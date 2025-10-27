SLB e Ormat collaborano per accelerare lo sviluppo delle risorse geotermiche integrate e dei sistemi geotermici potenziati (EGS)
Il nuovo accordo geotermico mira a portare avanti i progetti idrotermici e a sviluppare e implementare gli EGS su scala
HOUSTON e RENO, Nev.--(BUSINESS WIRE)--La società tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) e la società leader nel settore geotermico e delle energie rinnovabili Ormat Technologies (NYSE: ORA) oggi hanno annunciato un accordo per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di asset geotermici integrati, inclusi i sistemi geotermici potenziati (EGS). EGS è la tecnologia geotermica di nuova generazione, finalizzata a sbloccare l'energia geotermica in regioni nelle quali non esistono risorse geotermiche convenzionali.
Insieme, SLB e Ormat intendono semplificare l'attuazione del progetto, dal concetto alla generazione di energia. Nell'ambito di questo sforzo, le due aziende svilupperanno, piloteranno e amplieranno soluzioni EGS per consentire l'adozione di EGS su larga scala.
