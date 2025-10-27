Patiënten met colorectale kanker, leverkanker en longkanker ervaren bij Vinmec langere overleving met de op cellen gebaseerde AIET-immunotherapie – technologie overgebracht uit Japan

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Aanzienlijk langere overleving en betere levenskwaliteit voor kankerpatiënten bereikt via autologe, op cellen gebaseerde AIET-immunotherapie, waarbij de eigen NK-cellen (natural killer cells) en T-cellen van patiënten worden gebruikt, heeft Vinmec Hospital, Vietnam, gepositioneerd als een opkomende bestemming voor medisch toerisme voor de behandeling van kanker in de Aziatische landen. Deze verwezenlijking werd voorgesteld door professor Nguyen Thanh Liem tijdens de NCRM NICHE 2025. Hij bevestigde de ondersteuning voor de technologieoverdracht van GN Corporation, Japan, die de implementatie van gestandaardiseerde AIET-protocollen mogelijk maakt, in overeenstemming met de Japanse regelgevingen, wat sinds 2018 aan patiënten bij Vinmec toegang tot behandeling verschaft.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.