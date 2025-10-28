MEMSCAP ET PARKER HANNIFIN SIGNENT UN ACCORD DE DEVELOPPEMENT POUR DES APPLICATIONS AERONAUTIQUES FLUIDIQUES

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de grande stabilité destinés aux marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui la signature d'un contrat de développement avec Parker Hannifin Corporation (NYSE : PH), via l'une de ses divisions fluidiques.

Dans le cadre de cet accord, MEMSCAP concevra et livrera des capteurs et modules de pression personnalisés destinés à être intégrés dans les systèmes fluidiques de Parker pour des applications aéronautiques. Cette collaboration s'appuie sur l'expertise de MEMSCAP en matière de capteurs de pression de haute précision basée sur la technologie MEMS, ainsi que sur le leadership de Parker dans les systèmes aéronautiques avancés.

La gamme de produits aéronautiques de MEMSCAP couvre un large éventail de systèmes de contrôle critiques, notamment la surveillance moteur, le contrôle de l'altitude et de la pression cabine, les données aérodynamiques et les indicateurs de vitesse. Grâce à cet accord, MEMSCAP élargit sa présence dans le domaine aéronautique aux applications des systèmes fluidiques, renforçant ainsi son positionnement en tant que fournisseur clé de solutions de mesure de pression haute performance pour l'ensemble du secteur. Le marché total adressable des solutions de mesure de pression pour l'aéronautique est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars par an, offrant à MEMSCAP d'importantes opportunités de croissance.

Jean-Michel Karam, Président-directeur général de MEMSCAP, déclare :

« MEMSCAP est un leader du marché dans les ordinateurs de données aérodynamiques (Air Data Computers), les systèmes de navigation et le contrôle de la pression cabine. Plus récemment, nous avons déployé avec succès nos solutions pour le contrôle moteur et finalisé la revue de préparation technique (Technical Readiness Review) sur ce segment, élargissant ainsi notre champ d’action. Avec ce nouvel accord conclu avec Parker, MEMSCAP adresse désormais le segment des systèmes fluidiques (airframe fluidic systems). Une fois ce développement achevé et la solution finalisée, MEMSCAP sera en mesure de couvrir l’ensemble des applications aéronautiques nécessitant des capteurs de pression précis et stables. »

Les spécifications et le détail des produits avioniques de MEMSCAP peuvent être obtenus en contactant MEMSCAP à info@memscap.com ou bien en contactant directement notre bureau de Skoppum, Norvège.

Visioconférence actionnaires et investisseurs : Mardi 28 octobre 2025 à 18:00

Lien d'inscription : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/memscap-webinaire-actionnaires-resultats-t3-2025

Nous vous remercions de bien vouloir adresser en amont vos questions grâce au lien suivant : https://memscap.com/fr/visio/

À propos de MEMSCAP

MEMSCAP est un fournisseur leader de capteurs de pression basés sur la technologie MEMS, offrant une précision et une stabilité inégalées (très faible dérive), destinés à deux segments de marché : l’aéronautique et le médical. MEMSCAP fournit également des atténuateurs optiques variables (VOA) pour le marché des communications optiques.