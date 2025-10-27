-

MultiBank Group e Khabib Nurmagomedov lanciano un'esclusiva joint venture internazionale, del valore di svariati miliardi di dollari, finalizzata alla creazione del primo ecosistema sportivo tokenizzato regolamentato al mondo

MultiBank Group, the world’s largest financial derivatives institution, has entered into an exclusive worldwide multi-billion-dollar joint venture with global sports icon and undefeated UFC champion Khabib Nurmagomedov (29-0) to create a first-of-its-kind regulated ecosystem connecting global finance, sports and technology. The company will operate from MultiBank Group’s headquarters in Dubai, building a worldwide network of high-end sports ventures and real-world digital assets. This structure fulfills the vision of MultiBank Group Founder and Chairman, Naser Taher, for an exclusive global joint venture, granting MultiBank exclusive rights to develop and promote projects under the Khabib Nurmagomedov brand name, including the development of 30 state of the art Khabib gyms, Gameplan and Eagle FC brands.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--MultiBank Group, la maggior istituzione mondiale di derivati finanziari, ha sottoscritto un accordo per la creazione di un'esclusiva joint venture mondiale del valore di svariati miliardi di dollari con Khabib Nurmagomedov, icona mondiale dello sport nonché campione imbattuto dell'UFC (29-0), finalizzata alla creazione di un ecosistema regolamentato, unico nel suo genere, che mette in connessione finanza, sport e tecnologia a livello internazionale.

Punto saliente della partnership sarà la creazione di MultiBank Khabib LLC, la joint venture multimiliardaria che unirà due giganti di livello mondiale: MultiBank Group, leader nell'eccellenza finanziaria regolamentata, e Khabib Nurmagomedov, l'imbattuto campione della gabbia ottagonale, la cui influenza si estende ben oltre l'ambito sportivo.

