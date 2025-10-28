Thredd携手LoanPro进军信贷领域，为下一代信贷功能提供支持

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 新一代全球支付处理领军企业Thredd今日宣布，已选定现代信贷平台LoanPro作为其技术基石，为金融科技公司和金融机构打造全新信贷解决方案套装。此次合作是Thredd战略部署的重要里程碑，旨在提供涵盖信贷、借记和预付费功能的嵌入式全栈发卡及处理服务。

通过将LoanPro先进的模块化信贷基础设施与Thredd的实时发卡处理能力（包括数字钱包和嵌入式欺诈检测功能）深度融合，客户将能以前所未有的速度和个性化水平设计、发布并扩展差异化信贷产品。本次合作既充分发挥了LoanPro的顶尖专业优势，推动金融机构实现创新信贷方案，同时也巩固了Thredd作为平台优先全球支付服务商的地位。

Thredd首席执行官Jim McCarthy表示，“基于信贷的价值主张不仅为B2B和B2C细分领域创造更多机遇，也为发卡机构、金融科技企业带来更丰厚的收益。LoanPro平台有效解决了提供差异化信贷服务的内在复杂性，使我们能够为客户提供构建高粘性、高盈利信贷产品的工具，同时确保合规运营与操作效率。”

LoanPro联合创始人兼首席执行官Rhett Roberts补充道，“能够以真正贴合用户需求的方式在美国乃至全球推出信贷产品，这是一个巨大机遇。金融的未来在于个性化。Thredd整合了推出循环信贷产品所需的完整生态，配合LoanPro现代化的模块化平台，客户可实现大规模个性化定制，打造差异化服务从而提升钱包份额。我们很荣幸能支持Thredd实现全球信贷创新的愿景。”

该合作消息在拉斯维加斯举办的Money20/20大会上正式发布，Thredd和LoanPro共同向行业领袖展示了联合解决方案。此次合作将加速现代信贷解决方案在全球多地的部署，为Thredd客户拓展业务版图、升级产品组合提供强劲动力。

关于LoanPro

LoanPro作为市场领先的现代信贷平台，赋能贷款机构加速创新，在提升账户规模的同时优化运营效率。目前，已有600多家贷款机构采用LoanPro全面升级其借款人服务、代理商体系及后台运营体验。依托模块化架构，LoanPro正践行其提供未来金融创新平台的使命，助力贷款机构完善贷前获客、贷中管理、支付结算及贷后催收全流程，所有功能均构建于现代信贷核心系统之上。了解更多信息，请访问www.loanpro.io.

关于Thredd

Thredd是备受信赖的新一代支付处理合作伙伴，专注于为全球寻求支付服务现代化的创新企业提供支持。我们每年处理数十亿笔借记卡、预付卡及信用卡交易，为遍布47个国家的100多家金融科技公司、数字银行和嵌入式金融服务商提供从个人到企业级的全面服务。要了解更多信息，请访问www.thredd.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。