A Carbon Measures és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) műszaki szakértői testületet hoz létre a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatban

NEW YORK ÉS PÁRIZS--(BUSINESS WIRE)--A Carbon Measures és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) a mai napon bejelentették, hogy létrehoznak egy független szakértői testületet, amelynek feladata a pénzügyi számviteli elveken alapuló globális szén-dioxid-kibocsátás-elszámolási rendszer létrehozására vonatkozó iránymutatások és végrehajtási lépések kidolgozása lesz.

A szén-dioxid-kibocsátás elszámolásával foglalkozó műszaki szakértői testület a tudományos élet, a pénzügyi számvitel, az ipar és a civil társadalom szakértőiből áll, akik számos perspektívát és földrajzi területet képviselnek. Együtt meghatározzák majd a pénzügyi számviteli elveken alapuló szén-dioxid-kibocsátás-elszámolási rendszer alapelveit, hatókörét és alkalmazásait. Egy ilyen rendszer pontos, átlátható, ellenőrizhető és időszerű vállalati és termékszintű adatokat szolgáltatna, így biztosítva, hogy minden tonna szén-dioxid-kibocsátást csak egyszer számoljanak el, és az értéklánc minden egyes lépéséhez helyesen rendeljék hozzá.

A testület társelnökei Amy Brachio, a Carbon Measures vezérigazgatója, valamint Karthik Ramanna, az Oxfordi Egyetem Blavatnik Kormányzati Iskolájának üzleti és közpolitikai professzora és a Transformational Leadership Fellowship programjának igazgatója, valamint az E-ledgers Institute társalapítója és vezető kutatója lesznek. Az S&P Global Commodity Insights, a globális áru- és energiapiacok információ-, elemzési, szén-dioxid-piaci infrastruktúra-szoftver- és referenciaárak vezető független szolgáltatója, valamint az S&P Global (NYSE: SPGI) egyik részlege, szolgál majd a testület független tudáspartnereként. Az elkövetkező hetek során a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) pályázati felhívást tesz majd közzé szakértői testületi tagságra, tanácsadó testületi tagságra, illetve tudáspartneri pozíciókra.

„Ez a testület a világ különböző tájairól érkező szakértőket fog össze – akik a pénzügyi számviteli, a vegyészmérnöki, az üzleti és az akadémiai közösségeket képviselik -, hogy kidolgozzák az alapelveket és a megvalósítási módokat, amelyekkel a globális szén-dioxid-számviteli keretrendszer megvalósulhat” – árulta el Amy Brachio, a Carbon Measures vezérigazgatója. „Ez egy szükséges lépés, amely a jelenlegi rendszerekre épül és azokat fejleszti tovább, hogy feltárja az átláthatóságot fokozó piaci erőket, a politikai döntéshozók pedig felhasználhassák az ösztönzőket összehangoló, a tőkét felszabadító és végső soron a kibocsátást csökkentő szabályozás támogatására. A testület segít megtervezni a rendszert, amely ahhoz szükséges, hogy pontos adatokat biztosítson időben a szén-dioxid-kibocsátás nyomon követéséhez és helyes hozzárendeléséhez, mert nem lehet hatékonyan kezelni azt, amit nem tudunk pontosan mérni.”

„Az ICC rendkívül fontos szerepet játszik a vállalkozások támogatásában világszerte” – nyilatkozta Andrew Wilson, az ICC főtitkárhelyettese. „Közel 100 éve hívjuk össze a különféle iparágakat, hogy olyan szabványokat határozzunk meg, amelyeket a vállalkozások határokon átívelően is alkalmazhatnak. 170 országban 45 millió vállalkozásból álló hálózatunkkal tudatában vagyunk annak, hogy igény van egy olyan átállásra, amely növeli a piaci precizitását a szén-dioxid-kibocsátás nyomon követése terén, és lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megkülönböztessék termékeiket.”

„Mintegy 90 évvel ezelőtt egy kis csoportnyi üzleti és tudományos szakértő gyűlt össze a szélesebb közérdek érdekében, hogy megalkossák a pénzügyi számlákra vonatkozó Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelveket (GAAP). Innovációjuknak köszönhetően a tőkepiacok eddig soha nem látott mértékben növekedhetnek” – mondta el Karthik Ramanna, az Oxfordi Egyetem üzleti és közpolitikai professzora, valamint a Transformational Leadership Fellowship igazgatója. „Ma egy olyan szakaszban vagyunk, ahol hasonló szigorú, technológiailag szabadgondolkodású, politikailag semleges számviteli elvekre van szükség az ellátási lánc kibocsátásaihoz. Ha helyesen alkalmazzák őket, ezek az elvek feltárhatják a kapitalizmus teljes erejét a dekarbonizáció felgyorsítására, miközben előmozdítják az energiabőséget.”

„Az S&P Global Commodity Insights független tudáspartnerként örömmel vesz részt ebben a fontos kezdeményezésben, amelynek célja a termékszintű kibocsátások számszerűsítésének, jelentéstételének és elszámolásának harmonizálása” – árulta el Dave Ernsberger, az S&P Global Commodity Insights társelnöke. „Az árupiacokon szerzett mélyreható, hosszú múltra visszatekintő és széleskörű szakértelmünk, amely az adatokra, analitikára, valamint különösen a fenntarthatóságra és a kibocsátások számszerűsítésére is kiterjed, kritikus fontosságú lesz a koalíció számára, miközben célkitűzései megvalósításán dolgozik.”

A testület a következőkkel fog foglalkozni:

A szén-dioxid-kibocsátás-elszámolás meglévő megközelítéseinek, valamint az erősségek, kihívások és az összehangolás elérési lehetőségeinek leltárba vétele;

Iránymutatások kidolgozása egy olyan szén-dioxid-kibocsátás-elszámolási keretrendszerhez, amely a meglévő szén-dioxid-kibocsátás elszámolási megközelítések pozitív tulajdonságaira épül, kezeli a jelenlegi gyakorlatok kihívásait és lehetővé teszi a globális összehangolást; az iránymutatások figyelembe veszik a kémiából, a pénzügyi számviteli gyakorlatokból és a termékszintű szabványalkotási sikerekből származó ismereteket is;

A szabványalkotók és a politikai döntéshozók általi elfogadást alátámasztó javaslatok kidolgozására vonatkozó elvek alkalmazása;

Részletes termékszintű végrehajtási ütemtervek kidolgozása a valós elterjedés elősegítése érdekében;

Javaslattétel az adatminőség, a módszerek és az irányítás javítására a globális összehangolás és az érdekelt felek közötti konszenzus megteremtése érdekében;

Végrehajtási ütemterv meghatározása, beleértve az elfogadásra javasolt szabványalkotókat és azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a sikeres elfogadás támogatásához, mint például a végrehajtó szervezetek, a tanúsítási szabványok, a végrehajtási követelmények, az oktatás és a felügyelet; valamint

Jelentések és lektorált publikációk közzététele és jóváhagyása.

Ha többet szeretne megtudni a szén-dioxid-kibocsátási intézkedésekről, látogasson el a következő weboldalra: carbonmeasures.org. További információ a Nemzetközi Kereskedelmi Kamaráról a következő címen található: iccwbo.org. Az S&P Global Commodity Insights-szal kapcsolatos információkért látogasson el a következő weboldalra: www.spglobal.com/commodity-insights.

Amit a Carbon Measures-ről tudni érdemes

A Carbon Measures egy vezető vállalatokból álló globális koalíció, amely elkötelezett a főkönyvi alapú szén-dioxid-elszámolási keretrendszer fejlesztése mellett, amely pontos, ellenőrizhető és időszerű adatokat biztosít vállalati és termékszinten. Emellett a Carbon Measures új szabályozások bevezetését sürgeti, amelyek felszabadítják az innovációt, erősítik a versenyt, és piaci alapú megoldások révén segítik a kibocsátások csökkentését.

Amit a Nemzetközi Kereskedelmi Kamaráról (ICC) tudni érdemes

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) több mint 45 millió vállalat intézményi képviselője több mint 170 országban. Az ICC küldetése, hogy az üzleti élet mindenki számára, minden nap és mindenhol működőképes legyen. Az érdekképviselet, a megoldások és a szabványosítás egyedülálló kombinálása révén előmozdítjuk a nemzetközi kereskedelmet, a felelős üzleti magatartást és a szabályozás globális megközelítését, emellett piacvezető vitarendezési szolgáltatásokat is nyújtunk. Tagjaink közé számos világvezető vállalat, kkv, üzleti szövetség és helyi kereskedelmi kamara tartozik.

Amit az S&P Global Commodity Insights-ról tudni érdemes

Az S&P Global Commodity Insights globális energia- és árupiacokra vonatkozó teljeskörű nézete lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy meggyőződéssel hozzanak döntéseket, és hosszú távú, fenntartható értéket teremtsenek. Az S&P Global Commodity Insights az S&P Global (NYSE: SPGI) egyik divíziója. Az S&P Global a világ vezető hitelminősítő, benchmark, analitikai és munkafolyamat-megoldás szolgáltatója a globális tőke-, áru- és autóipari piacokon. Minden egyes ajánlatunkkal a világ számos vezető szervezetének segítünk eligazodni a gazdasági környezetben, hogy már ma a holnapra tervezhessenek.

