-

I pazienti con carcinoma del colon-retto, epatico e polmonare presso l'ospedale Vinmec registrano una sopravvivenza più estesa grazie alla tecnologia immunoterapica cellulare AIET trasferita dal Giappone

Il trattamento terapeutico proposto dai servizi sanitari del Vinmec Hospital richiama in Vietnam pazienti provenienti da tutto il mondo

original Professor Nguyen Thanh Liem, Director, Institute of Stem Cell and Genetic Technology Research at Vinmec International Hospital, Hanoi, Vietnam and his team have successfully implemented the technology transfer of Autologous Immune Enhancement Therapy (AIET) from Japan and demonstrated its safety and efficacy as an adjuvant in combination with standard of care in various cancers. Prof. Liem, a renowned pediatric surgeon and pioneer in regenerative medicine, has received numerous prestigious honors, including the 2018 Nikkei Asia Prize for Science & Technology, the Ho Chi Minh Prize, the Hero of Labor Medal, and the Vietnamese Talent Award. In 2025, he was named among the world's most influential scientists by a Stanford University, USA research group. Driven by a passion to improve cancer patients’ quality of life, Prof. Liem successfully brought AIET to Vietnam in 2018 transferred by GN Corporation, Japan, technically supported by Nichi-In Centre for Regenerative Medicine (NCRM)

Professor Nguyen Thanh Liem, Director, Institute of Stem Cell and Genetic Technology Research at Vinmec International Hospital, Hanoi, Vietnam and his team have successfully implemented the technology transfer of Autologous Immune Enhancement Therapy (AIET) from Japan and demonstrated its safety and efficacy as an adjuvant in combination with standard of care in various cancers. Prof. Liem, a renowned pediatric surgeon and pioneer in regenerative medicine, has received numerous prestigious honors, including the 2018 Nikkei Asia Prize for Science & Technology, the Ho Chi Minh Prize, the Hero of Labor Medal, and the Vietnamese Talent Award. In 2025, he was named among the world's most influential scientists by a Stanford University, USA research group. Driven by a passion to improve cancer patients’ quality of life, Prof. Liem successfully brought AIET to Vietnam in 2018 transferred by GN Corporation, Japan, technically supported by Nichi-In Centre for Regenerative Medicine (NCRM)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Il prolungamento significativo della sopravvivenza e il miglioramento della qualità della vita (QoL) ottenuti per i pazienti oncologici grazie all'immunoterapia AIET, basata sulle cellule natural killer (NK) e sulle cellule T degli stessi pazienti, hanno posizionato il Vinmec Hospital, in Vietnam, come destinazione emergente nel turismo sanitario per i trattamenti oncologici in tutti i paesi asiatici. Questo risultato è stato illustrato a NCRM NICHE 2025 dal Professor Nguyen Thanh Liem, che ha riconosciuto il supporto al trasferimento tecnologico da parte della giapponese GN Corporation; l'implementazione dei protocolli AIET in base alle normative del Giappone ha consentito ai pazienti di accedere ai trattamenti dal 2018.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Samuel JK Abraham
info@gncorporation.com

Industry:

GN Corporation Co Ltd

Release Versions
EnglishSpanishGermanItalian (Summary)

Contacts

Samuel JK Abraham
info@gncorporation.com

More News From GN Corporation Co Ltd

Riassunto: Terapia cellulare per la stenosi uretrale: l'applicazione clinica BEES-HAUS all'Edogawa Hospital Japan, annuncia il Dott. Akio Horiguchi a IMORU.

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--La stenosi uretrale, che interessa uomini di ogni età, con incidenza maggiore dopo i 55 anni, è un problema ricorrente nonostante la disponibilità di diverse opzioni terapeutiche. Grazie al trapianto di cellule epiteliali boccali (BEES-HAUS) autologhe messe a punto in laboratorio, il Dott. Akio Horiguchi ha realizzato con successo il primo trapianto clinico all'Edogawa Hospital, in Giappone secondo le disposizioni della legge giapponese che regola la Medicina rigenerativ...

Riassunto: La salute degli astronauti durante le missioni spaziali: i betaglucani Nichi BRITE e Neu REFIX potrebbero ottenere benefici dal rapporto neutrofili/linfociti, dal controllo dell'IL-6, i biomarcatori immunologici dell'invecchiamento e della longevità

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Il rapporto tra neutrofili e linfociti (NLR) è un biomarker fondamentale della salute degli astronauti durante una missione spaziale e delle malattie legate all'invecchiamento, all'infiammazione, alla longevità e alla prognosi di cancro. Il consumo orale congiunto del ceppo AFO-202 di Aureobasidium pullulans prodotto da Nichi BRITE e del ceppo N-163 prodotto da Neu REFIX in studi pre-clinici eclinici ha dimostrato una modifica sicura e favorevole di NLR, e questi ceppi s...

Riassunto: Neu-REFIX Beta glucan riceve dall'FDA statunitense le designazioni di farmaco orfano e per malattia rara pediatrica per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Neu REFIX Beta glucan, prodotto in Giappone, ha ricevuto la designazione di farmaco per malattia pediatrica rara (RPDD) e la designazione di farmaco orfano (ODD) dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Queste designazioni contribuiranno a portare i progressi raggiunti con gli studi preclinici e clinici condotti in Giappone e in India agli studi clinici negli Stati Uniti, per ottenere l'approvaz...
Back to Newsroom