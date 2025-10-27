H2SITE renforce son leadership avec une nouvelle salle de contrôle, développée en collaboration avec Siemens, pour surveiller à distance les technologies de réacteurs à membrane et de séparateurs pour la production d’hydrogène à travers l’Europe

BILBAO, Espagne--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, la startup deep tech qui révolutionne la production d’hydrogène de haute pureté grâce à une technologie de pointe utilisant des membranes en palladium, renforce sa présence industrielle avec des projets déployés dans plusieurs pays européens. Afin de garantir les performances et l’optimisation continue de ses réacteurs à membrane et de ses séparateurs, H2SITE a lancé une salle de contrôle et de collecte de données construite en collaboration avec Siemens, basée sur la version bêta du logiciel Siemens WinCC Unified Collaboration and Datahub.

La salle de contrôle est déjà intégrée et sera développée davantage dans le cadre de divers projets en cours et futurs, couvrant un large éventail de segments de marché qui reflètent la polyvalence de la technologie membranaire de H2SITE. Dans le domaine du craquage de l’ammoniac (NH₃), des projets tels que EIC, APOLO et KATA intègrent cet outil pour surveiller en temps réel l’efficacité de la production d’hydrogène et la fiabilité du système. Dans le segment Waste-to-Hydrogen (WtH₂), le projet HYIELD utilise la salle de contrôle pour optimiser les paramètres du processus et garantir un fonctionnement stable pendant la conversion des flux de déchets en hydrogène propre.

Dans les applications de récupération d’hydrogène, notamment AREARA, HERMES et CleanToPureH₂, cette plateforme permet une supervision continue des performances, une maintenance prédictive et une analyse détaillée des données, garantissant ainsi les taux de récupération et les normes de sécurité opérationnelle les plus élevés.

WinCC Unified est une plateforme flexible et évolutive qui unifie la visualisation, le contrôle et la gestion des données au sein du portail TIA. Basée sur les normes Web, elle offre un accès sécurisé depuis n’importe quel navigateur et appareil, garantissant la transparence des données, l’intégration IT/OT et un niveau élevé de cybersécurité. Ses capacités de gestion de l’énergie et des données permettent des implémentations allant de simples IHM à des solutions SCADA complètes, qu’elles soient hyper-distribuées ou centralisées, avec une disponibilité et des performances maximales.

Cette solution pionnière permet une assistance et une surveillance à distance, en temps réel et à l’échelle mondiale, de tous les réacteurs installés grâce à un VPN sécurisé basé sur SINEMA Remote Connect, même lorsqu’ils sont intégrés dans des réseaux complexes ou isolés. À partir de cette plateforme, les équipes H2SITE peuvent facilement visualiser des indicateurs clés tels que les heures de fonctionnement, les KPI opérationnels, la production d’hydrogène, la consommation d’énergie, l’utilisation d’ammoniac, ainsi que des graphiques en direct sur la température, la pression et la pureté de l’hydrogène. Optimisation de l’efficacité opérationnelle et de la disponibilité du système.

La visualisation des données facilite la prise de décision agile, fondée sur des informations précises et en temps réel. De plus, la salle de contrôle est conçue pour améliorer l’analyse des processus, la capture et le stockage des données, ainsi que l’optimisation opérationnelle grâce à des tableaux de bord intelligents.

« La mise en œuvre de cette plateforme de contrôle est en cours de déploiement sur tous les systèmes actuellement en cours de mise en service ou de conception chez H2SITE. Cette évolution nous permet de fournir à nos clients des solutions robustes, évolutives et connectées », déclare José Medrano, directeur technique chez H2SITE.

À propos de H2SITE

H2SITE développe et commercialise des réacteurs et des technologies de séparation par membrane pour la production et la récupération d’hydrogène de haute pureté à partir de diverses matières premières (ammoniac, méthanol, hydrogène organique liquide et mélanges gazeux). La société s’est imposée comme un acteur industriel unique en Europe, capable de concevoir, de fabriquer et de déployer localement des solutions pour accélérer la transition énergétique. https://h2site.eu/

À propos de Siemens

Siemens est une entreprise technologique mondiale dont le siège social est situé en Allemagne et qui opère dans plus de 190 pays. Leader dans les domaines de l’automatisation, de la numérisation et de l’électrification, Siemens est un moteur d’innovation et d’efficacité dans les secteurs de l’industrie, des infrastructures et de la santé. Au sein du groupe, Siemens Digital Industries (DI) est leader dans l’automatisation industrielle et la transformation numérique, combinant des solutions matérielles, logicielles et de cloud via sa plateforme Xcelerator afin d’aider les industries à construire un avenir plus intelligent, plus connecté et plus durable. www.siemens.com

