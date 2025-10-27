Carbon Measures et la Chambre de commerce internationale lancent un panel d’experts techniques consacré à la comptabilisation du carbone

NEW YORK et PARIS--(BUSINESS WIRE)--Carbon Measures et la Chambre de commerce internationale (ICC) ont annoncé aujourd’hui la création d’un panel d’experts indépendants qui élaboreront des lignes directrices et des étapes de mise en œuvre pour instaurer un système mondial de comptabilisation des émissions de carbone, basé sur les principes de comptabilité financière.

Le Panel d’experts techniques sur la comptabilisation du carbone (Technical Expert Panel on Carbon Accounting) sera composé d’experts issus du monde universitaire, de la comptabilité financière, de l’industrie et de la société civile, et représentera des perspectives et des zones géographiques diverses. Ensemble, les experts définiront les principes, l’étendue et les applications d’un tel système, s’inspirant des principes de comptabilité financière. L’objectif d’un tel système sera de fournir des données précises, transparentes, vérifiables et actualisées à l’échelle des entreprises et des produits, et de garantir que chaque tonne d’émissions de carbone ne soit comptabilisée qu’une seule fois et qu’elle soit attribuée correctement à chaque étape de la chaîne de valeur.

Le panel sera coprésidé par Amy Brachio, PDG de Carbon Measures, et par Karthik Ramanna, professeur de commerce et de politique publique, directeur du programme Transformational Leadership Fellowship à la Blavatnik School of Government de l’université d’Oxford, ainsi que cofondateur et chercheur principal à l’E-ledgers Institute. S&P Global Commodity Insights, principal fournisseur indépendant d’informations, d’analyses, de logiciels d’infrastructure pour le marché du carbone ainsi que de prix de référence pour les marchés mondiaux des matières premières et de l’énergie, et une division de S&P Global (NYSE : SPGI), sera le partenaire de connaissances indépendant du panel. Au cours des prochaines semaines, l’ICC lancera un appel à candidatures pour inviter des personnes à devenir membres du panel d’experts, du comité consultatif ou partenaires de connaissances.

« Ce panel réunira des experts du monde entier, issus des domaines de la comptabilité financière, du génie chimique, du monde des affaires et du milieu universitaire, afin d’élaborer les principes et les modalités de mise en œuvre nécessaires à l’instauration d’un cadre mondial de comptabilisation du carbone », a déclaré Amy Brachio, PDG de Carbon Measures. « S’appuyant sur les systèmes actuels et cherchant à les améliorer, cette étape nécessaire aura pour but de libérer les forces du marché et de renforcer la transparence. Elle permettra aux décideurs politiques de poser les fondements d’une réglementation qui harmonisera les incitations, libérera des capitaux et, à terme, réduira les émissions. Le panel d’experts contribuera à concevoir le système nécessaire pour fournir des données précises et en temps utile, afin de garantir un suivi et une attribution corrects du carbone. En effet, il est impossible de gérer efficacement ce qui ne peut être mesuré avec précision. »

« L’ICC joue un rôle crucial en soutenant des entreprises du monde entier », a déclaré Andrew Wilson, secrétaire général adjoint de l’ICC. « Depuis près de 100 ans, nous réunissons les acteurs des différents secteurs industriels afin d’établir des normes que les entreprises peuvent adopter au-delà des frontières. Grâce à notre réseau de 45 millions d’entreprises réparties dans 170 pays, nous savons qu’il existe une demande pour un changement susceptible d’améliorer la précision du marché en matière de suivi des émissions de carbone et qui permette aux entreprises de différencier leurs produits. »

« Il y a environ 90 ans, un petit groupe d’experts issus du monde des affaires et du milieu universitaire s’est réuni dans l’intérêt général afin de créer les PCGR s’appliquant aux comptes financiers. Leur innovation a permis aux marchés financiers de se développer comme jamais auparavant », a confié pour sa part Karthik Ramanna, professeur de commerce et de politique publique, et directeur du programme Transformational Leadership Fellowship de l’université d’Oxford. « Nous en sommes aujourd’hui à un stade où un ensemble similaire de principes comptables rigoureux, technologiquement agnostiques et politiquement neutres est nécessaire pour comptabiliser les émissions de la chaîne d’approvisionnement. Appliqués correctement, ces principes permettraient au capitalisme de déployer toute sa puissance pour accélérer la décarbonation tout en favorisant l’abondance énergétique. »

« S&P Global Commodity Insights d’être le partenaire de connaissances indépendant de cette importante initiative visant à harmoniser la quantification, la déclaration et la comptabilisation des émissions au niveau des produits », a ajouté Dave Ernsberger, coprésident de S&P Global Commodity Insights. « Notre expertise approfondie, étendue et de longue date des marchés des matières premières, notamment en termes de données, d’analyse, et plus spécifiquement de développement durable et de quantification des émissions, sera essentielle pour que la coalition puisse atteindre ses objectifs. »

La mission du panel consistera à :

Recenser les approches existantes en matière de comptabilisation des émissions de carbone, ainsi que leurs points forts et leurs limites, et étudier les possibilités d’harmonisation ;

Élaborer des principes directeurs d’un cadre de comptabilisation des émissions de carbone qui s’appuiera sur les aspects positifs des approches existantes en matière de comptabilisation de telles émissions et permettra de relever les défis liés aux pratiques actuelles ainsi que d’assurer une harmonisation mondiale. Ces principes directeurs tiendront également compte des enseignements tirés de la chimie, des pratiques comptables financières et des réussites en matière de normalisation des produits ;

Appliquer les principes en vue d’élaborer des propositions visant à soutenir leur adoption par les organismes de normalisation et les décideurs politiques ;

Élaborer des feuilles de route détaillées pour la mise en œuvre au niveau des produits afin de favoriser leur adoption dans le monde réel ;

Recommander des moyens d’améliorer la qualité des données, les méthodes et la gouvernance, afin d’assurer une harmonisation mondiale et de parvenir à un consensus entre les parties prenantes ;

Déterminer une feuille de route pour la mise en œuvre, y compris en proposant les organismes de normalisation qui seront chargés de l’adoption et en établissant les conditions qui devront être réunies pour soutenir une adoption réussie à grande échelle (organismes de mise en œuvre, normes d’attestation, exigences en matière d’application, éducation et surveillance) ; et

Publier et approuver des rapports et des publications faisant l’objet d’un examen collégial.

Pour en savoir plus sur Carbon Measures, rendez-vous sur carbonmeasures.org. Pour plus d’informations sur la Chambre de commerce internationale, veuillez visiter le site iccwbo.org. Pour plus de renseignements sur S&P Global Commodity Insights, prière de consulter www.spglobal.com/commodity-insights.

À propos de Carbon Measures

Carbon Measures est une coalition mondiale d'entreprises de premier plan engagées à soutenir un cadre de comptabilisation du carbone basé sur un grand livre qui fournit des données précises, vérifiables et opportunes au niveau des entreprises et des produits. En outre, Carbon Measures appelle à une nouvelle politique qui libère l'innovation, la concurrence et les solutions fondées sur le marché pour réduire les émissions.

À propos de la Chambre de commerce internationale (ICC)

La Chambre de commerce internationale (International Chamber of Commerce, ICC) est la représentante institutionnelle de plus de 45 millions d’entreprises réparties dans plus de 170 pays. La mission de l’ICC est de veiller à ce que le commerce fonctionne pour tous, chaque jour, et partout dans le monde. Grâce à un savant dosage entre défense des intérêts et élaboration de règles et de bonnes pratiques, nous promouvons le commerce international, favorisons une conduite responsable des affaires et encourageons une approche globale des réglementations, tout en proposant des services de premier plan en matière de résolution des litiges. Nous comptons parmi nos membres un bon nombre des plus grandes entreprises mondiales, des PME, des organisations professionnelles et des chambres de commerce locales.

À propos de S&P Global Commodity Insights

Chez S&P Global Commodity Insights, nous offrons une vision exhaustive des marchés mondiaux de l’énergie et des matières premières pour permettre à nos clients de prendre des décisions en toute confiance et de créer de la valeur sur le long terme. S&P Global Commodity Insights est une division de S&P Global (NYSE : SPGI). S&P Global est le principal fournisseur mondial de notations de crédit, d’indices de référence, d’analyses et de solutions de flux de travail pour les marchés mondiaux des capitaux, des matières premières et de l’automobile. Grâce à nos offres, nous aidons de nombreuses entreprises de premier plan à travers le monde à se faire une place dans le paysage économique actuel afin qu’elles puissent planifier leur avenir dès aujourd’hui.

