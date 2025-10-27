DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--MultiBank Group, ’s werelds grootste instelling gespecialiseerd in financiële derivaten, gaat een exclusieve wereldwijde joint venture van meerdere miljarden dollars aan met Khabib Nurmagomedov, het mondiale sporticoon en onverslagen UFC-kampioen (29-0), om een geregulariseerd ecosysteem, het eerste in zijn soort, tot stand te brengen dat internationale financiën, sport en technologie connecteert.

Het partnerschap zal culmineren in de creatie van MultiBank Khabib LLC, een joint venture van meerdere miljarden dollars die twee wereldwijde krachtpatsers verenigt: MultiBank Group, een leider op gebied van geregulariseerde financiële uitmuntendheid, en Khabib Nurmagomedov, onverslagen in de achthoek, wiens invloed ook ver buiten de sport reikt.

