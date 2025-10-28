Thredd steigt durch Partnerschaft mit LoanPro in den Kreditsektor ein, um Kreditlösungen der nächsten Generation voranzutreiben

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Thredd, der führende globale Zahlungsabwickler der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass er sich für die moderne Kreditplattform LoanPro entschieden hat, um die neue Suite an Kreditlösungen von Thredd für Fintechs und Finanzinstitute zu untermauern. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von Thredd, umfassende integrierte Ausstellungs- und Verarbeitungsfunktionen für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten anzubieten.

Durch die Integration der fortschrittlichen, modularen Kreditinfrastruktur von LoanPro mit den Echtzeit-Kartenausstellungs- und -verarbeitungsfunktionen der nächsten Generation von Thredd, einschließlich digitaler Wallets und integrierter Betrugserkennung, können Kunden differenzierte Kreditprodukte mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und Personalisierung gestalten, einführen und skalieren. Die Zusammenarbeit basiert auf der erstklassigen Expertise von LoanPro bei der Entwicklung innovativer Kreditprogramme für führende Finanzinstitute und stärkt gleichzeitig Thredds Position als plattformorientierter Global Player.

„Kreditbasierte Leistungsversprechen schaffen nicht nur mehr Möglichkeiten für die Bereiche B2B und B2C, sondern generieren auch mehr Umsatz für Emittenten, Fintechs und Unternehmen“, so Jim McCarthy, CEO von Thredd. „Die Plattform von LoanPro löst einen Großteil der Komplexität, die mit der Bereitstellung wirklich differenzierter Kredite verbunden ist. So sind wir in der Lage, unseren Kunden die Tools zur Entwicklung attraktiver, profitabler Kreditprodukte anzubieten und gleichzeitig Compliance und operative Effizienz zu gewährleisten.“

Rhett Roberts, Mitbegründer und CEO von LoanPro, fügte hinzu: „Es besteht eine enorme Chance, Kreditprodukte in den USA und weltweit einzuführen, die den Bedürfnissen von Verbrauchern und Unternehmen wirklich gerecht werden. Die Zukunft des Finanzwesens ist personalisiert. Thredd vereint das gesamte Ökosystem, das für die Einführung revolvierender Kreditprodukte erforderlich ist. Und dank der modernen, modularen Plattform von LoanPro können Kunden ihre Angebote in großem Maßstab personalisieren und differenzieren – auf eine Art und Weise, die den Share of Wallet erhöht. Wir sind stolz darauf, Thredds Vision für globale Kreditinnovationen zu unterstützen.“

Die Partnerschaft wurde auf der Money20/20 in Las Vegas angekündigt, wo Thredd und LoanPro den Branchenführern ihre gebündelten Fähigkeiten vorstellten. Die Zusammenarbeit soll die Einführung moderner Kreditlösungen in verschiedenen Regionen beschleunigen und die Kunden von Thredd bei der Erweiterung und Weiterentwicklung ihres Produktangebots unterstützen.

Über LoanPro

LoanPro ist die marktführende moderne Kreditplattform, die es Kreditgebern ermöglicht, schneller Innovationen umzusetzen, das Kundenwachstum zu fördern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu optimieren. Derzeit nutzen über 600 Kreditgeber LoanPro, um ihren Kreditnehmern, Vermittlern und Backoffice-Mitarbeitern eine umfassend bessere Erfahrung zu bieten. LoanPro ist bestrebt, eine Plattform zur Gestaltung der Zukunft des Finanzwesens bereitzustellen. Über die modulare Architektur des Unternehmens können Kreditgeber ihre Prozesse für die Kreditvergabe, die Kreditverwaltung, Zahlungen und das Inkasso optimieren, alles auf der Grundlage eines modernen Kernsystems für das Kreditgeschäft. Weitere Informationen finden Sie unter www.loanpro.io.

Über Thredd

Thredd ist der vertrauenswürdige Partner der nächsten Generation für die Zahlungsabwicklung für Innovatoren, die ihre Zahlungsangebote weltweit modernisieren möchten. Wir wickeln jährlich Milliarden von Debit-, Prepaid- und Kreditkartentransaktionen ab und bedienen über 100 Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Embedded-Finance-Anbieter, von Verbrauchern bis hin zu Unternehmen, in 47 Ländern. Erfahren Sie mehr unter www.thredd.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.