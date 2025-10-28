-

SLB與Ormat達成合作，加快綜合地熱資產開發和增強型地熱系統發展

全新地熱合作協議旨在推進水熱專案；規模化開發和部署增強型地熱系統(EGS)

original Ormat位於加州的地熱設施Casa Diablo IV

Ormat位於加州的地熱設施Casa Diablo IV

休士頓和內華達州里諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源技術公司SLB (NYSE: SLB)與首屈一指的地熱和再生能源公司Ormat Technologies (NYSE: ORA)今日宣布達成合作協議，將加快包括增強型地熱系統(EGS)在內的綜合地熱資產的開發和商業化進程。EGS是下一代地熱技術，旨在突破傳統地熱資源的分佈限制，在更多地區開發地熱能。

SLB與Ormat計畫攜手簡化專案部署流程，涵蓋從概念設計到發電的全環節。雙方將開發、試點並規模化推廣EGS解決方案，以推動EGS技術的廣泛應用，此為合作的一部分。此次合作還包括在Ormat的場地設計並建設一個EGS試點專案。

核心亮點：

  • 共同開發技術與專案：憑藉Ormat在發電廠設計、開發和營運領域的專業能力，以及SLB在地下工程、油藏工程和油井建設領域的優勢，SLB與Ormat將共同開發並部署旨在實現最優長期效能的綜合地熱資產和EGS系統。
  • EGS試點專案：綜合解決方案將在Ormat的一處現有設施中進行示範，涵蓋開發週期的所有環節並驗證商業化規模EGS部署的可行性。
  • 商業規模化推廣：試點專案完成後，SLB與Ormat將共同為獨立發電商、公用事業公司及其他客戶（包括資料中心營運商）推進EGS技術的大規模商業化應用。

SLB新能源業務總裁Gavin Rennick表示：「AI等因素推動能源需求持續成長，滿足這一需求已刻不容緩。這需要加快潔淨、可靠能源的開發進程。透過與Ormat合作，我們將努力讓傳統水熱技術和EGS技術都成為真正具備競爭力和商業可行性的系統，在未來幾十年內快速擴大規模，以滿足全球能源需求。我們的EGS試點專案將成為因應技術和經濟挑戰的關鍵平台，大幅降低EGS技術的風險並擴大其商業應用範圍。身為全球能源技術領軍企業，SLB正在建構策略技術組合，以加快全球地熱產業的發展。」

雙方第一個共同示範專案將加快開發EGS所需的全套新技術和新製程，同時實現與地面設施整合的最佳化，以最大限度提高產能和永續性。

Ormat Technologies執行長Doron Blachar表示：「Ormat欣然與SLB合作，加快綜合地熱資產和下一代EGS解決方案的開發與部署。隨著全球能源轉型推進，AI驅動的能源需求不斷增加，可擴充且永續的能源解決方案比以往任何時候都更加關鍵。透過匯聚地下工程和地熱發電廠技術領域的全球頂尖專家，Ormat與SLB將加快商業化規模EGS設施的快速部署進程。我們的合作旨在提升EGS技術的商業可行性，是地熱產業向前邁出的重要一步。身為地熱專案開發領域的全球領導者，Ormat可望在試點成功後擴大開發專案儲備，並致力於提供可靠、永續且高效的能源解決方案，以滿足AI、資料中心以及更廣泛能源轉型的需求。」

傳統地熱系統依賴地下天然熱水或蒸汽儲層，這使得地熱技術的應用侷限于特定自然條件區域。EGS系統則旨在有效地在天然熱岩中建構熱儲層，讓水在其中循環流動，將能量傳遞回地面用於發電，從而大幅擴大地熱能的潛在應用範圍。美國能源部估計，到2050年，下一代地熱技術僅在美國的發電能力就可達到90 GW，甚至可能高達300 GW。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於Ormat Technologies

Ormat Technologies, Inc.擁有60年的產業經驗，是首屈一指的地熱公司，也是唯一一家跨足地熱和回收能源發電(REG)的垂直整合企業。該公司制定了穩健的計畫，旨在加快儲能市場的長期成長，並在美國儲能市場確立領先地位。公司擁有、營運、設計、製造並銷售地熱和REG發電廠，這些電廠主要以Ormat能源轉換器（一種可將低、中、高溫熱能轉化為電能的發電裝置）為基礎建構。公司已設計、製造並建設多座發電廠，目前要麼由自身擁有，要麼為全球各地的公用事業公司和開發商安裝，總裝機容量約為3400 MW。Ormat憑藉其在地熱和REG產業的核心能力及全球布局，將公司業務活動擴大至儲能服務、太陽能光電(PV)以及「儲能+太陽能光電」領域。目前，Ormat的總發電組合容量為1618 MW，其中1268 MW的地熱和太陽能發電組合分佈於全球，包括美國、肯亞、瓜地馬拉、印尼、宏都拉斯和瓜德羅普島，350 MW的儲能組合位於美國。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過去事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明不正確，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概無意圖也無義務公開更新或修訂此類陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

