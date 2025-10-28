Thredd entra nel settore creditizio stringendo una partnership con LoanPro per offrire funzionalità di finanziamento di nuova generazione
La partnership unisce le moderne funzionalità di prestito e credito LoanPro con quelle di emissione e di elaborazione di carte a livello globale Thredd per offrire soluzioni nel settore creditizio scalabili e conformi negli Stati Uniti e oltre
LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Thredd, leader nell’elaborazione di pagamenti di nuova generazione a livello globale, annuncia oggi di avere scelto LoanPro, la moderna piattaforma creditizia, come base della nuova suite di soluzioni di finanziamento Thredd per il settore fintech e istituzioni finanziarie. La partnership segna una tappa importante nella strategia di Thredd finalizzata a offrire funzionalità di emissione e di elaborazione integrate e complete – per operazioni riguardanti crediti, debiti e prepagamenti.
Integrando l’infrastruttura creditizia avanzata e componibile LoanPro con le funzionalità di emissione e di elaborazione in tempo reale Thredd – portafogli digitali e funzioni integrate di rilevamento delle frodi – i clienti potranno progettare e lanciare prodotti creditizi differenziati e scalabili con una rapidità e un livello di personalizzazione senza precedenti.
