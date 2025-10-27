越南Vinmec医院结直肠癌、肝癌和肺癌患者接受AIET细胞免疫疗法后生存期延长——该技术源自日本

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 通过采用基于自体细胞的AIET免疫疗法（利用患者自身的自然杀伤(NK)细胞和T细胞），使癌症患者的生存期显著延长、生活质量(QoL)大幅提升，越南Vinmec医院成为亚洲国家癌症患者新兴的医疗旅游目的地。这一成果由Nguyen Thanh Liem教授在NCRM NICHE 2025上发布。他提到，日本GN Corporation提供了技术转移支持，助力该院依据日本法规实施标准化AIET治疗方案，自2018年起为Vinmec的患者提供了接受该治疗的途径。

AIET疗法将患者自身的NK和T淋巴细胞与传统治疗相结合，可将治疗效果提升20%–30%，并显著延长患者生存期。2016-2021年期间，Vinmec医院针对晚期癌症开展的两项临床试验结果显示：

在100多名患者（包括晚期乳腺癌、卵巢癌、甲状腺癌和头颈部癌症患者）中，AIET疗法不仅提高了生存率，还在多个可量化维度改善了生活质量，具体包括：食欲、失眠、嗜睡、口干、恶心、抑郁、疲劳、整体症状负担和身体机能。由于AIET疗法使用的是患者自身细胞，培养过程中不添加任何外源生物材料或饲养层，因此几乎不会产生副作用。

AIET细胞疗法已根据越南再生医学法规正式获准在Vinmec医院实施，该法规与日本《再生医学安全法》相一致。

AIET治疗方案（一个周期）：

采集100毫升患者外周血，

在实验室进行处理和培养，时长15–21天，

静脉输注两剂NK细胞和T细胞；

Liem教授表示，根据癌症进展情况和分期，患者可能需要接受2–6个周期的治疗。

Liem教授还提到，GN Corporation在跨学科研究领域成果卓越，其研发的细胞治疗方案已通过技术转让引入全球多家医院和机构。

目前，GN Corporation和NCRM正与毛里求斯的SoulSynergy Ltd.（一家经批准的细胞处理实验室）合作，将日本已应用的细胞疗法推向毛里求斯和非洲大陆的患者。

