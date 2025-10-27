-

MultiBank Group与Khabib Nurmagomedov启动数十亿美元的独家全球合资项目，打造全球首个受监管的代币化体育生态系统

全球第一大金融衍生品机构MultiBank Group已与全球体育偶像、未尝败绩的UFC冠军Khabib Nurmagomedov（战绩为29胜0负）达成数十亿美元的独家全球合资计划，共同打造首个连接全球金融、体育与科技的受监管生态系统。该合资公司将以MultiBank Group位于迪拜的总部为运营基地，构建一个由高端体育项目和现实世界数字资产组成的全球网络。这一架构实现了MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher打造独家全球合资企业的愿景，赋予MultiBank独家权利，以Khabib Nurmagomedov品牌名称开发和推广多个项目，包括开发30家顶级Khabib健身房以及Gameplan和Eagle FC品牌。

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球第一大金融衍生品机构MultiBank Group已与全球体育偶像、未尝败绩的UFC冠军Khabib Nurmagomedov（战绩为29胜0负）达成数十亿美元的独家全球合资计划，共同打造首个连接全球金融、体育与科技的受监管生态系统。

此次合作的核心成果是成立数十亿美元的合资公司MultiBank Khabib LLC，实现两大全球巨头的强强联手：一是在受监管金融领域表现卓越的领导者MultiBank Group，二是在八角笼内保持不败、影响力远超体育领域的Khabib Nurmagomedov。该合资公司将以MultiBank Group位于迪拜的总部为运营基地，构建一个由高端体育项目和现实世界数字资产组成的全球网络。这一架构实现了MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher打造独家全球合资企业的愿景，赋予MultiBank独家权利，以Khabib Nurmagomedov品牌名称开发和推广多个项目，包括开发30家顶级Khabib健身房以及Gameplan和Eagle FC品牌。

整个合资项目由MultiBank Group的受监管数字生态系统提供支持，并以其核心$MBG代币为动力，该代币是其不断扩大的现实世界资产(RWA)技术和项目组合背后的驱动力。

MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher表示：“我们从阿联酋出发，通过对现实世界体育资产(RWA)进行受监管代币化，为体育产业打造全新蓝图。通过与Khabib Nurmagomedov携手合作，并借助我们的生态系统代币$MBG，我们正将金融和体育整合到一个透明的、技术驱动的生态系统中——这个系统建立在信任、创新和MultiBank框架实力的基础之上。这一举措契合了阿联酋成为全球数字资产创新和世界级体育中心的愿景，对此我们感到十分自豪。”

Khabib Nurmagomedov补充道：“与MultiBank Group的此次合作建立在力量、尊重和纪律的共同价值观之上。我们将与MultiBank Group一道，打造超越体育的真正全球机遇，通过受监管的创新数字生态系统为运动员和粉丝赋能。这仅仅是一个开始。”

关于MultiBank Group

MultiBank Group于2005年在加州成立，现已发展成为全球最大的金融衍生品机构之一，为100个国家的超过200万客户提供服务，日交易量逾350亿美元。集团在五大洲持有18项监管牌照，在全球设有超过25个办事处，以其在监管实力、透明度和创新方面的坚定承诺而闻名。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Yazan Shakfeh
全球营销主管
mohammad.shakfeh@multibankfx.com
+971585754191

Industry:

MultiBank Group

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Yazan Shakfeh
全球营销主管
mohammad.shakfeh@multibankfx.com
+971585754191

More News From MultiBank Group

MultiBank Group荣获2025迪拜外汇博览会“最佳外汇引荐经纪商计划”大奖

阿拉伯联合酋长国迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于迪拜的全球最大金融衍生品机构MultiBank Group，于2025年10月6日至7日在迪拜世界贸易中心举行的“2025迪拜外汇博览会”上，荣获备受业界认可的“最佳外汇引荐经纪商（IB）计划”大奖。 作为全球规模最大的金融交易盛会之一，迪拜外汇博览会吸引了来自60多个国家的逾3万名交易员、投资者及行业专业人士齐聚一堂。MultiBank Group在此次博览会上的杰出亮相，进一步彰显了其在全球金融市场中的领先地位，以及对全球合作伙伴与客户网络的坚定承诺。 此次获奖充分肯定了MultiBank Group在其引荐经纪商（IB）计划下取得的卓越成就。目前，该计划已汇聚全球超过3万名合作伙伴。仅在过去12个月内，集团便向IB合作伙伴发放逾1.2亿美元佣金，再次印证其致力于打造外汇行业最具回报性与透明度的合作生态体系的坚定承诺。 MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher表示：“我们深感荣幸能在2025年迪拜外汇博览会上荣获‘最佳外汇引荐经纪商计划’大奖。我们的IB合作网络在集团全...

MultiBank Group在阿布扎比设立新办事处，强化阿联酋业务布局

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于迪拜的全球最大金融衍生品机构MultiBank Group宣布在阿布扎比设立新办事处，将其网络扩展至26个据点。这一举措强化了集团在中东地区的业务发展，同时契合阿联酋成为世界级金融强国的愿景。 该新枢纽是MultiBank Group区域战略的关键一步，旨在巩固其在高度竞争市场中的地位。值得注意的是，集团旗下受阿联酋证券与商品管理局(SCA)监管的子公司MEX Global也将在此提供服务。通过将MEX Global的专业能力延伸至阿联酋首都，集团确保客户能享受到支撑其全球运营的同样高标准的诚信与创新服务。 MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher表示：“阿布扎比办事处的启用印证了我们的国际化发展以及阿联酋经济格局的实力。这一步让我们与合作伙伴更紧密相连，得以在透明与信任的基础上提供创新解决方案。我们很荣幸能支持阿布扎比崛起为领先的金融卓越中心。” MultiBank Group的产品组合涵盖外汇、金属、大宗商品、股票、指数及数字资产等逾2万种交易工具，为客户提供多元化投资机会。依托...

MultiBank Group完成首次$MBG代币回购与销毁，在2025年上半年取得创纪录的财务业绩后，移除486万枚代币

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的金融衍生品机构MultiBank Group宣布成功执行其代币回购与销毁计划，永久性移除4,860,000枚$MBG代币以减少流通量。 这一里程碑紧随集团破纪录的财务表现：2025年上半年收入达2.09亿美元，自7月22日代币生成事件(TGE)以来，日均交易成交额达360亿美元。 $MBG代币回购与销毁计划凸显了MultiBank Group对回报社区的承诺，同时强化了$MBG实用型代币的长期基本面。通过减少供应，集团正积极推动代币稀缺性并巩固其价值。该计划规模将显著扩展，首年预计销毁价值高达5820万美元的$MBG代币，五年内累计销毁4.4亿美元。 这一举措建立在代币早期强劲表现的基础上。自7月22日在MultiBank.io、MEXC、Gate.io、Uniswap和BingX等平台上市以来，$MBG价格已攀升至首发价的七倍，作为市场上最受关注的新资产之一吸引了全球目光。 MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher表示： “首次回购证明了我们生态系统的力量，它连接了传统金融(TradF...
Back to Newsroom