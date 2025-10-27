Carbon Measures和International Chamber of Commerce成立碳核算技术专家小组

纽约和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Carbon Measures和International Chamber of Commerce (ICC)今日宣布成立一个独立专家小组，该小组将致力于制定基于财务会计原则的全球碳排放核算体系指南与实施步骤。

碳核算技术专家小组将由来自学术界、财务会计界、工业界及民间社会的专家组成，体现多元视角与地域代表性。该小组将共同界定基于财务会计原则的碳核算体系的核心准则、适用范围及实践应用。这套体系将提供精准、透明、可验证且及时的企业级与产品级碳排放数据，确保每一吨碳排放都被准确记录且在价值链各环节实现唯一性追溯。

该专家小组将由Carbon Measures首席执行官Amy Brachio与牛津大学布拉瓦尼克政府学院商业与公共政策教授Karthik Ramanna共同领导，后者还是牛津大学转型领导力奖学金项目主任，同时兼任E-ledgers Institute联合创始人及首席研究员。S&P Global（NYSE: SPGI）旗下机构S&P Global Commodity Insights，作为全球大宗商品和能源市场领先的独立信息提供商、数据分析机构、碳市场基础设施软件服务商及基准价格制定者，将担任专家小组的独立知识合作伙伴。ICC将于未来数周内正式启动专家组成员、咨询委员会委员及知识合作伙伴的招募工作。

Carbon Measures首席执行官Amy Brachio表示，“该专家小组将汇聚来自全球财务会计、化学工程、商业及学术领域的专家，共同制定原则与实施路径，推动全球碳核算框架落地。这是在现有体系基础上进行改进的必要举措，旨在通过释放市场力量提升透明度，为政策制定者提供监管依据，从而优化激励机制，释放资本活力，最终实现减排目标。专家小组将协助设计关键体系，确保及时获取准确数据以实现碳足迹的精准追踪与归因——因为无法精确计量，就谈不上有效管理。”

ICC副秘书长Andrew Wilson表示，“ICC在支持全球企业发展方面发挥着关键作用。近一百年来，我们持续推动行业间协作，制定跨境通用的商业标准。凭借覆盖170个国家、4500万企业的全球网络，我们深知市场对提升碳追踪精确度的迫切需求，这将帮助企业实现产品差异化竞争优势。”

牛津大学商业与公共政策教授、转型领导力奖学金主任Karthik Ramanna表示，“约九十年前，一群来自商界和学术界的专家为公共利益齐聚一堂，共同创立了财务会计领域的通用准则。这一创新让资本市场以前所未有的规模蓬勃发展。如今我们正处在这样一个历史节点：供应链碳排放领域同样需要建立一套严谨的技术中立、政策中立的核算准则。若能妥善制定这些准则，就可以充分发挥资本主义的力量，在加速去碳化的同时推动能源丰沛发展。”

S&P Global Commodity Insights联合总裁Dave Ernsberger表示，“我们很荣幸能作为独立知识合作伙伴参与这项重要倡议，该倡议旨在统一产品级排放的量化、报告与核算。我们在商品市场领域深耕多年的全方位专业能力涵盖数据服务、分析工具，特别是在可持续发展与排放量化方面的专项经验，将对联盟实现目标起到关键作用。”

该专家小组将开展以下工作：

系统梳理现有碳排放核算方法，评估其优势、挑战及实现标准统一的机遇；

制定碳排放核算框架指导原则，在借鉴现有核算方法优点的同时突破当前实践困境，推动全球标准统一；指导原则还将融合化学原理、财务会计实践及产品级标准制定的成功经验；

运用这些原则制定具体方案，为标准制定机构与政策制定者提供实施依据；

制定详细的产品级实施路线图，促进实际应用；

就如何改进数据质量、方法和管理提出建议，以实现全球标准统一，并在利益攸关方之间达成共识；

规划具体实施路径，包括针对采用的建议标准制定者、保障大规模落地所需条件（如执行组织、鉴证标准、强制要求、教育普及与监管体系）；

发布并背书专项报告及经过同行评审的学术出版物。

要深入了解Carbon Measures，请访问carbonmeasures.org。有关International Chamber of Commerce的更多信息，请访问 iccwbo.org。有关S&P Global Commodity Insights，请访问www.spglobal.com/commodity-insights。

