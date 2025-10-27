H2SITE versterkt haar leiderschap met een nieuwe controlekamer, ontwikkeld in samenwerking met Siemens, om membraanreactor- en scheidertechnologieën voor de productie van waterstof van op afstand in heel Europa te bewaken

BILBAO, Spanje--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, de deep-tech startup die de productie van zeer zuivere waterstof revolutionair aan het veranderen is via baanbrekende palladiummembraantechnologie, brengt haar industriële aanwezigheid op schaal met projecten die in verschillende Europese landen werden ontwikkeld. Om prestaties en continue optimalisatie van haar membraanreactoren en -scheiders te verzekeren, heeft H2SITE een kamer voor controle en gegevensverzameling gelanceerd, gebouwd in samenwering met Siemens, op basis van de bètaversie van Siemens WinCC Unified Collaboration & Datahub-software.

De controlekamer is al geïntegreerd en zal in verschillende lopende en toekomstige projecten verder worden ontwikkeld, binnen een ruime verscheidenheid van marktsegmenten die de veelzijdigheid van H2SITE’s technologie gebaseerd op membranen weerspiegelt. In het domein van het kraken van ammoniak (NH₃) integreren projecten zoals EIC, APOLO en KATA deze tool om de efficiëntie van waterstofproductie en de betrouwbaarheid van het systeem in realtime te bewaken. In het WtH₂-segment (Waste-to-Hydrogen) past het HYIELD-project de controlekamer toe om procesparameters te optimaliseren en stabiele werking te verzekeren tijdens het omzetten van afvalstromen in schone waterstof.

In toepassingen voor terugwinning van waterstof, zoals AREARA, HERMES en CleanToPureH₂ , staat het platform in voor een continue supervisie van prestaties, predictief onderhoud en een gedetailleerde gegevensanalyse, die de hoogste terugwinningspercentages en operationele veiligheidsstandaarden verzekeren.

De controlekamer is gebaseerd op de bètaversie van Siemens WinCC Unified Collaboration & Datahub-software.

WinCC Unified is een flexibel, schaalbaar platform dat visualisatie, controle en gegevensbeheer verenigt binnen de TIA Portal. Gebaseerd op internetstandaarden, biedt het vanuit om het even welke browser en elk apparaat veilige toegang, die transparantie van gegevens, IT/OT-integratie en een hoog cybersecurityniveau verzekert. De capaciteiten voor beheer van vermogen en gegevens maken implementaties mogelijk die gaan van eenvoudige HMI's tot complete SCADA-oplossingen, zowel hyper-distributed als gecentraliseerd, met maximale beschikbaarheid en topprestaties.

Deze pioniersoplossing staat in voor wereldwijde support van op afstand in realtime en bewaking van alle geïnstalleerde reactoren via veilige VPN gebaseerd op SINEMA Remote Connect, zelfs als die geïntegreerd zijn in complexe of geïsoleerde netwerken. Via dit platform kunnen H2SITE-teams makkelijk belangrijke indicatoren visualiseren, zoals bedrijfsuren, operationele KPI's, waterstofproductie, energieverbruik, ammoniakgebruik, maar ook live grafieken van temperaturen, drukwaarden en de zuiverheid van de waterstof, wat de operationele efficiëntie en de systeembeschikbaarheid optimaliseert.

Visualisatie van gegevens ondersteunt vlotte beslissingname, gebaseerd op nauwkeurige informatie verkregen in realtime. Bovendien is de controlekamer ontworpen om procesanalyse, gegevensvastlegging en -opslag, en operationele optimalisatie te verbeteren aan de hand van intelligente dashboards.

“De implementatie van dit controleplatform wordt momenteel in alle systemen geïntegreerd ter voorbereiding van inbedrijfstelling of op ontwerp van H2SITE. Deze ontwikkeling stelt ons in staat om onze klanten robuuste, schaalbare en geconnecteerde oplossingen aan te bieden,” aldus José Medrano, technisch directeur van H2SITE.

Over H2SITE

H2SITE ontwikkelt en commercialiseert reactoren en membraanscheidingstechnologieën voor de productie en de terugwinning van zeer zuivere waterstof uit een verscheidenheid van grondstoffen (ammoniak, methanol, vloeibare organische waterstofdragers en gasmengsels). Het bedrijf heeft zich geprofileerd als een unieke industriële speler in Europa, met de capaciteit om oplossingen lokaal te ontwerpen, te produceren en te integreren om de energieovergang te versnellen. https://h2site.eu/

Over Siemens

Siemens is een internationaal technologiebedrijf met hoofdzetel in Duitsland, actief in meer dan 190 landen. Als leider in automatisering, digitalisatie en elektrificatie, stimuleert Siemens innovatie en efficiëntie in industrieën, infrastructuur en gezondheidszorg. Binnen de groep is Siemens Digital Industries (DI) koploper in industriële automatisering en digitale transformatie, aan de hand van een combinatie van hardware, software en cloudoplossingen via haar Xcelerator-platform om industrieën te helpen een intelligentere, meer geconnecteerde en duurzamere toekomst tot stand te brengen. www.siemens.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.