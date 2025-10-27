MultiBank Group y Khabib Nurmagomedov lanzan una empresa conjunta de varios miles de millones de dólares y exclusiva a nivel mundial para construir el primer ecosistema deportivo tokenizado regulado del mundo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--MultiBank Group, la institución de derivados financieros más grande del mundo, ha firmado un acuerdo de empresa conjunta de varios miles de millones de dólares y exclusiva a nivel mundial con el ícono deportivo mundial y campeón invicto de la UFC Khabib Nurmagomedov (29-0) para crear un ecosistema regulado, el primero de su tipo, que conecte las finanzas, los deportes y la tecnología globales.

La alianza culminará con la creación de una empresa conjunta de miles de millones, MultiBank Khabib LLC, que unirá a dos potencias globales: MultiBank Group, líder en excelencia financiera regulada, y Khabib Nurmagomedov, invicto en el octágono y cuya influencia se extiende mucho más allá del deporte. La compañía operará desde la sede de MultiBank Group en Dubái, construyendo una red mundial de empresas deportivas de alto nivel y activos digitales del mundo real. Esta estructura cumple la visión del fundador y presidente del Grupo MultiBank, Naser Taher, de una empresa conjunta global exclusiva, que otorga a MultiBank derechos exclusivos para desarrollar y promover proyectos bajo la marca Khabib Nurmagomedov, incluyendo el desarrollo de 30 gimnasios Khabib de vanguardia, Gameplan y marcas Eagle FC.

Toda la iniciativa está respaldada por el ecosistema digital regulado de MultiBank Group e impulsada por su piedra angular $MBG Token, la fuerza detrás de su creciente cartera de tecnologías e iniciativas de activos del mundo real (RWA).

Naser Taher, fundador y presidente de MultiBank Group, comentó: “Desde los EAU, estamos creando un nuevo modelo para el negocio del deporte mediante la tokenización regulada de activos deportivos del mundo real (RWA). Junto con Khabib Nurmagomedov, e impulsados ​​por nuestro token de ecosistema, $MBG, unimos las finanzas y el atletismo en un único ecosistema transparente e impulsado por la tecnología, que se basa en la confianza, la innovación y la solidez del marco MultiBank. Esta iniciativa se alinea con orgullo con la visión de los EAU de convertirse en un centro global para la innovación en activos digitales y el deporte de primer nivel”.

Khabib Nurmagomedov comentó: “Esta asociación con MultiBank Group se basa en los valores compartidos de fuerza, respeto y disciplina. Junto con MultiBank Group, estamos creando oportunidades globales reales que van más allá del deporte, empoderando a atletas y aficionados a través de un ecosistema digital regulado e innovador. Y esto es solo el comienzo”.

Acerca de MultiBank Group

Fundado en California en 2005, MultiBank Group se ha convertido en una de las instituciones de derivados financieros más grandes del mundo, atendiendo a más de 2 millones de clientes en 100 países y con un volumen de operaciones diario que supera los $35.000 millones. El Grupo opera con 18 licencias regulatorias en los 5 continentes y cuenta con más de 25 oficinas en todo el mundo, con reconocimiento por su compromiso con la solidez regulatoria, la transparencia y la innovación.

