Patiënten met colorectale kanker, leverkanker en longkanker ervaren bij Vinmec langere overleving met de op cellen gebaseerde AIET-immunotherapie – technologie overgebracht uit Japan

Vinmec Health System trekt internationale patiënten aan naar Vietnam voor een behandeling

Professor Nguyen Thanh Liem, Director, Institute of Stem Cell and Genetic Technology Research at Vinmec International Hospital, Hanoi, Vietnam and his team have successfully implemented the technology transfer of Autologous Immune Enhancement Therapy (AIET) from Japan and demonstrated its safety and efficacy as an adjuvant in combination with standard of care in various cancers. Prof. Liem, a renowned pediatric surgeon and pioneer in regenerative medicine, has received numerous prestigious honors, including the 2018 Nikkei Asia Prize for Science & Technology, the Ho Chi Minh Prize, the Hero of Labor Medal, and the Vietnamese Talent Award. In 2025, he was named among the world's most influential scientists by a Stanford University, USA research group. Driven by a passion to improve cancer patients’ quality of life, Prof. Liem successfully brought AIET to Vietnam in 2018 transferred by GN Corporation, Japan, technically supported by Nichi-In Centre for Regenerative Medicine (NCRM)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Aanzienlijk langere overleving en betere levenskwaliteit voor kankerpatiënten bereikt via autologe, op cellen gebaseerde AIET-immunotherapie, waarbij de eigen NK-cellen (natural killer cells) en T-cellen van patiënten worden gebruikt, heeft Vinmec Hospital, Vietnam, gepositioneerd als een opkomende bestemming voor medisch toerisme voor de behandeling van kanker in de Aziatische landen. Deze verwezenlijking werd voorgesteld door professor Nguyen Thanh Liem tijdens de NCRM NICHE 2025. Hij bevestigde de ondersteuning voor de technologieoverdracht van GN Corporation, Japan, die de implementatie van gestandaardiseerde AIET-protocollen mogelijk maakt, in overeenstemming met de Japanse regelgevingen, wat sinds 2018 aan patiënten bij Vinmec toegang tot behandeling verschaft.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

