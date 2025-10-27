I pazienti con carcinoma del colon-retto, epatico e polmonare presso l'ospedale Vinmec registrano una sopravvivenza più estesa grazie alla tecnologia immunoterapica cellulare AIET trasferita dal Giappone
I pazienti con carcinoma del colon-retto, epatico e polmonare presso l'ospedale Vinmec registrano una sopravvivenza più estesa grazie alla tecnologia immunoterapica cellulare AIET trasferita dal Giappone
Il trattamento terapeutico proposto dai servizi sanitari del Vinmec Hospital richiama in Vietnam pazienti provenienti da tutto il mondo
Professor Nguyen Thanh Liem, Director, Institute of Stem Cell and Genetic Technology Research at Vinmec International Hospital, Hanoi, Vietnam and his team have successfully implemented the technology transfer of Autologous Immune Enhancement Therapy (AIET) from Japan and demonstrated its safety and efficacy as an adjuvant in combination with standard of care in various cancers. Prof. Liem, a renowned pediatric surgeon and pioneer in regenerative medicine, has received numerous prestigious honors, including the 2018 Nikkei Asia Prize for Science & Technology, the Ho Chi Minh Prize, the Hero of Labor Medal, and the Vietnamese Talent Award. In 2025, he was named among the world's most influential scientists by a Stanford University, USA research group. Driven by a passion to improve cancer patients’ quality of life, Prof. Liem successfully brought AIET to Vietnam in 2018 transferred by GN Corporation, Japan, technically supported by Nichi-In Centre for Regenerative Medicine (NCRM)
TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Il prolungamento significativo della sopravvivenza e il miglioramento della qualità della vita (QoL) ottenuti per i pazienti oncologici grazie all'immunoterapia AIET, basata sulle cellule natural killer (NK) e sulle cellule T degli stessi pazienti, hanno posizionato il Vinmec Hospital, in Vietnam, come destinazione emergente nel turismo sanitario per i trattamenti oncologici in tutti i paesi asiatici. Questo risultato è stato illustrato a NCRM NICHE 2025 dal Professor Nguyen Thanh Liem, che ha riconosciuto il supporto al trasferimento tecnologico da parte della giapponese GN Corporation; l'implementazione dei protocolli AIET in base alle normative del Giappone ha consentito ai pazienti di accedere ai trattamenti dal 2018.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Samuel JK Abraham
info@gncorporation.com