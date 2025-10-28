Thredd betreedt de kredietmarkt en gaat een partnerschap aan met LoanPro voor de volgende generatie kredietmogelijkheden
Thredd betreedt de kredietmarkt en gaat een partnerschap aan met LoanPro voor de volgende generatie kredietmogelijkheden
Het partnerschap combineert de moderne kredietverstrekkings- en kredietmogelijkheden van LoanPro met de wereldwijde kaartuitgifte en -verwerking van Thredd om schaalbare en conforme kredietoplossingen aan te bieden in de VS en daarbuiten
LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Thredd, de toonaangevende wereldwijde betalingsverwerker van de volgende generatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het LoanPro, het moderne kredietplatform, heeft gekozen als basis voor Thredd's nieuwe reeks kredietoplossingen voor fintechs en financiële organisaties. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de strategie van Thredd om volledig geïntegreerde uitgifte- en verwerkingsmogelijkheden te bieden, inclusief krediet, bankpassen en prepaid.
De integratie van LoanPro's geavanceerde, samengestelde kredietinfrastructuur met Thredd's realtime kaartuitgifte en verwerkingsmogelijkheden van de volgende generatie, inclusief digitale portemonnees en ingebouwde fraudedetectie, stelt klanten in staat om gedifferentieerde kredietproducten te ontwerpen, te lanceren en op te schalen met ongekende snelheid en personalisatie.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com