MultiBank Group en Khabib Nurmagomedov lanceren een exclusieve wereldwijde joint venture van meerdere miljarden dollars om het eerste geregulariseerde getokeniseerde sportecosysteem ter wereld tot stand te brengen

MultiBank Group, the world’s largest financial derivatives institution, has entered into an exclusive worldwide multi-billion-dollar joint venture with global sports icon and undefeated UFC champion Khabib Nurmagomedov (29-0) to create a first-of-its-kind regulated ecosystem connecting global finance, sports and technology. The company will operate from MultiBank Group’s headquarters in Dubai, building a worldwide network of high-end sports ventures and real-world digital assets. This structure fulfills the vision of MultiBank Group Founder and Chairman, Naser Taher, for an exclusive global joint venture, granting MultiBank exclusive rights to develop and promote projects under the Khabib Nurmagomedov brand name, including the development of 30 state of the art Khabib gyms, Gameplan and Eagle FC brands.

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--MultiBank Group, ’s werelds grootste instelling gespecialiseerd in financiële derivaten, gaat een exclusieve wereldwijde joint venture van meerdere miljarden dollars aan met Khabib Nurmagomedov, het mondiale sporticoon en onverslagen UFC-kampioen (29-0), om een geregulariseerd ecosysteem, het eerste in zijn soort, tot stand te brengen dat internationale financiën, sport en technologie connecteert.

Het partnerschap zal culmineren in de creatie van MultiBank Khabib LLC, een joint venture van meerdere miljarden dollars die twee wereldwijde krachtpatsers verenigt: MultiBank Group, een leider op gebied van geregulariseerde financiële uitmuntendheid, en Khabib Nurmagomedov, onverslagen in de achthoek, wiens invloed ook ver buiten de sport reikt.

