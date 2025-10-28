-

Thredd携手LoanPro进军信贷领域，为下一代信贷功能提供支持

此次合作将LoanPro先进的借贷与信贷技术与Thredd的全球发卡与处理能力相结合，旨在提供覆盖美国乃至更广区域的可扩展合规信贷解决方案

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 新一代全球支付处理领军企业Thredd今日宣布，已选定现代信贷平台LoanPro作为其技术基石，为金融科技公司和金融机构打造全新信贷解决方案套装。此次合作是Thredd战略部署的重要里程碑，旨在提供涵盖信贷、借记和预付费功能的嵌入式全栈发卡及处理服务。

通过将LoanPro先进的模块化信贷基础设施与Thredd的实时发卡处理能力（包括数字钱包和嵌入式欺诈检测功能）深度融合，客户将能以前所未有的速度和个性化水平设计、发布并扩展差异化信贷产品。本次合作既充分发挥了LoanPro的顶尖专业优势，推动金融机构实现创新信贷方案，同时也巩固了Thredd作为平台优先全球支付服务商的地位。

Thredd首席执行官Jim McCarthy表示，“基于信贷的价值主张不仅为B2B和B2C细分领域创造更多机遇，也为发卡机构、金融科技企业带来更丰厚的收益。LoanPro平台有效解决了提供差异化信贷服务的内在复杂性，使我们能够为客户提供构建高粘性、高盈利信贷产品的工具，同时确保合规运营与操作效率。”

LoanPro联合创始人兼首席执行官Rhett Roberts补充道，“能够以真正贴合用户需求的方式在美国乃至全球推出信贷产品，这是一个巨大机遇。金融的未来在于个性化。Thredd整合了推出循环信贷产品所需的完整生态，配合LoanPro现代化的模块化平台，客户可实现大规模个性化定制，打造差异化服务从而提升钱包份额。我们很荣幸能支持Thredd实现全球信贷创新的愿景。”

该合作消息在拉斯维加斯举办的Money20/20大会上正式发布，Thredd和LoanPro共同向行业领袖展示了联合解决方案。此次合作将加速现代信贷解决方案在全球多地的部署，为Thredd客户拓展业务版图、升级产品组合提供强劲动力。

关于LoanPro

LoanPro作为市场领先的现代信贷平台，赋能贷款机构加速创新，在提升账户规模的同时优化运营效率。目前，已有600多家贷款机构采用LoanPro全面升级其借款人服务、代理商体系及后台运营体验。依托模块化架构，LoanPro正践行其提供未来金融创新平台的使命，助力贷款机构完善贷前获客、贷中管理、支付结算及贷后催收全流程，所有功能均构建于现代信贷核心系统之上。了解更多信息，请访问www.loanpro.io.

关于Thredd

Thredd是备受信赖的新一代支付处理合作伙伴，专注于为全球寻求支付服务现代化的创新企业提供支持。我们每年处理数十亿笔借记卡、预付卡及信用卡交易，为遍布47个国家的100多家金融科技公司、数字银行和嵌入式金融服务商提供从个人到企业级的全面服务。要了解更多信息，请访问www.thredd.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Simeon Lando
首席营销官
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese SimplifiedJapanese

Contacts

Simeon Lando
首席营销官
press@thredd.com

More News From Thredd

Thredd与Featurespace携手推出业内首创的防欺诈解决方案

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为新一代全球支付处理领域的领先企业，Thredd今日宣布推出全新防欺诈解决方案One View。该方案由Thredd携手全球知名的欺诈与金融犯罪检测创新企业Featurespace（Visa旗下解决方案）共同研发，是业内首创的防欺诈产品。One View通过一个不依赖特定网络的统一界面与规则引擎，实现对银行卡及非银行卡交易的智能化集中监控，从而显著提升欺诈检测效率与防护能力。 One View的推出旨在将银行卡与非银行卡支付数据（包括账户间支付〔A2A〕及个人间支付〔P2P〕）整合至同一界面，提供对客户行为的全景化洞察，从而更高效地识别和防范欺诈行为，同时大幅减轻相关工作负担。 据双方介绍，这一解决方案无需防欺诈分析人员在银行卡与支付系统间反复切换。通过统一的操作界面与一致的工作流程与逻辑，防欺诈团队能够更加高效地开展调查，简化操作步骤，缩短案件处理时间，从而在降低内部资源压力的同时，实现更全面、更高效的风险防控。 Visa全球Featurespace与受理风险解决方案负责人Jason Blackhurst表示：“这是金...

PhotonPay光子易联手全球支付平台Thredd，全面升级光子易卡服务

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 近日，AI驱动的全球数字金融基础设施平台PhotonPay光子易宣布与全球领先的支付处理机构Thredd达成战略合作。PhotonPay光子易选择Thredd为其光子易卡提供底层技术支持，旨在为客户带来更加安全、流畅、灵活的虚拟卡与实体卡支付体验。 此次合作将全面提升光子易卡的功能表现，包括更精细化的费用管控、更高效的清算通道、以及支付令牌化支持。凭借Thredd的模块化技术，PhotonPay光子易不仅能进一步拓展光子易卡的业务覆盖范围，还能确保业务符合本地监管要求，并显著提升运营效率。具体而言，Thredd将在卡BIN管理、实时交易处理、以及如Apple Pay、Google Pay等支付令牌化功能的集成等方面提供支持，增强PhotonPay光子易在全球重点市场规模化部署卡片服务的能力。 PhotonPay创始人兼首席执行官陈敏（Lewison Chen）表示，“Thredd具备灵活的技术架构与深厚的本地化经验，为我们优化光子易卡的底层架构提供了重要支持。我们将持续深化合作，致力于为客户提供更智能的全球支付解决方案。”...

Thredd与Reap宣布开展全球合作以拓展支付卡项目

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的新一代支付处理商Thredd今日宣布与金融科技跨国公司Reap进一步深化合作伙伴关系，后者提供稳定币支持的支付卡项目、白标稳定币发卡服务及大规模法币跨境支付平台。Thredd将为Reap的实体卡与虚拟卡项目提供任务关键型基础设施支持，助力其业务扩展至美国和拉丁美洲市场。 随着Reap通过稳定币基础设施持续扩张，其授权、交易处理、欺诈防控、令牌化技术及数字钱包集成等业务将全面依托Thredd的技术支持。 自2021年合作以来，Thredd已助力Reap实现支付卡交易量从每月数千笔跃升至数百万笔的跨越式增长。通过Thredd专属解决方案及支持团队，Reap如今可处理很高的每秒交易量（TPS），集成稳定币还款功能，并享受全天候技术与账户级支持，助力客户无忧启动项目。 Thredd首席执行官Jim McCarthy表示，“此次合作让Reap能专注于产品创新，而Thredd为其扩张提供底层支撑，使企业、B2B及B2B2C客户（尤其是在快速演进的市场中）能快速、安全地发行支付卡。从初始设计到令牌化与欺诈防护，我们的基础设施专...
Back to Newsroom