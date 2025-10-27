-

Patienten mit Darm-, Leber- und Lungenkrebs bei Vinmec erleben eine verlängerte Überlebenszeit dank der AIET-Zell-basierten Immuntherapie – Technologie aus Japan

Das Vinmec Health System zieht internationale Patienten zur Behandlung nach Vietnam

Professor Nguyen Thanh Liem, Director, Institute of Stem Cell and Genetic Technology Research at Vinmec International Hospital, Hanoi, Vietnam and his team have successfully implemented the technology transfer of Autologous Immune Enhancement Therapy (AIET) from Japan and demonstrated its safety and efficacy as an adjuvant in combination with standard of care in various cancers. Prof. Liem, a renowned pediatric surgeon and pioneer in regenerative medicine, has received numerous prestigious honors, including the 2018 Nikkei Asia Prize for Science & Technology, the Ho Chi Minh Prize, the Hero of Labor Medal, and the Vietnamese Talent Award. In 2025, he was named among the world's most influential scientists by a Stanford University, USA research group. Driven by a passion to improve cancer patients’ quality of life, Prof. Liem successfully brought AIET to Vietnam in 2018 transferred by GN Corporation, Japan, technically supported by Nichi-In Centre for Regenerative Medicine (NCRM)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Eine deutlich verlängerte Überlebenszeit und verbesserte Lebensqualität (QoL) für Krebspatienten durch autologe zellbasierte AIET-Immuntherapie unter Verwendung der natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) und T-Zellen der Patienten hat das Vinmec Hospital in Vietnam zu einem aufstrebenden Ziel für den Medizintourismus zur Krebsbehandlung in asiatischen Ländern gemacht. Diese Errungenschaft wurde von Professor Nguyen Thanh Liem auf der NCRM NICHE 2025 vorgestellt. Er würdigte die Unterstützung beim Technologietransfer durch die GN Corporation aus Japan, die die Umsetzung standardisierter AIET-Protokolle in Übereinstimmung mit den japanischen Vorschriften und damit den Patienten bei Vinmec seit 2018 den Zugang zu dieser Behandlung ermöglicht.

AIET nutzt die NK- und T-Lymphozyten der Patienten neben konventionellen Behandlungen, erhöht die Wirksamkeit der Behandlung um 20–30 % und verbessert die Überlebensrate erheblich. In zwei klinischen Studien am Vinmec-Krankenhaus in den Jahren 2016–2021 bei Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium:

Bei über 100 Patienten, darunter Patienten mit Brust-, Eierstock-, Schilddrüsen- und Kopf-Hals-Krebs im Spätstadium, verbesserte AIET die Überlebensraten und erhöhte die Lebensqualität mit messbaren Verbesserungen in folgenden Bereichen: Appetit, Schlaflosigkeit, Schläfrigkeit, Mundtrockenheit, Übelkeit, Depressionen, Müdigkeit, allgemeine Symptombelastung und körperliche Funktionsfähigkeit. AIET verursacht praktisch keine Nebenwirkungen, da es die eigenen Zellen der Patienten ohne fremde biologische Materialien oder Feeder-Schichten während der Kultivierung verwendet.

Die AIET-Zelltherapie wurde offiziell gemäß den vietnamesischen Vorschriften für regenerative Medizin, die sich an Japans Gesetz zur Sicherheit regenerativer Medizin orientieren, für die Anwendung im Vinmec-Krankenhaus zugelassen.

AIET-Behandlungsprotokoll (ein Zyklus):

  • Entnahme von 100 ml peripherem Blut des Patienten,
  • Laborverarbeitung und Kultivierung über 15–21 Tage,
  • Intravenöse Infusion von zwei Dosen NK- und T-Zellen;

Je nach Fortschreiten und Stadium der Krebserkrankung können 2 bis 6 Zyklen erforderlich sein, so Prof. Liem.

Prof. Liem wüdigte die herausragende interdisziplinäre Forschung der GN Corporation, die zu Zelltherapie-Lösungen geführt hat, die an Krankenhäuser und Institute weltweit übertragen werden.

Die GN Corporation und NCRM arbeiten nun mit SoulSynergy Ltd. aus Mauritius, einem zugelassenen Zellverarbeitungslabor, zusammen, um Patienten in Mauritius und auf dem afrikanischen Kontinent in Japan praktizierte zellbasierte Therapien anzubieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

