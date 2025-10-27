Carbon Measures i Międzynarodowa Izba Handlowa przedstawiają panel ekspertów ds. rozliczeń emisji dwutlenku węgla

NOWY JORK i PARYŻ--(BUSINESS WIRE)--Carbon Measures i Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) poinformowały dzisiaj o utworzeniu niezależnego panelu ekspertów, który zajmie się opracowaniem wytycznych i etapów wdrożeniowych w celu stworzenia globalnego systemu rozliczania emisji dwutlenku węgla w oparciu o zasady rachunkowości finansowej.

Techniczny Panel Ekspertów ds. Rozliczeń Emisji Dwutlenku Węgla (ang. Technical Expert Panel on Carbon Accounting) będzie składał się z ekspertów ze środowiska akademickiego, specjalistów ds. rachunkowości finansowej, przedstawicieli branżowych i społeczeństwa obywatelskiego, aby zobrazować różne perspektywy oraz podejścia stosowane w różnych regionach geograficznych. Wspólnie eksperci określą zasady, zakres i zastosowanie systemu rozliczania emisji dwutlenku węgla, wykorzystując w tym celu zasady rachunkowości finansowej. System ten zapewni dokładne, przejrzyste, możliwe do zweryfikowania i przekazywane w odpowiednim czasie dane na szczeblu przedsiębiorstw i produktów, a tym samym zagwarantuje pojedyncze liczenie każdej tony emisji dwutlenku węgla i jej prawidłowe przypisanie na każdym ogniwie łańcucha wartości.

Pracami panelu będą wspólnie przewodzić Amy Brachio, dyrektor generalna Carbon Measures, oraz Karthik Ramanna, profesor w dziedzinie biznesu i polityki publicznej oraz dyrektor zarządzający stypendium Transformational Leadership Fellowship w Blavatnik School of Government przy Uniwersytecie Oksfordzkim, a także współzałożyciel i główny badacz Instytutu E-ledgers. Firma S&P Global Commodity Insights, wiodący niezależny dostawca informacji, analiz, oprogramowania z zakresu infrastruktury rynku emisji dwutlenku węgla oraz cen referencyjnych ze światowych rynków towarów i energii, oddział S&P Global (NYSE: SPGI), posłuży jako niezależny partner merytoryczny dla panelu. W ciągu najbliższych tygodni ICC opublikuje zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w panelu ekspertów, radzie doradczej oraz jako partner merytoryczny.

– W panelu pracować będą eksperci z całego świata, reprezentujący segment rachunkowości finansowej, sektor inżynierii chemicznej, świat biznesu oraz społeczności akademickie, aby opracować zasady i ścieżki wdrożeniowe, które umożliwią zastosowanie globalnych ram rozliczania emisji dwutlenku węgla w praktyce – powiedziała Amy Brachio, dyrektor generalna Carbon Measures. – Jest to niezbędne działanie, które wykorzysta i udoskonali obecne systemy, aby uwolnić siłę rynkową, która wzmocni przejrzystość i pozwoli decydentom politycznym opracować przepisy dostosowujące bodźce, pozwalające uwolnić środki, a w ostatecznym rozrachunku – ograniczyć emisje. Panel pomoże w opracowaniu niezbędnego systemu, który umożliwi przekazywanie dokładnych danych w odpowiednim czasie, aby zagwarantować śledzenie i poprawne przypisywanie emisji dwutlenku węgla, ponieważ nie da się skutecznie zarządzać czymś, czego nie udaje się dokładnie zmierzyć.

– ICC odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu przedsiębiorstw z całego świata – powiedział Andrew Wilson, zastępca sekretarza generalnego ICC. – Od niemal 100 lat gromadzimy przedstawicieli różnych branż w celu opracowywania standardów, które przedsiębiorstwa będą mogły wdrażać na szczeblu transgranicznym. Nasza sieć liczy 45 mln przedsiębiorstw ze 170 krajów, dlatego zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebne jest wprowadzenie zmian, które zwiększą precyzję śledzenia emisji dwutlenku węgla na rynku i pozwolą przedsiębiorstwom wyróżnić swoje produkty.

– Około 90 lat temu niewielka grupa ekspertów ze świata biznesu i środowiska akademickiego zgromadziła się w szerszym interesie publicznym, pragnąc opracować zasady rachunkowości finansowej GAAP. Dzięki ich innowacyjnemu charakterowi rynki kapitałowe mogły zwiększyć skalę w niespotykany dotąd sposób – powiedział Karthik Ramanna, profesor w dziedzinie biznesu i polityki publicznej oraz dyrektor zarządzający stypendium Transformational Leadership Fellowship w Blavatnik School of Government przy Uniwersytecie Oksfordzkim. – Dziś znajdujemy się w sytuacji, w której potrzebny jest podobny zbiór rygorystycznych, nieopartych na żadnej konkretnej technologii i neutralnych politycznie zasad rachunkowości w odniesieniu do emisji w łańcuchach dostaw. Prawidłowo przygotowane zasady mogą uwolnić pełny potencjał kapitalizmu pod względem przyspieszenia dekarbonizacji przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności energii, aby było jej pod dostatkiem.

– S&P Global Commodity Insights ma przyjemność wesprzeć, w charakterze niezależnego partnera merytorycznego, tę ważną inicjatywę ukierunkowaną na harmonizację kwalifikacji, sprawozdawczości i rozliczania emisji na poziomie produktu – powiedział Dave Ernsberger, jeden z prezesów S&P Global Commodity Insights. – Nasza gruntowna i obszerna wiedza na temat rynków towarowych, obejmująca dane, analizy oraz, w szczególności, zrównoważony rozwój oraz kwestię ilościowego określania poziomu emisji, będzie nieodzowna dla realizacji celów tej koalicji.

Panel wykona następujące prace:

dokona inwentaryzacji obecnie stosowanych strategii w zakresie rozliczania emisji dwutlenku węgla oraz powiązanych mocnych stron, wyzwań i możliwości, aby umożliwić ich dostosowanie;

opracuje zasady przewodnie ram rozliczania emisji dwutlenku węgla, wykorzystując pozytywne aspekty obecnie stosowanych strategii do rozliczania emisji, eliminując trudności związane z obecnymi praktykami i umożliwiając globalne dostosowanie; zasady przewodnie będą również uwzględniać wnioski wyciągnięte z praktyk w sektorze chemicznym oraz rachunkowości finansowej oraz przypadki pomyślnego określenia standardów na szczeblu produktu;

zastosuje zasady do opracowania propozycji mogących posłużyć organom normalizacyjnym i decydentom politycznym jako podstawa wdrażanych działań;

opracuje szczegółowe plany działań wdrożeniowych na poziomie produktu w celu wsparcia wdrożenia ram w praktyce;

zaleci sposoby poprawy jakości danych, metod i zarządzania w celu osiągnięcia globalnego dostosowania i konsensusu wśród zainteresowanych stron;

określi plan działań wdrożeniowych, w tym proponowane organy normalizacyjne odpowiedzialne za wdrażanie oraz niezbędne warunki umożliwiające skuteczne wdrożenie ram na dużą skalę, w tym organizacje wdrożeniowe, standardy wydawania atestów, wymogi dotyczące egzekwowania, kwestie szkoleń i nadzoru; oraz

będzie publikować i popierać raporty i publikacje poddane recenzji naukowej.

Więcej informacji na temat Carbon Measures można znaleźć na stronie carbonmeasures.org. Więcej informacji na temat Międzynarodowej Izby Handlowej można znaleźć na stronie iccwbo.org. Informacje o S&P Global Commodity Insights można uzyskać pod adresem www.spglobal.com/commodity-insights.

Informacje o Carbon Measures

Carbon Measures to globalna koalicja wiodących przedsiębiorstw zaangażowanych na rzecz opracowania ram rozliczania emisji dwutlenku węgla w oparciu o księgę główną, zapewniających dokładne, możliwe do zweryfikowania dane na szczeblu firm i produktów otrzymywane we właściwym czasie. Ponadto Carbon Measures wzywa do opracowania nowej polityki pozwalającej pobudzić innowacje i konkurencyjność oraz stworzyć rynkowe rozwiązania umożliwiające ograniczenie emisji.

Informacje o Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC)

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) jest instytucją reprezentującą ponad 45 mln przedsiębiorstw z ponad 170 krajów. Jej misja polega na usprawnianiu działalności gospodarczej dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Wykorzystując unikalne połączenie rzecznictwa, rozwiązań i określania norm, organizacja promuje handel międzynarodowy, odpowiedzialne praktyki biznesowe oraz globalne podejście do regulacji, a także świadczy wiodące na rynku usługi w zakresie rozwiązywania sporów. Do grona jej członków należy wiele czołowych przedsiębiorstw z całego świata, MŚP, stowarzyszeń biznesowych i lokalnych izb handlowych.

Informacje o S&P Global Commodity Insights

Dzięki kompleksowemu obrazowi światowych rynków energetycznych i towarowych zapewnianemu przez S&P Global Commodity Insights klienci firmy mogą bez wahania podejmować decyzje i uzyskiwać trwałe korzyści w perspektywie długoterminowej. S&P Global Commodity Insights jest oddziałem S&P Global (NYSE: SPGI). S&P Global to czołowy światowy dostawca ratingów kredytowych, wartości referencyjnych, analiz i rozwiązań usprawniających przebieg pracy na światowych rynkach kapitałowych, towarowych i motoryzacyjnych. Za pomocą wszystkich produktów ze swojej oferty firma pomaga wielu wiodącym organizacjom na całym świecie stawić czoła aktualnym uwarunkowaniom gospodarczym, aby mogły one już dziś przygotować się na wyzwania jutra.

