SLB e Ormat fecham parceria para acelerar o desenvolvimento integrado de ativos geotérmicos e sistemas geotérmicos aprimorados

HOUSTON, e RENO, Nevada--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) e a empresa líder em energia geotérmica e renovável Ormat Technologies (NYSE: ORA) anunciaram hoje um acordo para acelerar o desenvolvimento e a comercialização de ativos geotérmicos integrados, incluindo sistemas geotérmicos aprimorados (SGA). Os SGAs são a próxima geração da tecnologia geotérmica, com o intuito de promover a energia geotérmica em regiões para além de onde os recursos geotérmicos convencionais já existem.

Juntas, a SLB e a Ormat pretendem agilizar a implantação do projeto, do conceito à geração de energia. Como parte dessa iniciativa, eles desenvolverão, realizarão o projeto piloto e expandirão as soluções de SGA para possibilitar a sua adoção em larga escala. Essa colaboração incluirá o design e a construção de um projeto piloto de SGA em uma unidade da Ormat.

Principais destaques:

Desenvolvimento conjunto de tecnologia e projetos: conjuntamente, a SLB e a Ormat desenvolverão e implantarão ativos geotérmicos integrados e sistemas SGA concebidos para desempenho ideal a longo prazo, aproveitando a expertise da Ormat em design, desenvolvimento e operações de usinas, e os pontos fortes da SLB quanto a subsolos, engenharia de reservatórios e construção de poços.

conjuntamente, a SLB e a Ormat desenvolverão e implantarão ativos geotérmicos integrados e sistemas SGA concebidos para desempenho ideal a longo prazo, aproveitando a expertise da Ormat em design, desenvolvimento e operações de usinas, e os pontos fortes da SLB quanto a subsolos, engenharia de reservatórios e construção de poços. Projeto piloto de SGA: a solução integrada será demonstrada em uma instalação existente da Ormat, abrangendo todos os aspectos do ciclo de desenvolvimento e validando a implantação dos SGAs em escala comercial.

a solução integrada será demonstrada em uma instalação existente da Ormat, abrangendo todos os aspectos do ciclo de desenvolvimento e validando a implantação dos SGAs em escala comercial. Expansão comercial: após o projeto piloto, a SLB e a Ormat buscarão, juntas, a comercialização dos SGAs em larga escala para produtores independentes de energia, serviços de utilidade pública e outros clientes, incluindo operadores de centrais de dados.

"Há uma necessidade urgente de atender à crescente demanda por energia impulsionada por IA e outros fatores. Isso requer acelerar o caminho rumo à energia limpa e confiável", afirmou Gavin Rennick, presidente de Nova Energia da SLB. "Ao fechar a parceria com a Ormat, trabalharemos para tornar as tecnologias hidrotérmicas tradicionais e de SGA verdadeiramente competitivas e sistemas comercialmente viáveis que possam expandir rapidamente para satisfazer a demanda global de energia pelas próximas décadas. Nosso projeto piloto do SGA servirá como uma plataforma essencial para lidar com os desafios técnicos e econômicos, diminuindo significantemente os riscos e ampliando a aplicação comercial dos SGAs. Como líder global em tecnologia energética, a SLB está desenvolvendo um portfólio estratégico de tecnologia para acelerar o crescimento da indústria geotérmica mundialmente".

O primeiro projeto de demonstração conjunta acelerará o desenvolvimento de todo um conjunto de novas tecnologias e técnicas necessárias para o SGA, bem como otimizará a integração com instalações de superfície para maximizar a produção e a sustentabilidade.

"A Ormat tem o prazer de fechar parceria com a SLB para acelerar o desenvolvimento e a implantação de ativos geotérmicos integrados e soluções de SGA da próxima geração", afirmou Doron Blachar, CEO da Ormat Technologies. "À medida que a transição energética global progride, a demanda impulsionada por IA aumenta, as soluções escalonáveis e sustentáveis são mais críticas do que nunca. Ao reunir os especialistas líderes mundiais em tecnologias para usinas de superfície e geotérmicas, a Ormat e a SLB acelerarão o caminho rumo à rápida implantação de instalações de SGA em escala comercial. Nossa colaboração visa avançar a viabilidade comercial das tecnologias dos SGAs e representa um passo adiante significativo na indústria geotérmica. Como líder global em desenvolvimento de projetos geotérmicos, a Ormat espera expandir seu pipeline de desenvolvimento após um projeto piloto bem sucedido e está comprometida com o fornecimento de soluções energéticas confiáveis, sustentáveis e eficientes para atender as demandas da IA, das centrais de dados e da transição energética mais ampla".

Os sistemas geotérmicos tradicionais potencializam os reservatórios de água quente natural ou vapor subterrâneos, limitando o uso da tecnologia geotérmica a certas condições naturais. Os sistemas SGA são concebidos para criar reservatórios térmicos com eficiência em rochas naturalmente quentes, através das quais a água possa circular, transferindo a energia de volta à superfície para fins de geração energética, expandindo muito a aplicação potencial da energia geotérmica. A Secretaria de Energia dos EUA estima que o sistema geotérmico da próxima geração possa fornecer 90 gigawatts (GW) até 2050 e potencialmente até 300 GW somente nos EUA.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a Ormat Technologies

Com seis décadas de experiência, a Ormat Technologies, Inc. é uma empresa geotérmica líder, e a única empresa com integração vertical engajada em geotermia e geração de energia recuperada ("REG", recovered energy generation), com planos sólidos para acelerar o crescimento a longo prazo no mercado de armazenamento de energia e estabelecer uma posição de liderança no mercado de armazenamento de energia dos EUA. A Empresa detém, opera, concebe, fabrica e vende usinas de REG e geotérmicas, primariamente com base no Conversor de Energia da Ormat, uma unidade de geração energética que converte calor de baixa, média e alta temperatura em eletricidade. A Empresa cria, fabrica e constrói usinas, das quais ela é atualmente proprietária ou as quais ela instalou para serviços de utilidade pública e desenvolvedores em todo o mundo, totalizando aproximadamente 3.400 MW de capacidade bruta. A Ormat alavanca seus principais recursos nas indústrias geotérmicas e REG e sua presença global para expandir a atividade da Empresa para serviços de armazenamento de energia, armazenamento de energia solar fotovoltaica (FV), e energia mais energia solar FV. O atual portfólio de geração total da Ormat é de 1.618 MW, com um portfólio de geração solar e geotérmica de 1.268 MW que está espalhado globalmente nos EUA, no Quênia, na Guatemala, na Indonésia, em Honduras e em Guadalupe, e um portfólio de armazenamento de energia de 350 MW localizado nos EUA.

Declaração de advertência com relação a declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das leis de títulos dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos do passado. Tais declarações contêm palavras como "espera", "talvez", "pode", "estima", "pretende", "prevê", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas lidam com questões que são, em diversos graus, incertas, tais como previsões ou expectativas relacionadas à implantação ou aos benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções com relação à sustentabilidade e assuntos ambientais; previsões ou expectativas relacionadas à transição energética e à mudança climática global; e melhorias nos procedimentos e tecnologias operacionais. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar nossos objetivos de emissões de carbono zero; a incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias que tratem de preocupações ambientais, incluindo iniciativas que lidem com o impacto da mudança climática global; o prazo ou recebimento de aprovações regulatórias e licenças; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes protocolados na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA ou fornecidos à ela. Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem) ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os resultados reais poderão variar substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.