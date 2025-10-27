マルチバンク・グループとハビブ・ヌルマゴメドフ氏、世界初の規制下によるトークン化スポーツ・エコシステムの構築を目指す数十億ドル規模の独占的グローバル共同事業を発表
MultiBank Group, the world’s largest financial derivatives institution, has entered into an exclusive worldwide multi-billion-dollar joint venture with global sports icon and undefeated UFC champion Khabib Nurmagomedov (29-0) to create a first-of-its-kind regulated ecosystem connecting global finance, sports and technology. The company will operate from MultiBank Group’s headquarters in Dubai, building a worldwide network of high-end sports ventures and real-world digital assets. This structure fulfills the vision of MultiBank Group Founder and Chairman, Naser Taher, for an exclusive global joint venture, granting MultiBank exclusive rights to develop and promote projects under the Khabib Nurmagomedov brand name, including the development of 30 state of the art Khabib gyms, Gameplan and Eagle FC brands.
ドバイ、アラブ首長国連邦--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界最大の金融デリバティブ機関であるマルチバンク・グループは、世界的なスポーツアイコンであり、UFC無敗のチャンピオンであるハビブ・ヌルマゴメドフ氏（戦績29勝0敗）と、世界初の規制下スポーツ・エコシステムを構築することを目的とした、数十億ドル規模の独占的グローバル共同事業を設立しました。本合弁事業は、グローバルな金融・スポーツ・テクノロジーの融合による新たなエコシステムを構築する取り組みです。
本パートナーシップは、最終的に数十億ドル規模の合弁会社「マルチバンク・ハビブLLC」の設立へと結実します。同社は、規制遵守における金融分野のリーダーであるマルチバンク・グループと、オクタゴンで無敗を誇り、その影響力がスポーツの枠を超えて広がるハビブ・ヌルマゴメドフ氏という、二つの世界的リーダーを結集するものです。同社は、ドバイにあるマルチバンク・グループ本社を拠点とし、ハイエンドなスポーツ関連事業や実世界のデジタル資産を展開するグローバル・ネットワークを構築します。これにより、マルチバンク・グループ創業者兼会長ナセル・タヘルが掲げる「独占的なグローバル共同事業」の構想が具現化し、マルチバンクはヌルマゴメドフ氏のブランド名を冠する各種プロジェクトの独占開発・推進権を獲得します。これには、最新鋭の「ハビブ・ジム」30施設の開発や、「Gameplan」および「Eagle FC」ブランドの拡大などが含まれます。
本事業全体は、マルチバンク・グループが展開する規制下デジタル・エコシステムの下で展開されており、その中核となるエコシステム・トークン「$MBGトークン」によって支えられています。このトークンは、同社の実世界資産（RWA）技術および関連イニシアチブを推進する原動力として機能します。
マルチバンク・グループ創業者兼会長のナセル・タヘルは、次のように述べています。「ここUAE（アラブ首長国連邦）から、我々は実物スポーツ資産（RWA）の規制下トークン化を通じ、スポーツビジネスの新たな青写真を描いています。ハビブ・ヌルマゴメドフ氏とともに、エコシステム・トークン$MBGを活用し、金融とアスリートの世界をひとつの透明性の高いテクノロジー主導のエコシステムへと融合させています。この取り組みは、信頼・革新性・そしてマルチバンクの枠組みの強さの上に構築されたものです。この取り組みは、デジタル資産の革新および世界的スポーツ拠点を目指すUAEの国家ビジョンにも合致しています。」
ハビブ・ヌルマゴメドフ氏は次のようにコメントしています。「マルチバンク・グループとのこのパートナーシップは、強さ・敬意・そして規律という共通の価値観の上に築かれています。マルチバンク・グループとともに、私たちはスポーツの枠を超え、アスリートとファンに力を与える、規制下かつ革新的なデジタル・エコシステムを通じて、真のグローバルな機会を創出しています。これはその第一歩にすぎません。」
マルチバンク・グループについて
マルチバンク・グループは、2005年にカリフォルニアで設立されて以来、世界最大級の金融デリバティブ機関の一つへと成長し、現在では100か国以上で200万人を超える顧客にサービスを提供し、日々の取引高は350億米ドルを超えています。同グループは、5大陸で18の規制ライセンスの下で事業を展開し、世界25拠点以上にオフィスを構えています。規制面での堅固さ、高い透明性と革新性への取り組みが評価されています。
