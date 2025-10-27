MultiBank Group与Khabib Nurmagomedov启动数十亿美元的独家全球合资项目，打造全球首个受监管的代币化体育生态系统

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球第一大金融衍生品机构MultiBank Group已与全球体育偶像、未尝败绩的UFC冠军Khabib Nurmagomedov（战绩为29胜0负）达成数十亿美元的独家全球合资计划，共同打造首个连接全球金融、体育与科技的受监管生态系统。

此次合作的核心成果是成立数十亿美元的合资公司MultiBank Khabib LLC，实现两大全球巨头的强强联手：一是在受监管金融领域表现卓越的领导者MultiBank Group，二是在八角笼内保持不败、影响力远超体育领域的Khabib Nurmagomedov。该合资公司将以MultiBank Group位于迪拜的总部为运营基地，构建一个由高端体育项目和现实世界数字资产组成的全球网络。这一架构实现了MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher打造独家全球合资企业的愿景，赋予MultiBank独家权利，以Khabib Nurmagomedov品牌名称开发和推广多个项目，包括开发30家顶级Khabib健身房以及Gameplan和Eagle FC品牌。

整个合资项目由MultiBank Group的受监管数字生态系统提供支持，并以其核心$MBG代币为动力，该代币是其不断扩大的现实世界资产(RWA)技术和项目组合背后的驱动力。

MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher表示：“我们从阿联酋出发，通过对现实世界体育资产(RWA)进行受监管代币化，为体育产业打造全新蓝图。通过与Khabib Nurmagomedov携手合作，并借助我们的生态系统代币$MBG，我们正将金融和体育整合到一个透明的、技术驱动的生态系统中——这个系统建立在信任、创新和MultiBank框架实力的基础之上。这一举措契合了阿联酋成为全球数字资产创新和世界级体育中心的愿景，对此我们感到十分自豪。”

Khabib Nurmagomedov补充道：“与MultiBank Group的此次合作建立在力量、尊重和纪律的共同价值观之上。我们将与MultiBank Group一道，打造超越体育的真正全球机遇，通过受监管的创新数字生态系统为运动员和粉丝赋能。这仅仅是一个开始。”

关于MultiBank Group

MultiBank Group于2005年在加州成立，现已发展成为全球最大的金融衍生品机构之一，为100个国家的超过200万客户提供服务，日交易量逾350亿美元。集团在五大洲持有18项监管牌照，在全球设有超过25个办事处，以其在监管实力、透明度和创新方面的坚定承诺而闻名。

