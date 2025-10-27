越南Vinmec醫院大腸癌、肝癌和肺癌病患接受AIET細胞免疫療法後存活期延長——該技術源自日本

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 透過採用以自體細胞為基礎的AIET免疫療法（利用病患自身的自然殺傷(NK)細胞和T細胞），使癌症病患的存活期顯著延長、生活品質(QoL)大幅提升，越南Vinmec醫院成為亞洲國家癌症病患新興的醫療旅遊目的地。這一成果由Nguyen Thanh Liem教授在NCRM NICHE 2025上發表。他提到，日本GN Corporation提供了技術轉移支援，協助該院依據日本法規實施標準化AIET治療方案，自2018年起為Vinmec的病患提供了接受該治療的途徑。

AIET療法將病患自身的NK和T淋巴細胞與傳統治療相結合，可將治療效果提升20%–30%，並顯著延長病患存活期。2016-2021年期間，Vinmec醫院針對晚期癌症展開的兩項臨床試驗結果顯示：

在100多名病患（包括晚期乳癌、卵巢癌、甲狀腺癌和頭頸部癌症病患）中，AIET療法不僅提高了生存率，還在多個可量化層面改善了生活品質，具體包括：食欲、失眠、嗜睡、口幹、噁心、抑鬱、疲勞、整體症狀負擔和身體機能。由於AIET療法使用的是病患自身細胞，培養過程中不添加任何外源生物材料或飼養層，因此幾乎不會產生副作用。

AIET細胞療法已根據越南再生醫學法規正式獲准在Vinmec醫院實施，該法規與日本《再生醫學安全法》相一致。

AIET治療方案（一個週期）：

擷取100毫升病患周邊血，

進行實驗室處理和培養，時長15–21天，

靜脈輸注兩劑NK細胞和T細胞；

Liem教授表示，根據癌症進展情況和分期，病患可能需要接受2–6個週期的治療。

Liem教授還提到，GN Corporation在跨學科研究領域成果卓越，其研發的細胞治療方案已透過技術轉讓引進全球多家醫院和機構。

目前，GN Corporation和NCRM正與模里西斯的SoulSynergy Ltd.（一家經核准的細胞處理實驗室）合作，將日本已應用的細胞療法推向模里西斯和非洲大陸的病患。

