SLB与Ormat达成合作，加速综合地热资产开发和增强型地热系统发展

休斯顿和内华达州里诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB (NYSE: SLB)与领先的地热和可再生能源公司Ormat Technologies (NYSE: ORA)今日宣布达成合作协议，将加快包括增强型地热系统(EGS)在内的综合地热资产的开发和商业化进程。EGS是新一代地热技术，旨在突破传统地热资源的分布限制，在更多地区开发地热能。

SLB与Ormat计划携手简化项目部署流程，覆盖从概念设计到发电的全环节。作为合作的一部分，双方将开发、试点并规模化推广EGS解决方案，以推动EGS技术的广泛应用。此次合作还包括在Ormat的场地设计并建设一个EGS试点项目。

核心亮点：

联合技术与项目开发： 依托Ormat在发电厂设计、开发和运营领域的专业能力，以及SLB在地下工程、油藏工程和油井建设领域的优势，SLB与Ormat将联合开发并部署旨在实现最优长期性能的综合地热资产和EGS系统。

依托Ormat在发电厂设计、开发和运营领域的专业能力，以及SLB在地下工程、油藏工程和油井建设领域的优势，SLB与Ormat将联合开发并部署旨在实现最优长期性能的综合地热资产和EGS系统。 EGS试点项目： 综合解决方案将在Ormat的一处现有设施中进行演示，覆盖开发周期的所有环节并验证商业化规模EGS部署的可行性。

综合解决方案将在Ormat的一处现有设施中进行演示，覆盖开发周期的所有环节并验证商业化规模EGS部署的可行性。 商业规模化推广：试点项目完成后，SLB与Ormat将联合为独立发电商、公用事业公司及其他客户（包括数据中心运营商）推进EGS技术的大规模商业化应用。

SLB新能源业务总裁Gavin Rennick表示：“AI等因素推动能源需求持续增长，满足这一需求已刻不容缓。这需要加快清洁、可靠能源的开发进程。通过与Ormat合作，我们将努力让传统水热技术和EGS技术都成为真正具备竞争力和商业可行性的系统，在未来几十年内快速扩大规模，以满足全球能源需求。我们的EGS试点项目将成为应对技术和经济挑战的关键平台，大幅降低EGS技术的风险并扩大其商业应用范围。作为全球能源技术领军企业，SLB正在构建战略技术组合，以加速全球地热行业的发展。”

双方首个联合演示项目将加快开发EGS所需的全套新技术和新工艺，同时优化与地面设施的整合，以最大限度提高产能和可持续性。

Ormat Technologies首席执行官Doron Blachar表示：“Ormat很高兴能与SLB合作，加速综合地热资产和新一代EGS解决方案的开发与部署。随着全球能源转型推进，AI驱动的能源需求不断增加，可扩展且可持续的能源解决方案比以往任何时候都更加关键。通过汇聚地下工程和地热发电厂技术领域的全球顶尖专家，Ormat与SLB将加快商业化规模EGS设施的快速部署进程。我们的合作旨在提升EGS技术的商业可行性，是地热行业向前迈出的重要一步。作为地热项目开发领域的全球领导者，Ormat预计将在试点成功后扩大开发项目储备，并致力于提供可靠、可持续且高效的能源解决方案，以满足AI、数据中心以及更广泛能源转型的需求。”

传统地热系统依赖地下天然热水或蒸汽储层，这使得地热技术的应用局限于特定自然条件区域。EGS系统则旨在有效地在天然热岩中构建热储层，让水在其中循环流动，将能量传递回地面用于发电，从而大幅拓展地热能的潜在应用范围。美国能源部估计，到2050年，新一代地热技术仅在美国的发电能力就可达到90吉瓦(GW)，甚至可能高达300吉瓦。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于Ormat Technologies

Ormat Technologies, Inc.拥有60年的行业经验，是领先的地热公司，也是唯一一家涉足地热和回收能源发电(“REG”)的垂直整合企业。该公司制定了稳健的计划，旨在加速储能市场的长期增长，并在美国储能市场确立领先地位。公司拥有、运营、设计、制造并销售地热和REG发电厂，这些电厂主要基于Ormat能源转换器（一种可将低、中、高温热能转化为电能的发电设备）构建。公司已设计、制造并建设了多座发电厂，目前要么由自身拥有，要么为全球各地的公用事业公司和开发商安装，总装机容量约为3400兆瓦(MW)。Ormat凭借其在地热和REG行业的核心能力及全球布局，将公司业务活动拓展至储能服务、太阳能光伏(PV)以及“储能+太阳能光伏”领域。目前，Ormat的总发电组合容量为1618兆瓦，其中1268兆瓦的地热和太阳能发电组合分布于全球，包括美国、肯尼亚、危地马拉、印度尼西亚、洪都拉斯和瓜德罗普岛，350兆瓦的储能组合位于美国。

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性陈述”，即关于未来而非过去事件的陈述。此类陈述通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其他类似的词语。前瞻性陈述涉及不同程度上不确定的事项，例如关于SLB新技术与合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发展和环境问题的目标、计划和预测的陈述；关于能源转型与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些陈述涉及各种风险和不确定性，其中包括但不限于：无法实现净负碳排放目标；无法实现由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；针对环境问题的立法和监管举措，包括针对全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新10-K、10-Q和8-K表格中详细说明的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，SLB概无意图也无义务公开更新或修订此类陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。