Pacientes com câncer colorretal, de fígado e de pulmão tratados no Vinmec apresentam sobrevida prolongada com imunoterapia celular baseada em AIET – tecnologia transferida do Japão

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A significativa ampliação da sobrevida e a melhora da qualidade de vida de pacientes com câncer alcançadas por meio da imunoterapia autóloga baseada em células AIET, que utiliza as próprias células natural killer (NK) e T dos pacientes, consolidaram o Hospital Vinmec, no Vietnã, como um novo destino de turismo médico para tratamento oncológico em países da Ásia. O resultado foi apresentado pelo professor Nguyen Thanh Liem durante o NCRM NICHE 2025. Ele destacou o apoio da GN Corporation, do Japão, na transferência da tecnologia que permitiu a implementação de protocolos padronizados de AIET em conformidade com as regulamentações japonesas, possibilitando o acesso dos pacientes do Vinmec ao tratamento desde 2018.

A terapia AIET combina os linfócitos NK e T dos pacientes com tratamentos convencionais, aumentando a eficácia terapêutica em 20% a 30% e ampliando de forma significativa a sobrevida. Em dois ensaios clínicos conduzidos no Hospital Vinmec entre 2016 e 2021, com pacientes em estágios avançados de câncer:

Entre mais de 100 pacientes – incluindo casos avançados de câncer de mama, ovário, tireoide e cabeça e pescoço –, a AIET melhorou as taxas de sobrevida e a qualidade de vida, com ganhos mensuráveis em apetite, insônia, sonolência, boca seca, náusea, depressão, fadiga, carga global de sintomas e capacidade funcional física. A AIET praticamente não causa efeitos colaterais, pois utiliza células do próprio paciente, sem materiais biológicos externos ou camadas alimentadoras durante o cultivo.

A terapia celular AIET foi oficialmente aprovada para aplicação no Hospital Vinmec sob as regulamentações vietnamitas de medicina regenerativa, em alinhamento com a Lei de Segurança em Medicina Regenerativa do Japão.

Protocolo de tratamento com AIET (um ciclo):

Coleta de 100 ml de sangue periférico do paciente;

Processamento laboratorial e cultivo celular por 15 a 21 dias;

Infusão intravenosa de duas doses de células NK e T.

De acordo com o professor Liem, os pacientes podem necessitar de dois a seis ciclos, conforme o estágio e a progressão do câncer.

O professor Liem também destacou, da GN Corporation, as pesquisas interdisciplinares de excelência, que têm gerado soluções em terapias celulares transferidas a hospitais e institutos no mundo todo:

A GN Corporation e o NCRM colaboram agora com a SoulSynergy Ltd, das Ilhas Maurício – um laboratório aprovado para processamento celular –, para oferecer terapias celulares praticadas no Japão a pacientes nas Ilhas Maurício e em todo o continente africano.

