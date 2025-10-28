Thredd fait son entrée dans l’univers du crédit en s’associant à LoanPro pour développer des capacités de crédit de nouvelle génération

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Thredd, leader mondial des processeurs de paiement de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui avoir choisi LoanPro, la plateforme de crédit moderne, pour soutenir sa nouvelle gamme de solutions de crédit destinées aux fintechs et aux organismes financiers. Ce partenariat marque une étape importante dans la stratégie de Thredd, qui vise à fournir des capacités intégrées complètes d’émission et de traitement incluant les cartes de crédit, les cartes de débit et les cartes prépayées.

Grâce à l’association de l’infrastructure de crédit avancée et modulable de LoanPro aux capacités de traitement et d’émission de cartes en temps réel de nouvelle génération de Thredd, comprenant notamment les portefeuilles numériques et la détection intégrée des fraudes, les clients pourront concevoir, lancer et adapter des produits de crédit différenciés avec une rapidité et une personnalisation sans précédent. Cette collaboration vise à tirer parti de l’expertise de LoanPro, leader dans son domaine, en matière de programmes de crédit innovants destinés aux grandes institutions financières, ainsi qu’à renforcer la position de Thredd en tant qu’acteur mondial axé avant tout sur une plateforme.

« Non seulement les propositions de valeur basées sur le crédit génèrent davantage d’opportunités pour les secteurs du B2B et du B2C, mais elles permettent aussi d’augmenter les revenus des émetteurs, des fintechs et des entreprises », a déclaré Jim McCarthy, PDG de Thredd. « La plateforme de LoanPro résout une grande partie de la complexité inhérente à l’octroi de crédits véritablement différenciés, ce qui nous permet de fournir à nos clients les outils nécessaires pour créer des produits de crédit rentables et fidélisants, tout en garantissant la conformité et l’efficacité opérationnelle. »

Rhett Roberts, cofondateur et PDG de LoanPro, a confié pour sa part : « Il existe une opportunité considérable de lancer des produits de crédit aux États-Unis et dans le monde entier de manière à répondre véritablement aux besoins des consommateurs et des entreprises. L’avenir de la finance sera personnalisé. Thredd réunit tous les éléments nécessaires au lancement de produits de crédit renouvelable et, grâce à la plateforme moderne et modulable de LoanPro, les clients peuvent personnaliser et différencier leurs offres à grande échelle afin d’augmenter leurs parts de marché. Nous sommes fiers de soutenir la vision de Thredd en matière d’innovation mondiale dans le domaine du crédit. »

Ce partenariat a été annoncé lors du salon Money20/20, à Las Vegas, où Thredd et LoanPro ont présenté leurs capacités combinées aux principaux acteurs du secteur. Cette collaboration devrait accélérer le déploiement de solutions de crédit modernes dans plusieurs régions, aidant ainsi les clients de Thredd dans le cadre du développement et de l’évolution de leurs offres de produits.

À propos de LoanPro

LoanPro est la plateforme de prêt moderne et leader sur le marché qui permet aux prêteurs d’innover plus rapidement, de stimuler la croissance de leur activité et d’optimiser leur efficacité opérationnelle. Aujourd’hui, plus de 600 prêteurs utilisent LoanPro pour améliorer de manière globale l’expérience de leurs emprunteurs et agents et optimiser leurs services administratifs. La mission de LoanPro est de fournir une plateforme permettant d’innover dans le domaine financier. Cela est actuellement rendu possible grâce à son architecture modulable, qui permet aux prêteurs d’optimiser leurs processus de création, de gestion, de paiement et de recouvrement, le tout dans le cadre d’un système de prêt moderne. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.loanpro.io.

À propos de Thredd

Thredd est le partenaire de confiance des innovateurs qui cherchent à moderniser leurs offres de paiement dans le monde entier. Nous sommes présents dans 47 pays et traitons chaque année des milliards de transactions de débit, de prépaiement et de crédit pour plus de 100 fintechs, banques numériques et fournisseurs de finance embarquée, des particuliers aux entreprises. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.thredd.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.