges, les enquêtes du Congrès ou les enquêtes menées par d'autres autorités américaines ou non américaines, liés à la transaction stratégique ou autrement ; les défis associés à l'identification d'autres emplacements, canaux de vente et clients pour les produits nucléaires hautement spécialisés envisagés par les transactions stratégiques en cas de modification ou de résiliation du partenariat stratégique ; la capacité de Cameco, de Westinghouse et de Brookfield à réaliser efficacement les avantages escomptés de l’opération stratégique ; la capacité des parties à se conformer aux exigences légales et réglementaires plus larges et à un contrôle renforcé associés aux partenariats et contrats gouvernementaux ; les changements dans l'énergie, l'IA et d'autres politiques et priorités dans les gouvernements américains et étrangers ; les fluctuations, les variations et l’incertitude de la demande et des prix sur le marché de l’énergie nucléaire et de l’IA ; les éventuelles réactions négatives ou modifications des relations commerciales résultant de l'annonce, de la négociation ou de l'exécution de la transaction stratégique ; les complexités et les incertitudes liées à l'élaboration et à la mise en œuvre de nouveaux projets nucléaires ; les conditions macroéconomiques et les tensions et conflits géopolitiques ; les risques liés à la chaîne d’approvisionnement complexe de Westinghouse qui soutient ses réacteurs nucléaires, notamment les perturbations, les retards, les tensions commerciales et les conflits ou pénuries ; volatilité et incertitude en ce qui concerne les politiques commerciales internationales ; les risques liés au développement et à l'utilisation des réacteurs nucléaires de Westinghouse, y compris les défauts du produit ; les vulnérabilités potentielles en matière de sécurité dans les réacteurs nucléaires de Westinghouse ; et le risque de litiges entre les parties à la transaction stratégique.

En présentant les informations prospectives, Cameco, Westinghouse et Brookfield ont formulé des hypothèses importantes qui peuvent s'avérer incorrectes concernant : le succès de la technologie du réacteur nucléaire de Westinghouse et la capacité de Westinghouse à construire et à commencer des opérations commerciales dans de nouvelles centrales nucléaires à grande échelle ; la capacité de Westinghouse et du gouvernement des États-Unis de conclure des accords définitifs pour exécuter leurs obligations futures liées aux transactions envisagées par le partenariat stratégique, y compris en ce qui concerne les engagements d'acheter la technologie du réacteur nucléaire de Westinghouse et d'effectuer le mécanisme de participation aux bénéfices ; la disponibilité du financement et du soutien du gouvernement pour les transactions envisagées par le partenariat stratégique, y compris tout engagement futur d'acheter la technologie du réacteur nucléaire de Westinghouse ; la disponibilité de fonds supplémentaires ou de remplacement pour les projets et l'exploitation des réacteurs nucléaires, si nécessaire ; l’évaluation financière, fiscale et comptable et le traitement des différentes obligations et engagements au titre de la documentation relative au partenariat stratégique ; la demande continue d’énergie nucléaire et d’IA, et la croissance des marchés de l’énergie nucléaire et de l’IA en général ; la demande future d’énergie nucléaire et d’IA ; les estimations et prévisions de la situation de trésorerie de Cameco, Westinghouse et Brookfield, les résultats d’exploitation et d’autres indicateurs de performance financière et opérationnelle ; la capacité de Westinghouse à effectuer des distributions à ses partenaires ; la capacité de Westinghouse à atténuer les risques opérationnels et les perturbations, retards, tensions commerciales, conflits ou pénuries éventuels ; qu’il n’y aura pas de conséquences négatives importantes pour le partenariat stratégique résultant de perturbations commerciales ou d’incertitudes économiques ou politiques ; que les parties respecteront leurs obligations au titre du partenariat stratégique ; et que Westinghouse maintiendra des protections contre la responsabilité pour les dommages nucléaires.

Veuillez également examiner plus en détail les facteurs de risque décrits dans i) la section « Facteurs de risque » du rapport annuel actuel de Brookfield sur le formulaire 10-K et dans les autres documents de Brookfield déposés auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières de temps à autre, disponibles respectivement sur www.sec.gov et www.sedarplus.ca, et ii) la section « Facteurs de risque » du formulaire annuel actuel de Cameco et dans les autres documents de Cameco déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la SEC de temps à autre, disponibles respectivement sur www.sedarplus.ca et www.sec.gov. Ces facteurs ne sont pas censés constituer une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Brookfield et Cameco ; toutefois, ces facteurs doivent être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué de presse, et Brookfield et Cameco déclinent expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs ou hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

