Les patients atteints d’un cancer colorectal, hépatique ou pulmonaire traités à Vinmec bénéficient d’une survie prolongée grâce à l’immunothérapie cellulaire AIET, une technologie transférée du Japon

L'allongement significatif de la survie et l'amélioration de la qualité de vie (QoL) des patients atteints de cancer grâce à l'immunothérapie AIET à base de cellules autologues, utilisant les cellules tueuses naturelles (NK) et les cellules T des patients eux-mêmes, ont positionné l'hôpital Vinmec, au Vietnam, comme une destination émergente du tourisme médical pour le traitement du cancer dans les pays asiatiques. Cette réussite a été présentée par le professeur Nguyen Thanh Liem lors du NCRM NICHE 2025. Il a salué le soutien apporté par la société japonaise GN Corporation en matière de transfert de technologie, qui a permis la mise en œuvre de protocoles AIET standardisés conformes à la réglementation japonaise, offrant ainsi l'accès au traitement aux patients de Vinmec depuis 2018.

L’AIET exploite les lymphocytes NK et T des patients en complément des traitements conventionnels, augmente l’efficacité du traitement de 20 à 30 % et améliore considérablement la survie. Dans le cadre de deux essais cliniques menés à l’hôpital Vinmec entre 2016 et 2021 sur des cancers à un stade avancé :

Parmi plus de 100 patients, dont ceux atteints d’un cancer du sein, de l’ovaire, de la thyroïde et de la tête et du cou à un stade avancé, l’AIET a amélioré les taux de survie et la qualité de vie, avec des améliorations mesurables en termes d’appétit, d’insomnie, de somnolence, de sécheresse buccale, de nausées, de dépression, de fatigue, de charge symptomatique globale et de capacité fonctionnelle physique. L’AIET ne provoque pratiquement aucun effet secondaire, car elle utilise les propres cellules des patients sans aucun matériau biologique étranger ni couche nourricière pendant la culture.

La thérapie cellulaire AIET a été officiellement approuvée pour être mise en œuvre à l’hôpital Vinmec conformément à la réglementation vietnamienne en matière de médecine régénérative, alignée sur la loi japonaise sur la sécurité de la médecine régénérative.

Protocole de traitement AIET (un cycle) :

Prélèvement de 100 ml de sang périphérique du patient,

Traitement en laboratoire et culture pendant 15 à 21 jours,

Perfusion intraveineuse de deux doses de cellules NK et T ;

Les patients peuvent avoir besoin de 2 à 6 cycles, selon la progression et le stade du cancer, déclare le professeur Liem.

Le professeur Liem a salué les recherches interdisciplinaires exceptionnelles de GN Corporation, qui ont abouti à des solutions de thérapie cellulaire transférées à des hôpitaux et instituts du monde entier.

GN Corporation et NCRM collaborent désormais avec SoulSynergy Ltd., Maurice, un laboratoire de traitement cellulaire agréé, afin de proposer des thérapies cellulaires pratiquées au Japon aux patients de Maurice et du continent africain.

