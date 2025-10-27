MultiBank Group et Khabib Nurmagomedov lancent une coentreprise mondiale exclusive de plusieurs milliards de dollars pour construire le premier écosystème sportif tokenisé réglementé au monde

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--MultiBank Group, la plus grande institution de produits financiers dérivés au monde, a conclu une coentreprise mondiale exclusive de plusieurs milliards de dollars avec l’icône mondiale du sport et champion invaincu de l’UFC Khabib Nurmagomedov (29-0) afin de créer un écosystème réglementé unique en son genre reliant la finance, le sport et la technologie à l’échelle mondiale.

Le partenariat aboutira à la création d'une coentreprise de plusieurs milliards de dollars, MultiBank Khabib LLC, réunissant deux puissances mondiales : MultiBank Group, leader de l'excellence financière réglementée, et Khabib Nurmagomedov, invaincu dans l'octogone et dont l'influence s'étend bien au-delà du sport. La société opérera depuis le siège de MultiBank Group à Dubaï, en construisant un réseau mondial d’entreprises de sport haut de gamme et d’actifs numériques réels. Cette structure répond à la vision du fondateur et président du conseil de MultiBank Group, Naser Taher, d'une coentreprise mondiale exclusive, accordant à MultiBank des droits exclusifs pour développer et promouvoir des projets sous la marque Khabib Nurmagomedov, y compris la construction de 30 salles de sport Khabib, Gameplan et les marques Eagle FC.

L’ensemble de l’entreprise est soutenu par l’écosystème numérique réglementé de MultiBank Group et alimenté par sa pierre angulaire, le token $MBG, qui est la force motrice de son portefeuille croissant de technologies et d’initiatives en matière d’actifs de monde réel.

Naser Taher, fondateur et président du conseil de MultiBank Group, déclare : « Depuis les Émirats arabes unis, nous élaborons un nouveau modèle pour les activités sportives grâce à la tokenisation réglementée des actifs sportifs de monde réel. En collaboration avec Khabib Nurmagomedov, et grâce à notre token d'écosystème, $MBG, nous unissons la finance et le sport dans un écosystème unique, transparent et axé sur la technologie, fondé sur la confiance, l'innovation et la force du cadre MultiBank. Cette initiative s’inscrit fièrement dans la vision des ÉAU unis de devenir un pôle mondial pour l’innovation en matière d’actifs numériques et les sports de classe mondiale ». ”

Khabib Nurmagomedov ajoute : « Ce partenariat avec MultiBank Group repose sur des valeurs communes de force, de respect et de discipline. Avec MultiBank Group, nous créons de véritables opportunités mondiales qui vont au-delà du sport, en fournissant aux athlètes et aux fans un écosystème numérique réglementé et innovant. Et ce n’est que le début ».

À propos de MultiBank Group

Créé en Californie en 2005, MultiBank Group est devenu l’une des plus grandes institutions de produits financiers dérivés au monde, servant plus de deux millions de clients dans 100 pays, avec des volumes de trading quotidiens supérieurs à 35 milliards USD. Le groupe opère sous 18 licences réglementaires sur cinq continents et possède plus de 25 bureaux dans le monde, reconnus pour leur engagement en faveur de la force réglementaire, de la transparence et de l'innovation.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.