Thredd entra nel settore creditizio stringendo una partnership con LoanPro per offrire funzionalità di finanziamento di nuova generazione

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Thredd, leader nell’elaborazione di pagamenti di nuova generazione a livello globale, annuncia oggi di avere scelto LoanPro, la moderna piattaforma creditizia, come base della nuova suite di soluzioni di finanziamento Thredd per il settore fintech e istituzioni finanziarie. La partnership segna una tappa importante nella strategia di Thredd finalizzata a offrire funzionalità di emissione e di elaborazione integrate e complete – per operazioni riguardanti crediti, debiti e prepagamenti.

Integrando l’infrastruttura creditizia avanzata e componibile LoanPro con le funzionalità di emissione e di elaborazione in tempo reale Thredd – portafogli digitali e funzioni integrate di rilevamento delle frodi – i clienti potranno progettare e lanciare prodotti creditizi differenziati e scalabili con una rapidità e un livello di personalizzazione senza precedenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.