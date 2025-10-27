Koalice Carbon Measures a Mezinárodní obchodní komora zakládají technickou expertní skupinu pro uhlíkové účetnictví
NEW YORK & PAŘÍŽ--(BUSINESS WIRE)--Koalice Carbon Measures a Mezinárodní obchodní komora (ICC) dnes oznámily vytvoření nezávislé expertní skupiny, která bude pracovat na vývoji pokynů a implementačních kroků pro zavedení globálního systému uhlíkového účetnictví založeného na principech finančního účetnictví.
Technická expertní skupina pro uhlíkové účetnictví bude složena z odborníků z akademické sféry, finančního účetnictví, průmyslu a občanské společnosti, kteří budou zastupovat různé pohledy a geografické oblasti. Společně definují zásady, rozsah a aplikace systému uhlíkového účetnictví založeného na principech finančního účetnictví. Takový systém by poskytoval přesné, transparentní, ověřitelné a včasné údaje na úrovni společností a produktů a zajistil by, že každá tuna uhlíkových emisí bude započítána pouze jednou a správně přiřazena v každém kroku hodnotového řetězce.
Panel bude spolupředsedat Amy Brachio, generální ředitelka koalice Carbon Measures, a Karthik Ramanna, profesor obchodu a veřejné politiky a ředitel společnosti Transformational Leadership Fellowship na Blavatnik School of Government Oxfordské univerzity a spoluzakladatel a hlavní výzkumný pracovník v E-ledgers Institute. Společnost S&P Global Commodity Insights, přední nezávislý poskytovatel informací, analytických údajů, softwaru pro infrastrukturu trhu s uhlíkem a referenčních cen pro globální komoditní a energetické trhy, který je divizí společnosti S&P Global (NYSE: SPGI), bude působit jako nezávislý znalostní partner panelu. V nadcházejících týdnech společnost ICC vyhlásí výzvu k vyjádření zájmu o členství v expertním panelu, poradním výboru a jako znalostní partneři.
„Tento panel sdruží odborníky z celého světa – zastupující finanční účetnictví, chemické inženýrství, obchodní a akademické kruhy – s cílem vyvinout zásady a cesty k implementaci, aby se globální rámec pro uhlíkové účetnictví stal realitou,“ uvedla Amy Brachio, generální ředitelka koalice Carbon Measures. „Jedná se o nezbytný krok, který rozvíjí a vylepšuje současné systémy s cílem uvolnit tržní síly, které zvyšují transparentnost a mohou být využity tvůrci politik k podpoře regulace, která sladí pobídky, uvolní kapitál a v konečném důsledku sníží emise. Panel pomůže navrhnout systém potřebný k poskytování včasných a přesných údajů, aby bylo zajištěno správné sledování a přiřazování uhlíku, protože nelze efektivně řídit to, co nelze přesně měřit.“
„ICC hraje klíčovou roli v podpoře podniků po celém světě,“ řekl Andrew Wilson, zástupce generálního tajemníka ICC. „Již téměř 100 let sdružujeme průmyslová odvětví, abychom stanovili standardy, které mohou podniky přijmout napříč hranicemi. Díky síti 45 milionů podniků ve 170 zemích víme, že existuje poptávka po změně, která zvýší přesnost trhu v oblasti sledování uhlíkových emisí a umožní podnikům odlišit své produkty.“
„Před asi 90 lety se malá skupina odborníků z podnikatelské a akademické sféry sešla ve veřejném zájmu, aby vytvořila GAAP pro finanční účty. Jejich inovace umožnila kapitálovým trhům dosáhnout nebývalého růstu,“ řekl Karthik Ramanna, profesor obchodu a veřejné politiky a ředitel Transformational Leadership Fellowship na Oxfordské univerzitě. „Dnes jsme ve fázi, kdy je pro emise v dodavatelském řetězci zapotřebí podobný soubor přísných, technologicky agnostických a politicky neutrálních účetních zásad. Pokud budou správně uplatněny, mohou tyto zásady plně využít sílu kapitalismu k urychlení dekarbonizace a zároveň podpořit energetickou hojnost.“
„Společnost S&P Global Commodity Insights je potěšena, že může být nezávislým znalostním partnerem této důležité iniciativy zaměřené na harmonizaci kvantifikace, vykazování a účtování emisí na úrovni produktů,“ uvedl Dave Ernsberger, spolupředseda S&P Global Commodity Insights. „Naše hluboké, dlouholeté a rozsáhlé odborné znalosti v oblasti komoditních trhů, které zahrnují data, analytiku a také konkrétně udržitelnost a kvantifikaci emisí, budou pro koalici při dosahování jejích cílů zásadní.“
Panel:
- bude inventarizovat stávající přístupy k účtování emisí uhlíku spolu s jejich silnými stránkami, výzvami a příležitostmi k dosažení souladu;
- vypracuje hlavní zásady pro rámec účtování emisí uhlíku, který bude vycházet z pozitivních atributů stávajících přístupů k účtování emisí uhlíku, řeší výzvy související se současnými postupy a umožňuje globální sladění; hlavní zásady budou také zohledňovat poznatky z chemie, postupů finančního účetnictví a úspěchů při stanovování standardů na úrovni produktů;
- uplatní tyto zásady při vypracování návrhů, které podpoří přijetí standardy a tvůrci politik;
- vypracuje podrobné plány implementace na úrovni produktů, aby podpořila přijetí v praxi;
- doporučí způsoby, jak zlepšit kvalitu dat, metody a správu pro globální sladění a dosáhne konsensu mezi zúčastněnými stranami.
- určí plán implementace, včetně navrhovaných tvůrců standardů pro přijetí a podmínek, které je třeba splnit pro úspěšné přijetí v širokém měřítku, jako jsou implementační organizace, standardy ověřování, požadavky na vymáhání, vzdělávání a dohled.
- bude zveřejňovat a schvalovat zprávy a recenzované publikace.
Další informace o koalici Carbon Measures jsou k dispozici na adrese carbonmeasures.org. Více informací o Mezinárodní obchodní komoře naleznete na adrese iccwbo.org. Informace o společnosti S&P Global Commodity Insights naleznete na www.spglobal.com/commodity-insights.
O koalici Carbon Measures
Koalice Carbon Measures je globální koalice předních podniků, které se zavázaly prosazovat rámec pro účtování uhlíkové stopy založený na účetnictví, který poskytuje přesné, ověřitelné a včasné údaje na úrovni podniků a produktů. Koalice Carbon Measures navíc volá po nové politice, která odemkne inovace, konkurenci a tržní řešení pro snížení emisí.
O Mezinárodní obchodní komoře (International Chamber of Commerce, ICC)
Mezinárodní obchodní komora (ICC) je institucionálním zástupcem více než 45 milionů společností ve více než 170 zemích. Posláním ICC je zajistit, aby podnikání fungovalo pro všechny, každý den a všude. Prostřednictvím jedinečné kombinace advokacie, řešení a stanovování standardů podporujeme mezinárodní obchod, odpovědné podnikání a globální přístup k regulaci a poskytujeme špičkové služby v oblasti řešení sporů. Mezi naše členy patří mnoho předních světových společností, malých a středních podniků, obchodních sdružení a místních obchodních komor.
O společnosti S&P Global Commodity Insights
Ve společnosti S&P Global Commodity Insights umožňuje náš komplexní pohled na globální trhy s energií a komoditami našim zákazníkům činit rozhodnutí s přesvědčením a vytvářet dlouhodobou, udržitelnou hodnotu. Společnost S&P Global Commodity Insights je divizí společnosti S&P Global (NYSE: SPGI). S&P Global je předním světovým poskytovatelem úvěrových ratingů, benchmarků, analytických služeb a řešení pro pracovní toky na globálních kapitálových, komoditních a automobilových trzích. Každou z našich služeb pomáháme mnoha předním světovým organizacím orientovat se v ekonomickém prostředí, aby mohly již dnes plánovat zítřek.
