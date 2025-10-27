-

マルチバンク・グループとハビブ・ヌルマゴメドフ氏、世界初の規制下によるトークン化スポーツ・エコシステムの構築を目指す数十億ドル規模の独占的グローバル共同事業を発表

MultiBank Group, the world’s largest financial derivatives institution, has entered into an exclusive worldwide multi-billion-dollar joint venture with global sports icon and undefeated UFC champion Khabib Nurmagomedov (29-0) to create a first-of-its-kind regulated ecosystem connecting global finance, sports and technology. The company will operate from MultiBank Group’s headquarters in Dubai, building a worldwide network of high-end sports ventures and real-world digital assets. This structure fulfills the vision of MultiBank Group Founder and Chairman, Naser Taher, for an exclusive global joint venture, granting MultiBank exclusive rights to develop and promote projects under the Khabib Nurmagomedov brand name, including the development of 30 state of the art Khabib gyms, Gameplan and Eagle FC brands.

ドバイ、アラブ首長国連邦--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界最大の金融デリバティブ機関であるマルチバンク・グループは、世界的なスポーツアイコンであり、UFC無敗のチャンピオンであるハビブ・ヌルマゴメドフ氏（戦績29勝0敗）と、世界初の規制下スポーツ・エコシステムを構築することを目的とした、数十億ドル規模の独占的グローバル共同事業を設立しました。本合弁事業は、グローバルな金融・スポーツ・テクノロジーの融合による新たなエコシステムを構築する取り組みです。

本パートナーシップは、最終的に数十億ドル規模の合弁会社「マルチバンク・ハビブLLC」の設立へと結実します。同社は、規制遵守における金融分野のリーダーであるマルチバンク・グループと、オクタゴンで無敗を誇り、その影響力がスポーツの枠を超えて広がるハビブ・ヌルマゴメドフ氏という、二つの世界的リーダーを結集するものです。同社は、ドバイにあるマルチバンク・グループ本社を拠点とし、ハイエンドなスポーツ関連事業や実世界のデジタル資産を展開するグローバル・ネットワークを構築します。これにより、マルチバンク・グループ創業者兼会長ナセル・タヘルが掲げる「独占的なグローバル共同事業」の構想が具現化し、マルチバンクはヌルマゴメドフ氏のブランド名を冠する各種プロジェクトの独占開発・推進権を獲得します。これには、最新鋭の「ハビブ・ジム」30施設の開発や、「Gameplan」および「Eagle FC」ブランドの拡大などが含まれます。

本事業全体は、マルチバンク・グループが展開する規制下デジタル・エコシステムの下で展開されており、その中核となるエコシステム・トークン「$MBGトークン」によって支えられています。このトークンは、同社の実世界資産（RWA）技術および関連イニシアチブを推進する原動力として機能します。

マルチバンク・グループ創業者兼会長ナセル・タヘルは、次のように述べています。「ここUAE（アラブ首長国連邦）から、我々は実物スポーツ資産（RWA）の規制下トークン化を通じ、スポーツビジネスの新たな青写真を描いています。ハビブ・ヌルマゴメドフ氏とともに、エコシステム・トークン$MBGを活用し、金融とアスリートの世界をひとつの透明性の高いテクノロジー主導のエコシステムへと融合させています。この取り組みは、信頼・革新性・そしてマルチバンクの枠組みの強さの上に構築されたものです。この取り組みは、デジタル資産の革新および世界的スポーツ拠点を目指すUAEの国家ビジョンにも合致しています。」

ハビブ・ヌルマゴメドフ氏は次のようにコメントしています。「マルチバンク・グループとのこのパートナーシップは、強さ・敬意・そして規律という共通の価値観の上に築かれています。マルチバンク・グループとともに、私たちはスポーツの枠を超え、アスリートとファンに力を与える、規制下かつ革新的なデジタル・エコシステムを通じて、真のグローバルな機会を創出しています。これはその第一歩にすぎません。」

マルチバンク・グループについて

マルチバンク・グループは、2005年にカリフォルニアで設立されて以来、世界最大級の金融デリバティブ機関の一つへと成長し、現在では100か国以上で200万人を超える顧客にサービスを提供し、日々の取引高は350億米ドルを超えています。同グループは、5大陸で18の規制ライセンスの下で事業を展開し、世界25拠点以上にオフィスを構えています。規制面での堅固さ、高い透明性と革新性への取り組みが評価されています。

Contacts

Yazan Shakfeh
Global Head of Marketing
mohammad.shakfeh@multibankfx.com
+971585754191

Industry:

MultiBank Group

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Yazan Shakfeh
Global Head of Marketing
mohammad.shakfeh@multibankfx.com
+971585754191

More News From MultiBank Group

マルチバンク・グループ、Forex Expo Dubai 2025にて「最優秀外国為替紹介ブローカープログラム」賞を受賞

アラブ首長国連邦、ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ドバイに本社を置く世界最大の金融デリバティブ機関であるマルチバンク・グループは、ドバイ・ワールド・トレード・センターで開催されたForex Expo Dubai 2025（2025年10月6〜7日）において、名誉ある「最優秀外国為替紹介ブローカープログラム（Best Forex Introducing Broker（IB）Program）」賞を受賞しました。 世界最大級のトレーディングイベントの1つであるForex Expo Dubaiには、トレーダー、投資家、業界関係者など、60か国以上から3万人が参加しました。マルチバンク・グループは本イベントにおいて際立った存在感を示し、世界の金融市場におけるリーダー的地位と、世界中のパートナーおよび顧客ネットワークへの揺るぎない献身を改めて示しました。 この受賞は、現在世界中で3万人のパートナーを擁するマルチバンク・グループの「Introducing Broker Program（紹介ブローカープログラム）」における優れた実績を称えるものです。同グループは...

マルチバンク・グループ、アブダビ新オフィス開設でUAE拠点を強化

アラブ首長国連邦、ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ドバイに本社を置く世界最大の金融デリバティブ機関であるマルチバンク・グループは、新たにアブダビにオフィスを開設し、拠点数を26か所に拡大したことを発表しました。この動きは、中東における同グループの成長路線を強化するとともに、アラブ首長国連邦（UAE）が世界有数の金融大国として認知されるというビジョンと一致しています。 この新拠点は、マルチバンク・グループの地域戦略における重要な一歩であり、競争の激しい市場における同社の地位を強化するものです。特筆すべきは、証券商品庁（SCA）の規制を受ける同グループ子会社MEX Globalを通じて提供されるサービスも展開する点です。MEX Globalの専門性を首都に拡大することで、マルチバンク・グループは世界中の事業を支える高い誠実性と革新性の基準を、顧客も享受できるようにしています。 マルチバンク・グループ創業者兼会長であるナセル・タヘルは次のように述べています。「アブダビオフィスの開設は、当社の国際的な成長とUAE経済の強固な基盤を示す証です。この一歩によ...

マルチバンク・グループ、初の$MBG買戻し・バーンを完了し、2025年上半期の過去最高業績を受けて4,860,000トークンを消却

香港--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界最大級の金融デリバティブ機関であるマルチバンク・グループは、買戻し・バーンプログラムの初回実行を完了し、流通市場から合計4,860,000枚の$MBGトークンを恒久的に消却したと発表しました。 この節目は、同グループの過去最高となる業績に続くもので、2025年上半期の売上高は2億900万ドルに達し、7月22日のトークン・ジェネレーション・イベント以降の1日平均取引高は360億ドルとなりました。 $MBGの買戻し・バーンプログラムは、コミュニティへの還元と$MBGユーティリティ・トークンの長期的な基盤強化に対するマルチバンク・グループのコミットメントを示すものです。供給を減らすことで希少性を高め、トークン価値の強化を図ります。本イニシアチブは段階的に拡大する設計で、初年度に最大5,820万ドル、5年間で累計4億4,000万ドル相当の$MBGを消却する見込みです。 今回の取り組みは、トークンの好調な初期パフォーマンスを背景としています。7月22日にMultiBank.io、MEXC、Gate.io、Uniswap、B...
Back to Newsroom