I pazienti con carcinoma del colon-retto, epatico e polmonare presso l'ospedale Vinmec registrano una sopravvivenza più estesa grazie alla tecnologia immunoterapica cellulare AIET trasferita dal Giappone

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Il prolungamento significativo della sopravvivenza e il miglioramento della qualità della vita (QoL) ottenuti per i pazienti oncologici grazie all'immunoterapia AIET, basata sulle cellule natural killer (NK) e sulle cellule T degli stessi pazienti, hanno posizionato il Vinmec Hospital, in Vietnam, come destinazione emergente nel turismo sanitario per i trattamenti oncologici in tutti i paesi asiatici. Questo risultato è stato illustrato a NCRM NICHE 2025 dal Professor Nguyen Thanh Liem, che ha riconosciuto il supporto al trasferimento tecnologico da parte della giapponese GN Corporation; l'implementazione dei protocolli AIET in base alle normative del Giappone ha consentito ai pazienti di accedere ai trattamenti dal 2018.

