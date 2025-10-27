Pacientes con cáncer colorrectal, de hígado y de pulmón experimentan una mayor supervivencia en Vinmec gracias a la inmunoterapia autóloga mejorada (AIET), una tecnología transferida desde Japón

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--La mejora significativa de la supervivencia y la calidad de vida (QoL) de los pacientes con cáncer gracias a la inmunoterapia AIET autóloga basada en células, que utiliza los propios linfocitos citolíticos naturales (o “natural killer”, NK) y linfocitos T de los pacientes, ha posicionado al Hospital Vinmec, en Vietnam, como un destino emergente de turismo médico para el tratamiento del cáncer en los países asiáticos. Este logro fue presentado por el profesor Nguyen Thanh Liem en el NCRM NICHE 2025. Reconoció el apoyo en la transferencia de tecnología de GN Corporation, Japón, que ha permitido la implementación de protocolos AIET estandarizados de acuerdo con la normativa japonesa, lo que ha facilitado el acceso al tratamiento a los pacientes de Vinmec desde 2018.

La AIET aprovecha los linfocitos T y NK de los pacientes junto con los tratamientos convencionales, aumenta la eficacia del tratamiento entre un 20% y un 30% y mejora significativamente la supervivencia. En dos ensayos clínicos realizados en el Hospital Vinmec entre 2016 y 2021 en cánceres en estadio avanzado:

Entre más de 100 pacientes, incluidos los que padecían cáncer de mama, ovario, tiroides y cabeza y cuello en fase avanzada, la AIET aumentó las tasas de supervivencia y mejoró la QoL con mejoras cuantificables en: apetito, insomnio, somnolencia, sequedad de boca, náuseas, depresión, fatiga, carga sintomática general y capacidad funcional física. La AIET prácticamente no causa efectos secundarios, ya que utiliza las propias células de los pacientes sin materiales biológicos extraños ni células alimentadoras durante el cultivo.

La terapia celular AIET ha sido aprobada oficialmente para su implementación en el Hospital Vinmec, de conformidad con la normativa sobre medicina regenerativa de Vietnam, en consonancia con la Ley de Seguridad de la Medicina Regenerativa de Japón.

Protocolo de tratamiento AIET (un ciclo):

extracción de 100 ml de sangre periférica del paciente,

procesamiento en laboratorio y cultivo durante 15-21 días,

infusión intravenosa de dos dosis de linfocitos T y NK.

Los pacientes pueden necesitar entre 2 y 6 ciclos, dependiendo de la progresión y el estadio del cáncer, explicó el profesor Liem.

El profesor Liem reconoció a GN Corporation por su destacada investigación interdisciplinaria, que ha dado lugar a soluciones de terapia celular que se están transfiriendo a hospitales e institutos de todo el mundo.

GN Corporation y NCRM colaboran ahora con SoulSynergy Ltd., Mauricio, un laboratorio de procesamiento celular homologado, para ofrecer terapias celulares practicadas en Japón a pacientes de Mauricio y del continente africano.

