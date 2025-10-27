SLB en Ormat gaan samenwerken om de ontwikkeling van geïntegreerde geothermische middelen en verbeterde geothermische systemen te versnellen

HOUSTON & RENO, Nev.--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) en het toonaangevende geothermische en hernieuwbare energiebedrijf Ormat Technologies (NYSE: ORA) hebben vandaag een overeenkomst aangekondigd om de ontwikkeling en commercialisering van geïntegreerde geothermische middelen, waaronder verbeterde geothermische systemen (EGS), te versnellen. EGS is de volgende generatie geothermische technologie, bedoeld om geothermische energie aan te boren in regio's waar geen conventionele geothermische bronnen aanwezig zijn.

SLB en Ormat willen samen de uitvoering van projecten stroomlijnen, van concept tot energieopwekking. Als onderdeel van deze inspanning zullen ze EGS-oplossingen ontwikkelen, testen en opschalen zodat EGS uitgebreid kan worden toegepast.

