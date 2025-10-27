Carbon Measures en Internationale Kamer van Koophandel lanceren technisch deskundigenpanel over koolstofboekhouding

NEW YORK & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Carbon Measures en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) hebben vandaag de oprichting aangekondigd van een onafhankelijk panel van deskundigen met het doel richtlijnen en implementatiestappen te ontwikkelen voor het opzetten van een wereldwijd boekhoudingssysteem voor koolstofemissies op basis van financiële boekhoudprincipes.

Het Technisch Deskundigenpanel voor koolstofboekhouding zal bestaan uit specialisten uit de academische wereld, financiële boekhouding, industrie en het maatschappelijk middenveld, die verschillende perspectieven en regio's vertegenwoordigen. Samen zullen zij de principes, reikwijdte en toepassingen vaststellen van een boekhoudsysteem voor koolstofemissies dat is gebaseerd op financiële boekhoudprincipes. Een dergelijk systeem kan nauwkeurige, transparante, verifieerbare en actuele gegevens op bedrijfs- en productniveau opleveren en zo garanderen dat elke ton koolstofemissies slechts één keer wordt geteld en correct wordt toegewezen in elke stap van de waardeketen.

Het panel wordt gezamenlijk voorgezeten door Amy Brachio, CEO van Carbon Measures, en Karthik Ramanna, hoogleraar Bedrijfskunde en Openbaar Beleid en directeur van het Transformational Leadership Fellowship aan de Blavatnik School of Government van de Universiteit van Oxford, en medeoprichter en hoofdonderzoeker bij het E-ledgers Institute. S&P Global Commodity Insights, de toonaangevende onafhankelijke leverancier van informatie, analyses, software voor de koolstofmarktinfrastructuur en benchmarkprijzen voor wereldwijde grondstoffen- en energiemarkten, en een divisie van S&P Global (NYSE: SPGI), treedt op als onafhankelijke kennispartner van het panel. In de komende weken zal ICC een oproep doen om belangstelling te tonen voor deelname als deskundig panellid, lid van de adviesraad en kennispartner.

“Dit panel zal experts uit de hele wereld samenbrengen. Vertegenwoordigers van de financiële boekhouding, chemische technologie, het bedrijfsleven en de academische wereld zullen de principes en implementatietrajecten ontwikkelen die nodig zijn om een wereldwijd kader voor koolstofboekhouding te realiseren”, aldus Amy Brachio, CEO van Carbon Measures. “Dit is een noodzakelijke stap die voortbouwt op de huidige systemen en deze verbetert. Het stimuleert de marktwerking, vergroot de transparantie en stelt beleidsmakers in staat tot het ontwikkelen van regelgeving die prikkels op elkaar afstemt, kapitaal vrijmaakt en uiteindelijk de uitstoot vermindert. Het panel helpt bij het ontwerpen van het systeem dat nodig is om tijdige en nauwkeurige gegevens te verstrekken, zodat koolstof correct kan worden bijgehouden en toegewezen. Wat je niet nauwkeurig kunt meten, kun je immers ook niet effectief beheren.”

“ICC speelt een integrale rol in het ondersteunen van bedrijven over de hele wereld”, aldus Andrew Wilson, adjunct-secretaris-generaal van ICC. “Al bijna 100 jaar brengen we verschillende sectoren bijeen om normen vast te stellen die bedrijven grensoverschrijdend kunnen toepassen. Met een netwerk van 45 miljoen bedrijven in 170 landen weten we dat er behoefte is aan een verschuiving waardoor de markt nauwkeuriger kan omgaan met het bijhouden van CO2-uitstoot en bedrijven hun producten kunnen differentiëren.”

“Ongeveer 90 jaar geleden kwam een kleine groep deskundigen uit het bedrijfsleven en de academische wereld bijeen in het algemeen belang om GAAP voor financiële rekeningen op te stellen. Hun innovatie zorgde ervoor dat kapitaalmarkten een ongekende groei konden doormaken”, aldus Karthik Ramanna, hoogleraar Bedrijfskunde en Openbaar Beleid en directeur van het Transformational Leadership Fellowship aan de Universiteit van Oxford. “We bevinden ons vandaag in een fase waarin een vergelijkbare reeks strenge, technologisch agnostische en beleidsneutrale boekhoudkundige principes nodig zijn voor de uitstoot van de toeleveringsketen. Als dit goed wordt aangepakt, kunnen deze principes de volledige kracht van het kapitalisme benutten om de decarbonisatie te versnellen en tegelijkertijd de energievoorziening te stimuleren.”

“S&P Global Commodity Insights is verheugd om de onafhankelijke kennispartner te zijn voor dit belangrijke initiatief dat gericht is op harmonisatie van de kwantificering, rapportage en boekhouding van emissies op productniveau”, aldus Dave Ernsberger, co-president van S&P Global Commodity Insights. “Onze diepgaande, langdurige en brede expertise op het gebied van grondstoffenmarkten, waaronder data, analyses en met name duurzaamheid en emissiekwantificering, zal van cruciaal belang zijn voor de coalitie bij het nastreven van haar doelstellingen.”

Het panel richt zich op:

Het inventariseren van bestaande benaderingen voor het berekenen van koolstofemissies, samen met de sterke punten, uitdagingen en kansen om afstemming te genereren;

Het ontwikkelen van leidende principes voor een kader voor het berekenen van koolstofemissies dat voortbouwt op de positieve eigenschappen van bestaande benaderingen voor het berekenen van koolstofemissies, de uitdagingen van de huidige praktijken aanpakt en wereldwijde afstemming mogelijk maakt; in de leidende principes worden ook lessen uit de chemie, financiële boekhoudpraktijken en succesvolle standaardisatie op productniveau opgenomen;

Het toepassen van principes om voorstellen te ontwikkelen ter ondersteuning van de goedkeuring door normbepalers en beleidsmakers;

Het ontwikkelen van gedetailleerde implementatieroutekaarten op productniveau om de acceptatie in de praktijk te bevorderen;

Aanbevelingen doen om de kwaliteit van gegevens, methoden en governance te verbeteren met het oog op wereldwijde afstemming en het bereiken van consensus onder belanghebbenden;

Het opstellen van een stappenplan voor de implementatie, met inbegrip van voorgestelde normstellers voor de goedkeuring en de voorwaarden die moeten worden vervuld om een succesvolle goedkeuring op grote schaal te ondersteunen, zoals uitvoerende organisaties, attestatienormen, handhavingsvereisten, opleiding en toezicht; en

Het publiceren en onderschrijven van rapporten en peer-reviewed publicaties.

Over Carbon Measures

Carbon Measures is een wereldwijde coalitie van toonaangevende bedrijven die zich inzetten voor de ontwikkeling van een op een grootboek gebaseerd kader voor koolstofboekhouding dat nauwkeurige, verifieerbare en actuele gegevens op bedrijfs- en productniveau levert. Daarnaast pleit Carbon Measures voor nieuw beleid dat innovatie, concurrentie en marktgebaseerde oplossingen voor de vermindering van de uitstoot mogelijk maakt.

Over de Internationale Kamer van Koophandel (ICC)

De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) is de institutionele vertegenwoordiger van meer dan 45 miljoen bedrijven in meer dan 170 landen. De kernmissie van ICC is om bedrijven te laten werken voor iedereen, elke dag, overal. Door middel van een unieke mix van belangenbehartiging, oplossingen en het vaststellen van normen, bevorderen we internationale handel, verantwoord ondernemerschap en een wereldwijde benadering van regelgeving, naast het leveren van toonaangevende diensten voor geschillenbeslechting. Onder onze leden bevinden zich veel van ’s werelds meest toonaangevende bedrijven, MKB, bedrijfsverenigingen en lokale kamers van koophandel.

Over S&P Global Commodity Insights

Bij S&P Global Commodity Insights stelt ons complete overzicht van de wereldwijde energie- en grondstoffenmarkten onze klanten in staat om met overtuiging beslissingen te nemen en duurzame waarde op lange termijn te creëren. S&P Global Commodity Insights is een divisie van S&P Global (NYSE: SPGI). S&P Global is 's werelds meest vooraanstaande leverancier van kredietratings, benchmarkprijzen, analyses en workflowoplossingen voor de wereldwijde kapitaal-, grondstoffen- en automobielmarkten. Met elk van onze producten helpen we veel van 's werelds toonaangevende organisaties om hun weg te vinden in het economische landschap, zodat ze vandaag kunnen plannen voor morgen.

