Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier, filiale de TOENN Groupe, acteur de référence du Grand-Ouest

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier, filiale de TOENN Groupe, acteur immobilier de premier plan du Grand-Ouest de la France.

Implanté à Vitré, TOENN Groupe est un groupe immobilier indépendant du Grand-Ouest, fondé en 1985. Il se structure autour de trois pôles complémentaires : la construction de maisons individuelles, la promotion immobilière et la gestion des actifs. Acteur régional engagé, TOENN Groupe réalise des projets de promotion de locaux d’activité et engage des opérations de réhabilitation énergétique, en collaboration avec ses partenaires locaux. Grâce à la complémentarité de ses filiales, TOENN Groupe maîtrise ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, de la conception jusqu’à la réalisation et la gestion des actifs.

Korenn Immobilier, crée en 2024, incarne l’expertise promotionnelle du Groupe. Spécialisée dans le développement de programmes résidentiels sur mesure dans le Grand Ouest, la filiale a développé une expertise reconnue dans le logement conventionné et intermédiaire. Ses opérations se distinguent par leur taille humaine, leur qualité d’usage et leur accessibilité, tout en favorisant une urbanisation équilibrée et responsable, respectueuse des besoins des collectivités locales et des habitants.

Fidèle à ses engagements en faveur d’une construction durable, Korenn Immobilier engage une nouvelle étape de sa transition en concluant un partenariat stratégique avec Hoffmann Green pour l’intégration des ciments 0% clinker dans ses opérations. Après plusieurs chantiers déjà réalisés avec succès dans les départements d’Ille-et-Vilaine (35) et des Côtes-d’Armor (22), cette collaboration réussie a naturellement conduit Korenn à renforcer sa relation avec Hoffmann Green.

Ce nouvel accord marque une étape supplémentaire dans la stratégie de croissance d’Hoffmann Green. La reconnaissance et l’adoption de ses solutions par les promoteurs immobiliers constituent un levier clé pour accélérer la décarbonation du bâtiment. Elles traduisent la maturité technique et économique des ciments 0% clinker et leur intégration durable dans la chaîne de valeur de la construction.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat avec Korenn Immobilier illustre la montée en puissance de nos solutions au sein de la promotion immobilière. En s’engageant à intégrer nos technologies au cœur de ses projets immobiliers, Korenn Immobilier confirme la maturité du marché et la capacité de nos ciments innovants à répondre aux attentes d’un acteur exigeant, ancré sur son territoire et tourné vers l’impact durable. »

Emilien Brison, Directeur de Korenn Immobilier, ajoute : « En collaborant avec Hoffmann Green, nous concrétisons notre volonté d’intégrer des matériaux innovants et responsables au cœur de nos projets. Les ciments 0% clinker offrent une réponse concrète aux défis environnementaux tout en préservant la qualité d’usage et la maîtrise des coûts. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre vision d’une urbanisation équilibrée et responsable, au service des territoires et des habitants du Grand Ouest. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE KORENN IMMOBILIER

Korenn Immobilier est un promoteur immobilier breton. Spécialiste privé du logement conventionné et intermédiaire, il accompagne les bailleurs, les collecteurs du 1% et les collectivités pour développer un habitat de qualité pour le logement conventionné, à coût maîtrisé.

Implanté dans le Grand Ouest, il développe pour ses clients et pour les collectivités des programmes sur- mesure qui favorisent la mixité sociale et propose un parcours résidentiel.

Korenn Immobilier est une filiale du Groupe TOENN. Groupe immobilier généraliste dans le grand Ouest, TOENN Groupe se positionne sur trois segments d'activité : la construction de maisons individuelles, la promotion immobilière, la gestion d'actifs pour sa foncière et pour le compte de tiers.